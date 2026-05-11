들쭉날쭉 여론조사, 민심의 흐름은 어디에 있을까?

그래서 본 서비스는 여론조사를 조사했습니다.

미국의 'FiveThirtyEight', 영국의 'The Economist'처럼 여러 여론조사 결과를 하나로 모아, 실제 민심에 가장 가까운 값을 찾아주는 서비스입니다.

중앙선관위에 공개된 2026년 6월 지방선거 주요 접전 지역 6곳(서울, 경기, 대구, 부산, 울산, 경남)의 광역자치단체장 선거 여론조사를 모아 실제 민심에 한 발 더 가까워진 '가장 유력한 지지율'을 제시합니다.

이것이 가능한 이유는 단순합니다. 모든 조사는 다르지만, 민심은 하나니까요.

핵심은 두 가지입니다

1. 조사기관의 '성향'을 반영합니다

2. 여론의 '추세'를 추적합니다

결국, 코스피처럼 종합합니다 각 여론조사 결과가 개별 종목 주가라면, 본 서비스가 제시하는 값 여론판의 코스피 지수입니다. 어떤 조사에선 1번 후보가 오르고, 또 다른 조사에선 2번 후보가 오르더라도, 전체 흐름은 하나의 방향을 갖습니다. 각 여론조사 결과가 개별 종목 주가라면, 본 서비스가 제시하는 값 여론판의 코스피 지수입니다. 어떤 조사에선 1번 후보가 오르고, 또 다른 조사에선 2번 후보가 오르더라도, 전체 흐름은 하나의 방향을 갖습니다.

모델은 계속 진화 중입니다

그래서, 믿을 수 있나요?

당신이 궁금했던 "진짜 민심", 여기에 있습니다.

선거철이 되면 여론조사가 넘쳐납니다. 그런데 이상하죠? 조사마다 지지율이 다르고, 때로는 같은 날 진행된 조사인데도 결과에 차이가 나기도 합니다. 어떤 조사에서는 지지율이 40%대인데 다른 조사에서는 30%대로 나타나기도 합니다. 도대체 어느 조사가 맞는 걸까요?본 서비스는 베이지안 추론과 상태공간모형에 근거하여 개발되었습니다. 여론조사 결과와 조사기관 편향, 대결 구도, 조사 방법, 후보 간 지지율 상관관계 등을 고려하여 현재의 지지율을 예측하는 모델인데 다소 전문적 내용이니 조금더 쉽게 설명드리겠습니다.같은 과목의 시험이라도 출제자가 누구냐에 따라 난이도나 스타일이 달라지죠. 어떤 선생님은 암기 위주로, 어떤 선생님은 응용문제를 좋아합니다. 그래서 같은 실력을 가진 학생도 어떤 시험을 보느냐에 따라 점수가 달라질 수 있습니다.여론조사도 똑같습니다. 조사기관마다 조사 방식이나 문항 구성 방식이 달라서, 같은 시기의 조사라도 결과가 달라질 수 있습니다. 기관마다 질문 구성도 다르고, 사용하는 조사 방식도 다릅니다.본 서비스는 각 조사기관의 이런 '출제 스타일'을 분석해서 보정합니다. 출제자의 성향을 고려해 학생의 진짜 실력을 평가하듯, 조사기관의 성향을 반영해 실제 지지율을 추정하는 겁니다.여론은 매일 조금씩 바뀝니다. 갑자기 확 뒤집히는 경우도 있지만, 대부분은 서서히 움직이죠. 마치 구름이 하늘을 천천히 흘러가는 것처럼, 순간적으로는 방향이 예측되지 않아도 전체 흐름을 보면 일정한 방향성이 있습니다.본 서비스는 바로 이 흐름을 수학적으로 추적합니다. 어제의 지지율이 오늘의 지지율에 영향을 주고, 내일도 또 그렇게 이어집니다. 여론은 시계열처럼 움직이기 때문에, 과거 데이터를 많이 모으면 민심의 흐름을 읽을 수 있습니다.이 서비스는 단순한 평균값이 아닙니다. 제3후보가 있는 경우, 부동층이 많은 경우, 각 후보의 지지율이 서로 영향을 줄 때 등, 현실적인 선거 구도를 반영하는 복잡한 수학적 모델로 작동합니다. 베이지안 추론과 상태공간모형이라는 통계적 기법을 활용해, 모델을 개선하며 예측의 신뢰도를 점점 높여갈 예정입니다.여론조사는 원래 오차가 있는 도구입니다. 하지만, 많은 데이터를 모아 분석하면 오차의 방향을 이해할 수 있습니다. 본 서비스는 그 방향을 추적하고, 수치화하고, 시각적으로 보여주는 새로운 시도입니다.