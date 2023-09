호주 하원선거의 대반전... 3등은 어떻게 1등이 됐나

대결을 넘어 전쟁으로 치닫는 한국 정치는 어떻게 해야 달라질까요? <오마이뉴스>는 그 답을 찾기 위해 국민투표로 선거제도를 바꾼 뉴질랜드, 선호투표제로 사표를 막는 호주 두 '정치신대륙' 탐방에 나섰습니다. [편집자말]

"한 가지 선택만 강요하면 안 된다"

2022년 호주 연방 총선, 브리즈번 하원 선거를 지켜본 이들이 깜짝 놀랐다. 1차 개표에서 비록 과반은 아니어도 1위(37.7% 득표)였던 트레버 에반스 자유-국민연합(보수 성향인 자유당과 국민당의 연합정당) 의원이 낙선했기 때문이다. 역전극의 주인공은 스테픈 베이츠 녹색당 후보. 당초 그는 27.2%의 지지를 받아 3위를 기록했지만, 최종 개표 결과 53.7%(에반스 후보는 46.3%)를 얻어 배지를 손에 넣었다. 호주 ABC 방송이 "역사적인 승리"라고 평가할 정도의 이변이었다.이 드라마는 '선호투표제(Preferential voting)'라는 호주의 독특한 선거제도에서 기인했다. 호주 하원선거는 한국처럼 하나의 지역구에서 1명의 대표를 뽑는 소선거구제이지만 딱 한 사람만 찍지 않는다. 예를 들어 후보가 5명이면, 유권자는 자신의 선호도에 따라 1위부터 5위까지 순위를 매긴다. 만약 개표 결과 '50%+1표' 이상을 얻는 후보가 없다면 가장 낮은 후보의 표는 그를 1위로 택한 유권자들이 누구를 '차선'으로 택했느냐에 따라 분산된다. 베이츠는 이 과정 덕분에 승리했다.'단기이양제'로도 불리는 상원선거의 방식은 하원과 약간 다르지만, 기본 골격은 선호투표제다. 호주 유권자들은 정당에 투표하거나(선 상단 투표 above the line), 후보에 투표(선 하단 투표 below the line)할 수 있는데 정당에만 투표할 경우 최소 6위까지, 후보만 찍으면 최소 12위까지 표시해야 한다. 당선자는 해당 지역구의 유효표와 선거 대상 의석 수 등에 따라 정해진 할당량보다 1표 이상 더 받아야 하는데, 하원처럼 1위가 나올 때까지 선호도가 배분된다.그 결과 녹색당은 지난해 총선에서 상원 76석 가운데 무려 11석을 차지하는 쾌거를 올렸다. 아직 4명이긴 하지만, 하원 당선자 수도 역대 최다를 기록했다. 하원에서 78석(총 151석)을 차지해 집권했지만 상원에선 26석을 얻어 단독 과반에 실패한 노동당은 주요 정책을 추진할 때마다 녹색당 등과 연대하고 있다. 녹색당이 힘을 보탠 덕분에 지난해 상원에서 2030년까지 탄소배출량 2억5000만 톤(2005년 대비 43%)을 감축하는 법이 찬성 37대 반대 30으로 통과될 수 있었다.라리사 워터스(Larissa Waters) 호주 녹색당 상원 원내대표는 호주 녹색당이 제3당으로 자리매김한 데에는 선호투표제의 힘이 컸다고 말했다. 그는 7월 10일 호주 브리즈번 지역사무실에서 진행한 <오마이뉴스>와 인터뷰에서 "A후보가 가장 마음에 들지만, 그 사람이 아니라면 B후보가, 세번째로는 C후보가 마음에 든다'고 말할 수 있도록 허용하는 것이 더 민주적"이라며 "선호투표제는 사람들이 진정 원하는 것을 표현하게끔 함으로써 민주주의와 다원성에 기여하는 좋은 제도"라고 했다.