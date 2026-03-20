공동주택(아파트) 실거래 가격 통계는 2006년 1월 1일부터 도입돼 올해로 20주년을 맞는다. 2006년부터 2025년까지 축적된 아파트 매매가 정보는 총 1063만 63건. 오마이뉴스는 3월 한달간 한국도시연구소와 공동으로, 대한민국 20년 아파트 실거래가 분석을 진행했다. 1063만건의 방대한 거래 데이터를 통해 지난 20년간 '아파트 주소'가 한국의 자산 격차를 얼마나 심화시켰는지를 들여다봤다.

아파트 단지 검색 아파트 단지 비교

사용법 안내 : 상단의 '아파트 단지 검색' 탭에서 원하는 시도-시군구-읍면동을 선택해 지도에서 아파트 단지를 클릭해 정보를 확인하실 수 있습니다. 단지명 검색을 하실 떄는 '시도' 선택후 이용해 주세요. '아파트 단지 비교' 탭에서는 2개의 단지를 선택하여 시세 추이를 비교할 수 있습니다.

데이터 정보

본 데이터는 2006년부터 2025년까지의 전국 아파트 실거래가 정보를 바탕으로 제작되었습니다. 각 단지별 전용면적 평형별 거래 내역을 분석하여 연평균 증가율(CAGR), 누적 증가율 등의 지표를 제공합니다.

데이터 출처: 국토교통부

데이터 분석: 한국도시연구소

분석 기간: 2006년 ~ 2025년

제공 지표: 최근 매매가, 연평균 증가율(CAGR), 누적 증가율, 평당 매매가 등

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