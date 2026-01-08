오마이뉴스에서 편집기자로 일하고 있습니다. 시민기자들이 보내주시는 기사를 검토하고 편집하는 게 주 업무인데요. 지난 여름부터였을 겁니다. 본문을 읽다가 멈칫하는 순간들이 있었습니다. '기자님 글 스타일이 달라지셨네?' '이 문체, 어디서 많이 봤는데…'

궁금함이 커져가던 어느 날, 조심스럽게 여쭤봤습니다. "혹시 기사 쓸 때 챗GPT를 활용하시나요?" 질문을 받은 시민기자께선 '문장을 다듬을 때 도움을 받는다'고 솔직하게 알려주셨습니다.

더는 숨길 일도 아닙니다. 지난해 4월 한국언론진흥재단 미디어연구센터 온라인 설문조사 결과, 대상자 1748명 중 최근 1개월 이내에 생성형 AI(인공지능)를 쓴 사람은 57.2%(1000명)였고, 생성형 AI로 글을 쓰거나 다듬는다는 응답은 51.1%였습니다. 2명 중 1명은 글쓰기에 OpenAI의 챗GPT나 구글 제미나이 등을 활용한 셈입니다.

생성형 AI로 사용한 기능 (단위: %) 정보 검색 81.0 글을 쓰거나 다듬기 51.1 사진, 이미지 생성 및 보정 51.0 외국어 번역 42.1 여행, 학습, 업무 일정 관리 30.5 일상 대화 상대 27.5 동영상 제작 및 편집 11.5 기타 1.6

AI를 잘 활용하면 혼자 일할 때보다 훨씬 풍부한 결과를 만들 수 있다고들 합니다. 글쓰기도 마찬가지겠죠. 그런데 간혹 시민기자가 AI를 활용해 쓴 칼럼이나 에세이를 정식 기사로 채택하지 못할 때가 있습니다. 내용이 정확하지 않거나 시의성 있는 정보·관점·통찰·해석·이야기 등이 없으면 화려한 미사여구나 맞춤법에 맞는 문장을 구사했다 할지라도 정식 기사로 채택할 수 없습니다. 저희는 새롭고 정확한 소식을 전하는 언론이니까요.

특히 AI의 이른바 '환각(hallucination)' 오류로 인한 거짓 결과는 언론의 신뢰도에 치명적인 영향을 미치기에 더욱 조심스럽습니다. 정확하지 않은 정보가 담긴 기사를 내보내면, 그 피해는 고스란히 독자들의 몫이 되기 때문입니다.

AI를 활용하되 오류를 줄이고 나만의 경험과 생각을 살려 글을 쓸 방법이 없을까요? 지난 몇 개월 간 편집기자로서 여러 가지 도구를 써가며 실험했고, 완벽하진 않지만 글쓰기에 AI를 최대한 '안전하게' 활용하는 노하우를 아주 조금은 터득했습니다. 그 결과를 여러분과 공유해보려 합니다.