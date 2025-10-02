이태원 기억담기: 기억과 애도의 힘을 모아요!

시민들이 남긴 10.29이태원참사 추모메시지를

함께 텍스트 자료로 만들어주세요!

"이태원 기억담기"란?

2022년 10월 29일 발생한 이태원 참사 이후, 시민들은 현장과 추모 공간에 수 만 건의 메시지를 남겼습니다. 희생자를 애도하고, 생존자를 응원하며, 우리가 함께 살아가야 할 이유를 묻는 기록들이었습니다. 그러나 포스트잇 용지에 적힌 메시지는 시간이 지나면서 훼손되고 사라질 위험이 있습니다. 이에 10.29 이태원 참사 시민대책회의 자원활동가들은 지난 3년간 메시지를 수거하고 보존하는 아카이빙 작업, "이태원 기억담기"를 진행해 왔습니다.

문서상자 속에 가지런히 담긴 포스트잇의 기억을, 이제는 디지털 공간으로 옮겨 더 많은 사람들과 공유하고자 "이태원 기억담기 캠페인"을 시작합니다. 이번 캠페인에서는 자원활동가들이 스캔한 약 3만 장의 추모 메시지 사진을 이미지에서 텍스트로 변환합니다. 사람이 손글씨로 쓴 메시지를, 디지털 환경에서 활용할 수 있도록 다시 사람이 입력하는 작업이 필요합니다.

여러분의 기여를 통해 이태원의 기억을 나누어 주세요.

메시지 3만 건을 데이터화하려면 1건당 1분이 걸린다고 가정할 때 약 3만 분, 총 500시간이 소요됩니다. 활동가 한 명이 석 달 동안 타자만 치며 풀타임 근무를 해야 하는 시간입니다. 그러나 이 시간은 나눌 수 있습니다. 한 사람이 1시간을 맡을 때, 두 사람은 30분씩, 네 사람은 15분씩 시간을 나누며, 함께하는 시민이 많아질 수록 자료 정리는 일찍 마무리되고 연대의 시간은 확장됩니다.

메시지의 글들은 표 형태로 정리해, 누구나 접근할 수 있게끔 제공할 예정입니다. 표에 담긴 마음들은 누군가 읽고 새기고 정리해서 그의 말과 글과 다양한 표현에 담길 것입니다. 더 많은 사람들이 기억을 기록으로 남기면서 서로의 기억이 이어져 있음을 확인할 수 있기를 바랍니다. 아직 마음이 아파서, 거리가 멀어서, 생업이 바빠서 수 많은 장벽으로 그 날의 기억을 마음속으로만 안타까워했던 사람들과도 기억을 나누고자 합니다.

캠페인의 결과로 만들어질 자료는 학술 연구, 교육, 예술적 표현 등 다양한 방식으로 활용될 수 있으며, 참사와 희생자들에 대한 기억과 애도의 사회적 의미를 확장하는 공공 기록으로 자리매김할 것입니다.

아래의 추모 메시지 이미지는 10.29 이태원 참사 시민대책회의 자원활동가들이 모으고 스캔한 것을 사회적협동조합 빠띠에서 '기억 목록'으로 만든 것입니다. 아래 배너 이미지를 클릭하시면 더 상세한 정보를 볼 수 있으며, 캠페인에 참여할 수 있습니다.

