한 달 뒤 결과 나오는데... 90% 투표하는 신기한 나라

"우리의 모토는 '급하지 않게, 정확하게'입니다(Our moto is 'right not rush')."

호주가 개표에 오랜 시간이 걸리는 이유는 1918년 연방총선부터 실시한 '선호투표제(Preferential voting)'라는 독특한 선거제도에 있다. 내각제인 호주는 6개 주마다 12석, 준주 2곳은 2석씩 동등하게 의석을 갖는 상원, 총 151개 지역마다 1명씩 대표가 있는 하원 두 개의 의회로 구성된다. 상원과 하원은 각각 유권자가 모든 후보에게 자신의 선호도를 전달하는 방식으로 의원을 선출한다. 다만 투표방식에는 약간의 차이가 난다.한국의 지역구 국회의원과 비슷한 하원의 경우 유권자는 선거에서 모든 후보자에게 자신의 선호도를 전달해야 한다. 후보가 10명이라면 가장 선호하는 후보에게 1번, 그 다음 2번, 3번 순으로 10번까지 모두 표기하는 방식이다. 당선자는 '50%+1표'를 얻어야 한다. 그런데 1차 개표에서 과반 득표자가 없다면? 최하위 후보가 탈락하되 그를 1순위로 택한 유권자의 표 중 2순위에 해당하는 표를 다른 후보들에게 배분한다. 이렇게 개표와 탈락을 반복해 당선자가 정해진다.상원 선거는 또 다르다. 호주 유권자들은 상단과 하단으로 나뉜 투표용지를 받는데, 정당에 투표하거나(선 상단 투표 above the line), 또는 후보에 투표(선 하단 투표 below the line)를 할 수 있다. 정당 투표는 최소 6위까지, 후보투표는 최소 12위까지 표시해야 한다. 계산법도 다르다. 총 유효표를 선출할 의원 숫자에 1을 더한 수로 나눈 다음 그 결과에 한 표를 더 얻어야 당선이다. 이때도 당선자가 나올 때까지 선호도를 계속 배분한다.여기서 재밌는 점 하나, 호주는 연필로 투표한다. 또 반드시 AEC가 투표소에 비치하는 연필을 사용하지 않아도 되고, 유권자가 개인 필기구를 사용해도 괜찮다. 하지만 기온이 높은 지방에선 펜의 잉크가 번지는 '사고'가 발생할 수 있기 때문에 선관위가 공식 제공하는 기표도구는 연필뿐이다. 물론 개표는 투표용지를 스캔하면 컴퓨터가 표시된 선호도를 인식해 계산하는 방식이다.한국인의 눈에는 마냥 느리고 답답해보이는 선거제도에 호주는 자부심을 갖고 있다. '사표'가 발생하지 않아서다. 한국처럼 상대 후보보다 단 한 표만 더 받아도 승리하는 단순다수대표제는 다른 후보를 찍은 유권자의 의사를 전혀 반영하지 못한다. 반면 호주는 가장 선호하는 후보가 탈락해도 당선자가 나올 때까지 모든 투표의 효력이 유지된다. 자신의 표를 사표로 만들지 않기 위해 '덜 선호하는' 후보에게 표를 줄 필요가 없는 셈이다.캘러넌 선임담당관은 "당신의 '목소리'는 당선자가 나올 때까지 계속 전달된다"며 "기표소에 들어가서 자신이 원하는 방식으로 투표할 수 있다는 자신감을 갖는 것은 민주주의에 정말 좋은 일"이라고 말했다. 동석한 밀리 드류(Millie Drew) 공보담당관도 "우리는 유권자의 모든 선호도를 계산해야 하기 때문에 어떤 주에서도 당신의 표가 버려지지 않는다"며 "사람들은 모든 의견이 반영된 것처럼 느낀다"고 덧붙였다.