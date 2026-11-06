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당신은 펀드매니저입니다.
남의 돈을 맡아 대신 투자하는 사람이죠.
고객들이 맡긴 돈으로 주식을 사려 합니다.
어떤 주식에 투자하시겠습니까?
하나를 고르면 이야기가 시작됩니다.
포스코
당신의 펀드는 ‘포스코 주식’을 갖고 있습니다.
2021년 2월 8일
새로운 소식이 왔습니다.
2021년 2월 17일
또 다른 소식이 왔습니다.
운용팀장의 메시지. 당신의 표는?
알림을 눌러 답하세요.
이마트
당신의 펀드는 ‘이마트 주식’을 갖고 있습니다.
2026년 5월 18일
새로운 소식이 왔습니다.
2026년 8월 13일
또 다른 소식이 왔습니다.
운용팀장의 메시지. 어떻게 하겠습니까?
알림을 눌러 답하세요.
이 질문에 답하는 것.
그게 스튜어드십 코드가 말하는 집사의 의무입니다.
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