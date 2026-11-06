당신은 펀드매니저입니다.

남의 돈을 맡아 대신 투자하는 사람이죠.

고객들이 맡긴 돈으로 주식을 사려 합니다.

어떤 주식에 투자하시겠습니까?

하나를 고르면 이야기가 시작됩니다.

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