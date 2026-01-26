저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요
전동휠체어와의 불안한 외출
보건복지부는 2019년 장애인 전동보장구 충전기 설치 사업으로 44억 원을 편성했다. 복지부에서는 전국 전동휠체어 급속충전기 설치 현황과 수요를 파악해 개소당 220만 원을 기준으로 비용을 지원했다. 주요 관공서, 지하철 역사, 사회복지시설 등 공공시설을 위주로 2,000개소를 추가로 설치한다는 계획이었다.
그렇다면 설치 이후 6년이 지난 지금, 사후 관리는 어떻게 되고 있을까?
전국 229개 지자체의 2024년과 2025년 예산서를 찾아
전동휠체어 급속충전기 관련 편성 예산을 조사했다.
정보공개청구 통지 내용 및 본예산 기준 전국 지자체 전동휠체어 급속충전기에 편성된 예산은 2024년 11억 1,034만 2,000원이다. 2025년에는 8억 9,811만 3,000원으로 그마저도 줄었다. 전동휠체어 급속충전기 관련 예산은 크게 ‘급속충전기 유지 및 보수’ 항목과 ‘신규 설치’ 항목으로 나뉘어 있었다.
전동휠체어 급속충전기 관련 예산이 0원인 곳은 총 114곳으로, 약 절반을 차지했다. 229곳의 지자체 중 115곳만이 전동휠체어 급속충전기 관련 예산을 편성했다.
예산을 들여다보니 지자체별 전동휠체어 급속충전기 관리 방식은 제각각이었다.
편성된 예산이 없었던 경기도 남양주시는 “충전기 유지, 보수는 각 설치기관의 일반운영비에서 개별적으로 집행되고 있어, 청구하신 바와 같은 별도의 사업예산(예산안, 예산서, 결산서 형태)으로 편성, 관리된 자료는 존재하지 않는다”고 안내했다. 예산은 없어도 관리는 되고 있다는 취지다. 경기도 이천시도 같은 맥락으로 “충전시설의 전기료는 충전기 설치 대상 건축물의 관리 주체가 부담하고 있으며, 유지 관리에 필요한 비용은 사)한국지체장애인협회 이천시지회의 협조로 별도 발생하지 않는다’고 설명했다. 지자체별 급속충전기 관리 주체 및 예산에 공통된 기준이 존재하지 않았다.
전동휠체어 급속충전기 1대 당 설치 비용이 지역마다 다르기도 했다.
2025년 1차 예산안 기준, 서울 양천구의 전동휠체어 급속충전기 1대 설치 비용은 700만 원인 반면, 서울 서대문구는 220만 원, 광주 남구는 340만 원, 경북 경주시는 500만 원으로 크게 차이났다. 그 원인이 무엇인지는 아직도 밝혀지지 않았다.
예산 부족으로 인해 급속충전기의 유지와 보수가 뒤로 미뤄지기도 했다.
데굴데굴 팀이 입수한 서울시의 ‘전동휠체어 충전시설 안전실태조사 관련 개선 권고에 대한 강북구 답변서’에 따르면 오동근린공원 강북구립운동장 뒤에 설치된 급속충전기는 ‘야외 산책로에 설치되어 도장 벗겨짐 등 유지보수가 필요하나, 예산 부족으로 추후 조치 계획(2026년 예정)’이었으며 가오리역 역사 내 급속충전기는 바퀴 공기 주입기와 휴대전화 충전기 수리 권고를 받았으나 역시 충전 시설 수리 예산 부족으로 추후 조치할 계획(2026년 예정)임을 알렸다.
그렇다면 전동휠체어 급속충전기 대수가 늘어나고, 관련 예산을 늘리면 사용자들이 겪는 모든 문제가 해결될까? 전동휠체어 사용자들의 경험 속에는 급속충전기의 또 다른 한계점들이 존재했다.
어떤 분이 전동휠체어 급속충전기 사용하시다가 휠체어가 고장나 버렸거든요. 휠체어 수리 업체에서는 배터리가 충전 압력을 못 버텨서 고장났다고 하시더라고요. 그래서 오셔서 사용하시라고 말씀드리기 어렵네요.”
급속 충전을 자주 하면 안 된다는 걸 (사용자들에게) 알려야 한다고 생각합니다. 급속 충전을 자주 하시는 분들은 배터리 교체 시기가 빨라지거든요.”
이종현 백세건강메디칼(전동 및 수동 휠체어 수리 전문 업체) 대표는 전동휠체어 급속충전기를 긴급 상황 외에는 사용을 권하지 않는다고 말했다. 공공장소에 비치된 급속충전기는 대부분의 전동휠체어에 장착된 배터리의 수명을 깎기 때문이다. 급속충전기와 전동휠체어의 배터리의 충전 용량이 맞지 않아 발생하는 문제다. 높은 압력으로 작은 용량의 배터리를 충전하면 배터리에 손상이 간다. 그렇기에 이종현 대표는 급속 충전은 긴급한 상황에 해야 한다는 정보가 사용자들에게 안내돼야 한다고 했다.
"비 오는 날은 비 맞으며 충전하고, 어두워지면 어두운 채로 충전해요."
전 대표는 전동휠체어 급속충전기가 있어도 날씨와 사용 시간에 따라 어려움을 겪는다고 했다. 데굴데굴 팀은 데이터에 담기지 않은 사실을 확인하기 위해 급속충전기 10개소를 방문했다. 김포공항역과 영등포역에는 충전기 위치를 알리는 안내도가 없어 역무실에 문의하고 나서야 정확한 위치를 알 수 있었다. 또 두 곳의 충전기는 화장실과 개찰구 옆에 벽이나 가림막 없이 있어 불특정 다수 앞에 장기간 노출될 수밖에 없었다. 급속충전기가 존재한다고 해도, 안내 부족과 열악한 설치 환경 때문에 사용자의 안전과 편의에 문제가 있었다.
전동휠체어 충전 시설이 마련돼 있다고 하더라도 막상 찾아가면 이용이 어려운 경우도 존재했다. 2025년 8월 한국소비자원의 '전동휠체어 충전시설 안전실태조사 관련 개선 권고’에 따르면 서울시 내 8곳의 전동휠체어 급속충전기가 심각하게 훼손된 상태였다. 대림역은 충전단자가 찌그러진 채 방치돼 있었으며 왕십리역의 충전선은 피복이 벗겨져 있었다.
급속충전기를 주기적으로 관리해 사용자들이 원활하게 사용할 수 있도록 노력하는 곳도 있다. 대전시는 142개소의 충전기 155대를 주기적으로 점검해 결과를 장부에 기록하고 있다. 30명의 장애인을 관리 인력으로 고용해 이틀에 한 번 점검한다. 급속충전기 대수를 늘리는 것만이 아닌 관리와 점검이 체계적으로 이뤄져야 전동휠체어 사용자들이 충전 시설을 믿고 찾아가 사용할 수 있다.
장애인∙노인∙임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 제16조(시설 이용상의 편의 제공)는 ‘장애인 등이 많이 이용하는 공공건물 및 공중이용시설의 시설주는 전동 보장구 충전시설 등을 갖추어 두고 장애인 등이 해당 시설을 편리하게 이용할 수 있도록 하여야 한다.’라고 명시한다. 하지만 공공데이터포털 상의 이상적인 데이터와 현실의 격차는 너무 컸다. 전동휠체어 사용자들에게는 누구나, 언제나 사용할 수 있는 전동휠체어 급속충전기가 필요하다.
전동휠체어 급속충전기는 단순한 인프라가 아니다. 전동휠체어 이용자들이 원하는 곳에, 원하는 때에 도착할 수 있도록 돕는 이동권의 최소 조건이다. ‘얼마나 제대로 작동하고 있는가’, 그리고 ‘누가 그것을 책임지고 있는가’를 물을 때 이동권의 공백이 메워지기 시작할 것이다.
지금도 여전히, 전동휠체어 사용자들의 발은 길 위에 묶여 있다.
