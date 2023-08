"국민들이 선거제도 바꾼 이유? 더 좋은 민주주의!"

대결을 넘어 전쟁으로 치닫는 한국 정치는 어떻게 해야 달라질까요? <오마이뉴스>는 그 답을 찾기 위해 국민투표로 선거제도를 바꾼 뉴질랜드, 선호투표제로 사표를 막는 호주 두 '정치신대륙' 탐방에 나섰습니다. [편집자말]

☞ 앞 기사에서 이어집니다."당시 의회에는 오직 국민당과 노동당, 두 정당만 있었다. 여전히 양당이 다수 의석을 차지하지만, 그래도 이제는 녹색당, 뉴질랜드행동당, 마오리당 등 다른 정당들도 함께 존재한다. 또 독일식 혼합형 비례대표제(MMP)를 도입하기 전 선거 결과는 불공정했다.1978년과 1981년 총선의 경우 득표 수는 노동당이 앞섰지만, 의석은 국민당이 더 가져갔다(1978년 노동당은 40.4%, 국민당은 39.8% 득표했지만 의석 수는 각각 40석, 51석였다. 노동당은 1981년에도 국민당보다 5석 적었다. – 기자 주). 단순다수대표제에선 선거구 획정에 따라 표의 가치가 달라지기 때문이었다. 그래서 선거제도 전반을 재검토할 필요가 있다고 주장했다. 이후 국회의원이 되고, 노동당 정책위원으로 뽑히면서 당이 총선 공약으로 선거제도 개혁을 내걸도록 힘썼다.""처음에는 이 아이디어 자체를 이해하지 못해서 반대하지 않았다(웃음). 선거제도 개혁의 방향은①MMP 도입과 ②의석 수 확대(99석→120석) 여부를 ③국민투표로 정하자는 1986년 왕립위원회(The Royal Commission on the Electoral System) 보고서가 나오면서 명확해졌다.노동당은 1984년 총선 승리로 집권한 뒤 왕립위원회를 설치했는데, 보고서가 나온 이듬해(1987년)에 마침 총선이 있어서 자연스레 선거제도 개혁에 관한 많은 논의가 이뤄졌다. 하지만 노동당 의원 가운데 선거제도 개혁에 찬성하는 이들은 8, 9명 정도였다. '재집권하면 왕립위원회 안대로 선거제도에 관한 국민투표를 실시하겠다'던 데이비드 롱이 총리의 약속 또한 말실수였다. 재집권 후 우리는 약속을 지키지 않았다. 1987~1990년 사이엔 아무 일도 일어나지 않았다."

- 국민들이 선거제도 개혁을 이뤄낸 원동력은 무엇이었을까.

- 현재 뉴질랜드 의회는 어떠한가. 사회의 다양성을 충분히 반영한다고 평가하는가.

- 하지만 선거제도를 계속 유지할지 말지를 놓고 2011년 또다시 국민투표를 하지 않았나. '현행 유지'가 과반을 넘었지만 반대도 40%가 넘었던데.

"'더 좋은 민주주의를 갖기 위해(To have a better democracy)", '더 좋은 민주주의가 더 완전한 민주주의다(A better democracy is more complete democracy).' 우리에게는 한 표, 한 표가 공정한 민주주의가 중요했다. 국민들이 선거 결과에 납득하려면 제도가 공정해야 하는데, 옛 선거제도는 아니었다. 선거제도가 바뀌면서 더 다양한 목소리가 의회 안에 존재하고 여성, 마오리족, 아시아계 등 소수자들이 더 대표되고 있다. 보다 포용적인 시스템이다. 제가 처음 국회의원이 됐을 때만해도 백인 중년 남성들이 의회를 지배했다. 다민족국가의 민주주의가 아니었다.""선거제도 개혁 이전에 비해 훨씬, 훨씬 낫다. 의사당 안에는 무슬림, 중국계, 멕시코계 등 다양한 이들이 앉아 있다. 이게 바로 선거제도를 개혁한 이유이고, 그대로 작동하고 있다. 오늘날 그들은 과거 대표되지 못했던 이들의 목소리를 대표하고 있다. 가령 마오리족은 1867년부터 국회의원이 있었지만, 선거제도 개혁 전에는 단 4명뿐이었다. 이제는 마오리당 의원은 물론 다른 정당에도 마오리족이 있기 때문에 그 숫자가 훨씬 늘어났다.""당시 국민당 정부는 여전히 혼합형 비례대표제를 탐탁치 않아 했다. 하지만 20여 년간 많은 논쟁을 벌인 끝에 이 제도는 뉴질랜드 사회에 완전히 자리잡았다. 혼합형 비례대표제 자체를 바꾸자고 할 사람은 더 이상 없다. 제도가 바뀌는 일은 일어나지 않으리라고 본다.노동당 정부가 꾸린 독립적인 조사기구(The Independent Electoral Review)에서 선거제도를 점검 중이긴 한데, 이 위원회는 정치자금 관련 제도나 봉쇄조항 등을 살피고 있다. 그들도 혼합형 비례대표제의 기본정신을 건드리진 않는다.다만 이 위원회 제안 중에 '봉쇄조항(비례대표 의석을 배분 받으려면 지역구에서 1명 이상 당선되거나 정당 득표율이 5%를 넘겨야 함)'을 3.5%로 낮추자는 내용이 있는데, 별로 좋은 생각이 아니다. 이스라엘이 3.5%인데 정당이 너무 많다 보니 아주 작은 정당이 정책결정에 막대한 영향을 미치거나 때론 정부가 입맛대로 소수정당을 캐스팅보터(결정권을 쥐고 있는 세력)로 이용한다.입법부는 법률을 만들고 예산과 세금을 정한다. 이 일을 제대로 하려면 정쟁에 휘둘려선 안 된다. 또 이스라엘은 지역구 의원 없이 정당이 정한 순서대로 비례대표만 있는데 이 또한 바람직하지 않다. 개별 의원들이 지역 대표성을 갖는 일은 중요하다. 이스라엘을 보면 어떤 선거제도로 어떻게 정부를 구성하느냐가 얼마나 중요한지 알 수 있다. 선거제도는 정말 중요하다(Your electoral system is terribly important)."