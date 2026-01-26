그렇지만은 않았다.

‘국민건강보험법 제51조 장애인 보조기기 급여제도’ 중 전동휠체어 급여 대상자는 지체, 뇌 병변, 심장, 호흡기 장애를 포함한다. 정확한 전동휠체어 이용자 수 데이터가 없으므로, 2024년 보건복지부 장애인실태조사를 바탕으로 해당 장애 유형에 포함되는 전체 인구분석을 진행했다.



물론 지체, 뇌 병변, 심장, 호흡기 장애인 모두가 전동휠체어를 이용하는 것은 아니며 전동휠체어 사용자가 이들에 한정되는 것 또한 아니다. 종로3가역에서 만났던 김씨는 85세가 되던 해부터 전동휠체어를 사용하기 시작했다. 걸을 때 불편함을 느끼고 자주 넘어지자 자녀들이 돈을 모아 전동휠체어를 마련해줬다고 했다. 이처럼 거동이 불편한 고령층이나 사고·질병 등으로 이동에 제약이 있는 사람들도 전동휠체어를 이용한다.

분석 결과, 장애인구 대비 충전기 설치 장소가 가장 많은 지역은 경남 창원시(46대), 대구 중구(28대), 경북 청도군(24대)순이었으며, 가장 적은 지역은 경기 포천(1대), 전북 익산(4대), 충북 청주(12대) 순이었다.



장애인 약 54명당 1대꼴로 급속충전기를 설치한 창원시는 다른 지역에 비해 충전기 접근성이 높은 편이었다. 그러나 모든 지역이 이런 수준은 아니었다.



경기 포천은 장애인 약 1만 명당 1대, 전북 익산은 2,500명당 1대, 충북 청주는 1,700명당 1대였다. 충전기가 필요한 사람의 수와

설치 수는 비례하지 않았다.



지역 간 격차는 수십 배에 달했다.

노인 인구가 많다고 해서 전동휠체어 급속충전기가 많은 것도 아니었다.

2025년 10월 행정안전부 주민 등록 통계에 따르면 경기도 지방자치 단체 중 65세 이상 고령인구가 가장 많은 지역은 고양시(184,285명, 20개소)로 고령인구 약 9,214명당 충전기 1개소였으며 충전기가 가장 많은 지역은 성남시로 2,238명당 1개소(161,169, 72개소)였다.



경기 포천시는 노인인구 37,199명당 1개소였다. ​

이는 지자체별 급속충전기 설치 현황이 예상 수요를 제대로 반영하지 못한다는 점을 보여준다.