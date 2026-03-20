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공동주택(아파트) 실거래 가격 통계는 2006년 1월 1일부터 도입돼 올해로 20주년을 맞는다. 2006년부터 2025년까지 축적된 아파트 매매가 정보는 총 1063만 63건. 오마이뉴스는 3월 한달간 한국도시연구소와 공동으로, 대한민국 20년 아파트 실거래가 분석을 진행했다. 1063만건의 방대한 거래 데이터를 통해 지난 20년간 '아파트 주소'가 한국의 자산 격차를 얼마나 심화시켰는지를 들여다봤다.
사용법 안내 : 상단의 '아파트 단지 검색' 탭에서 원하는 시도-시군구-읍면동을 선택해 지도에서 아파트 단지를 클릭해 정보를 확인하실 수 있습니다. 단지명 검색을 하실 떄는 '시도' 선택후 이용해 주세요. '아파트 단지 비교' 탭에서는 2개의 단지를 선택하여 시세 추이를 비교할 수 있습니다.
본 데이터는 2006년부터 2025년까지의 전국 아파트 실거래가 정보를 바탕으로 제작되었습니다. 각 단지별 전용면적 평형별 거래 내역을 분석하여 연평균 증가율(CAGR), 누적 증가율 등의 지표를 제공합니다.
검색 기능을 통해 원하는 아파트 단지의 시세 변화를 확인하고, 비교 기능을 통해 두 단지의 가격 추이를 비교해보세요.
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