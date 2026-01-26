저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요
전동휠체어와의 불안한 외출
전동휠체어를 이용하는 장애인·노인들의 이야기다.
전동휠체어 배터리가 바닥나면 이들의 발은 묶여 버린다.
휠체어 배터리가 다 떨어지면 오도 가도 못하고 곤란하죠.
그럴 때는 여기 전화번호가 있어요.
(전동휠체어 의자 밑에 붙어 있는 전동휠체어 회사 전화번호를 가리키며)
와달라고 시키면 출장비를 줘야죠. 오는 것도 몇 시간이나 기다려요.
큰 고생이죠.
(전동휠체어) 충전이 필요할 때 충전기를 찾지 못해서
전동휠체어를 수동 전환한 후 동반인이 밀어서 집까지 갔어요.
많이 힘들어하더라고요.
전동휠체어 이용자들의 일상에는 '휠체어가 언제 멈춰버릴지 모른다는 불안'이 함께한다.
사용자 A 씨는 지하철을 타고 수원역에 도착했다.
A 씨는 내리자마자 무언가를 급히 찾는다. 역까지 오느라 전동휠체어 배터리가 거의 바닥났기 때문이다.
A씨는 무엇을 찾고 있을까요?
아래 사진에서 찾아 커서를 올려주세요!
.
.
.
그것은 바로
전동휠체어 배터리가 바닥나
오가지 못하는 상황을 겪지 않게 하기 위해 설치된
전동휠체어 급속충전기
한국소비자원에 따르면 일반 충전기로 전동휠체어를 완전히 충전하는 데 걸리는 시간은 최소 7시간.
급속충전기를 사용하면 충전 시간은 약 2시간으로, 약 3배 이상 차이난다.
데굴데굴 팀은 전동휠체어 급속충전기가 잘 관리되고 있는지 확인하기 위해 두 시점(2024년 1월, 2025년 10월)에 걸쳐 전국 각 지자체가 조사한 ‘전동휠체어 급속충전기 표준데이터’를 공공데이터 포털과 정보공개청구를 통해 입수했다.
2025년 10월 기준 전국 전동휠체어 급속충전기가 설치된 곳은 3,788개소다.
전국 전동휠체어 급속 충전기 위치를 지도 위에 표시했다.
마우스 커서를 올리면 지역별 급속충전기 설치 장소를 확인할 수 있다. 한눈에 봐도 지역별 차이가 크다.
이 숫자를 더욱 자세히 들여다 봤다.
‘국민건강보험법 제51조 장애인 보조기기 급여제도’ 중 전동휠체어 급여 대상자는 지체, 뇌 병변, 심장, 호흡기 장애를 포함한다. 정확한 전동휠체어 이용자 수 데이터가 없으므로, 2024년 보건복지부 장애인실태조사를 바탕으로 해당 장애 유형에 포함되는 전체 인구분석을 진행했다.
물론 지체, 뇌 병변, 심장, 호흡기 장애인 모두가 전동휠체어를 이용하는 것은 아니며 전동휠체어 사용자가 이들에 한정되는 것 또한 아니다. 종로3가역에서 만났던 김씨는 85세가 되던 해부터 전동휠체어를 사용하기 시작했다. 걸을 때 불편함을 느끼고 자주 넘어지자 자녀들이 돈을 모아 전동휠체어를 마련해줬다고 했다. 이처럼 거동이 불편한 고령층이나 사고·질병 등으로 이동에 제약이 있는 사람들도 전동휠체어를 이용한다.
분석 결과, 장애인구 대비 충전기 설치 장소가 가장 많은 지역은 경남 창원시(46대), 대구 중구(28대), 경북 청도군(24대)순이었으며, 가장 적은 지역은 경기 포천(1대), 전북 익산(4대), 충북 청주(12대) 순이었다.
장애인 약 54명당 1대꼴로 급속충전기를 설치한 창원시는 다른 지역에 비해 충전기 접근성이 높은 편이었다. 그러나 모든 지역이 이런 수준은 아니었다.
경기 포천은 장애인 약 1만 명당 1대, 전북 익산은 2,500명당 1대, 충북 청주는 1,700명당 1대였다.
충전기가 필요한 사람의 수와
설치 수는 비례하지 않았다.
지역 간 격차는 수십 배에 달했다.
노인 인구가 많다고 해서 전동휠체어 급속충전기가 많은 것도 아니었다.
2025년 10월 행정안전부 주민 등록 통계에 따르면 경기도 지방자치 단체 중 65세 이상 고령인구가 가장 많은 지역은 고양시(184,285명, 20개소)로 고령인구 약 9,214명당 충전기 1개소였으며 충전기가 가장 많은 지역은 성남시로 2,238명당 1개소(161,169, 72개소)였다.
경기 포천시는 노인인구 37,199명당 1개소였다.
이는 지자체별 급속충전기 설치 현황이 예상 수요를 제대로 반영하지 못한다는 점을 보여준다.
전동휠체어를 비치할 지하철역을 고르는 기준은 무엇일까.
현재 전동휠체어 비치 의무나 비치 역 선정 기준은 법률에 직접적으로 규정돼 있지 않아 지자체별 설치 기준을 알 수 없는 상황이다. 이에 관해 서울의 한 지자체 관계자에게 '전동휠체어 급속충전기 설치 기준'을 묻자 이렇게 답했다.
"급속충전기가 설치될 때 제가 근무하고 있었던 게 아니라 잘 모르겠습니다. 그런데 설치된 위치가 주로 주민센터 청사, 사회복지시설, 지하철역, 도서관 등인 거 보면 접근성이 좋고, 이용자가 많아 사람이 많이 오가는 공공장소에 설치된 것 같아요."
관리 기관 관계자조차 제대로 된 설치 기준을 알지 못하는 현실.
어르신장애인과 공무원의 말처럼
'이용자가 많은' 곳일수록 충전기가 잘 갖춰져 있는지 확인해 봤다.
2024년 1월부터 12월까지 서울∙경기∙인천에서 유동 인구가 가장 많았던 지하철역을 각 10곳씩 뽑아 급속충전기 설치 여부를 조사했다. 30곳 가운데 전동휠체어 급속충전기가 있었던 역은 단 17곳에 불과했다.
서울에서는 유동 인구 상위 10개 역 중 6곳(홍대입구·강남·사당·여의도·가산디지털단지·신림역)에서 충전기를 찾을 수 없었다. 연간 1,900만 명 이상이 타고 내리는 범계역을 비롯해, 전체 순위 4·7·8·9위를 차지한 역곡·송내·인덕원·서현역에도 급속충전기 설치가 이뤄지지 않았다. 인천 역시 상황은 비슷했다. 인천 내 유동 인구 4위 역인 인천공항1터미널역에는 급속충전기가 없다.
교통의 중심지가 누군가에게는 이동의 사각지대였다. 하지만 데이터는 말한다. ‘충전기는 있다’고. 그 말이 얼마나 사실인지, 2편에서 짚어본다.
