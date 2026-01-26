급속 충전기 예산을 들여다 보다

보건복지부는 2019년 장애인 전동보장구 충전기 설치 사업으로 44억 원을 편성했다. 복지부에서는 전국 전동휠체어 급속충전기 설치 현황과 수요를 파악해 개소당 220만 원을 기준으로 비용을 지원했다. 주요 관공서, 지하철 역사, 사회복지시설 등 공공시설을 위주로 2,000개소를 추가로 설치한다는 계획이었다.



그렇다면 설치 이후 6년이 지난 지금, 사후 관리는 어떻게 되고 있을까?

전국 229개 지자체의 2024년과 2025년 예산서를 찾아

전동휠체어 급속충전기 관련 편성 예산을 조사했다.

정보공개청구 통지 내용 및 본예산 기준 전국 지자체 전동휠체어 급속충전기에 편성된 예산은 2024년 11억 1,034만 2,000원이다. 2025년에는 8억 9,811만 3,000원으로 그마저도 줄었다. 전동휠체어 급속충전기 관련 예산은 크게 ‘급속충전기 유지 및 보수’ 항목과 ‘신규 설치’ 항목으로 나뉘어 있었다.



전동휠체어 급속충전기 관련 예산이 0원인 곳은 총 114곳으로, 약 절반을 차지했다. 229곳의 지자체 중 115곳만이 전동휠체어 급속충전기 관련 예산을 편성했다.

예산을 들여다보니 지자체별 전동휠체어 급속충전기 관리 방식은 제각각이었다.

편성된 예산이 없었던 경기도 남양주시는 “충전기 유지, 보수는 각 설치기관의 일반운영비에서 개별적으로 집행되고 있어, 청구하신 바와 같은 별도의 사업예산(예산안, 예산서, 결산서 형태)으로 편성, 관리된 자료는 존재하지 않는다”고 안내했다. 예산은 없어도 관리는 되고 있다는 취지다. 경기도 이천시도 같은 맥락으로 “충전시설의 전기료는 충전기 설치 대상 건축물의 관리 주체가 부담하고 있으며, 유지 관리에 필요한 비용은 사)한국지체장애인협회 이천시지회의 협조로 별도 발생하지 않는다’고 설명했다. 지자체별 급속충전기 관리 주체 및 예산에 공통된 기준이 존재하지 않았다.

전동휠체어 급속충전기 1대 당 설치 비용이 지역마다 다르기도 했다.

2025년 1차 예산안 기준, 서울 양천구의 전동휠체어 급속충전기 1대 설치 비용은 700만 원인 반면, 서울 서대문구는 220만 원, 광주 남구는 340만 원, 경북 경주시는 500만 원으로 크게 차이났다. 그 원인이 무엇인지는 아직도 밝혀지지 않았다.

예산 부족으로 인해 급속충전기의 유지와 보수가 뒤로 미뤄지기도 했다.

데굴데굴 팀이 입수한 서울시의 ‘전동휠체어 충전시설 안전실태조사 관련 개선 권고에 대한 강북구 답변서’에 따르면 오동근린공원 강북구립운동장 뒤에 설치된 급속충전기는 ‘야외 산책로에 설치되어 도장 벗겨짐 등 유지보수가 필요하나, 예산 부족으로 추후 조치 계획(2026년 예정)’이었으며 가오리역 역사 내 급속충전기는 바퀴 공기 주입기와 휴대전화 충전기 수리 권고를 받았으나 역시 충전 시설 수리 예산 부족으로 추후 조치할 계획(2026년 예정)임을 알렸다.