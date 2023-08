한국 걱정한 뉴질랜드 전직 총리 "그건 끔찍한 일"

대결을 넘어 전쟁으로 치닫는 한국 정치는 어떻게 해야 달라질까요? <오마이뉴스>는 그 답을 찾기 위해 국민투표로 선거제도를 바꾼 뉴질랜드, 선호투표제로 사표를 막는 호주 두 '정치신대륙' 탐방에 나섰습니다. [편집자말]

의회 무력화, 거대 양당 독점... "우리도 똑같았다"

제프리 파머 전 뉴질랜드 총리. 법학교수 시절 선거제 개혁의 필요성을 언급했던 그는 정치에 입문한 뒤 '선거제도 개혁을 위한 왕립위원회(The Royal Commission on the Electoral System)' 설립을 주도, 뉴질랜드가 독일식 혼합형 비례대표제 도입을 위해 논의할 수 있는 토대를 만들었다. ⓒ 유성호





"정말인가? 흠, 과거 뉴질랜드 상황과 정확하게 일치한다."

개혁 외면한 정치인, 꼼수 거부한 국민

아오테아로아(Aotearoa), 길고 하얀 구름의 땅이라는 뜻으로 뉴질랜드를 가리키는 마오리어다. 1642년 이곳에 처음 도착한 유럽인들은 여느 정복자들처럼 선주민과 갈등을 겪었다. 하지만 오랜 충돌 끝에 1840년 와이탕이 조약(Treaty of Waitangi)이 맺어지면서 백인과 마오리족은 불완전하게나마 손을 잡는다. 그 정신은 공공장소 어디에나 있는 '영어-마오리어' 병기에서도 느낄 수 있다.통합과 관용의 정신은 선거제도에도 담겨있다. 현재 뉴질랜드는 독일식 혼합형 비례대표제(Mixed-member proportional representation, MMP)에 따라 120명(지역구 65명+마오리족 대표 7명+비례대표 48명, 선거 결과에 따라 초과의석 발생)으로 의회를 구성한다. 유권자가 한 표는 정당에, 다른 한 표는 후보에게 투표하면 득표율에 연동해 의석을 배분하는 제도다. 가령 A당이 30%를 득표했을 경우 이 정당이 지역구에서 24석만 확보했다면 A당은 추가로 비례대표 12석을 가져간다. 다만 전국 득표율이 5% 미만이거나 지역구 당선자가 없으면 비례의석을 할당받지 못한다.그런데 뉴질랜드는 1990년대에서야 MMP를 도입했다. 이전까지는 1표라도 많은 후보가 당선하는 단순다수대표제였고, 그 결과 의사당 안에는 사실상 국민당과 노동당만 존재했다. 1978년 사회신용당은 16%를 득표했지만 의석은 겨우 하나뿐이었다. 1984년 12%의 지지를 받은 뉴질랜드당은 아예 한 석도 가져가지 못했다. 거대정당인 노동당 또한 국민당보다 더 많이 득표하고도 더 적은 의석을 차지하는 일을 겪었다. 유권자들은 자신들을 제대로 대표하지 못하는 정치에 분노했다.하지만 개혁을 향한 열망이 '끓는 점'에 쉽게 도달한 것은 아니었다. <오마이뉴스>는 늘 '선거제도 개혁의 모범사례'로 꼽히며 매년 '선진민주국가'로 평가받는 뉴질랜드가 어떻게 100℃를 넘겼는지 알기 위해 전직 총리, 제프리 파머(Geoffrey Palmer)를 한국 언론 최초로 만났다.7월 4일 뉴질랜드 수도 웰링턴에 위치한 빅토리아대학교의 한 연구실, 백발이 성성한 파머 전 총리가 '한국은 내년 총선을 앞두고 있지만 다들 무관심하다'는 기자의 말에 이렇게 답했다. 그는 1979년 저서 <무소불위의 권력?(Unbridled Power?)>에서 왜곡된 선거 결과가 의회의 행정부 견제를 무력화했고, 거대 양당만 의석을 독식하게끔 했다고 비판했다. 이후 파머 전 총리는 크라이스트처치 지역 의원으로 정치에 입문, 부총리 겸 법무부 장관을 거쳐 1989~1990년 총리를 지냈다.노동당은 1978년과 1981년 선거 모두 득표율로는 1위였지만 국민당에 의석 수로 밀렸다. 단순다수대표제의 피해자였던 이들은 1984년 총선에서 선거제도 개혁을 약속했고, 선거 승리 후 법무부 장관이 된 파머는 그간 주장해온 '선거제도 개혁을 위한 왕립위원회(The Royal Commission on the Electoral System)' 구성에 박차를 가했다. 그러나 서 있는 곳이 달라지자 노동당 역시 입장이 달라졌다. 당 내부에선 '위원회를 꼭 꾸려야 한다면 전직 의원들이 참여해야 한다'는 주장도 나왔다.하지만 파머 전 총리는 위원회가 정치권의 입김에서 자유롭지 못하면 의미 있는 변화를 만들어낼 수 없으리라고 봤다. 그는 내각에서 추천한 이들을 거부했다. 그 덕에 위원회는 존 월러스(John Wallace) 판사, 정치학자 리처드 멀건(Richard Mulgan) 교수, 헌법을 전공한 케네스 키스(Kenneth Keith) 교수, 전직 정부 통계학자 존 다윈(John Darwin) 박사, 마오리족 대표인 여성 훼투마라마 훼레타(Whetumarama Wereta) 등 독립성과 다양성을 갖춘 위원들로 꾸려져 1985년 출범한다.1986년 12월 왕립위원회는 <더 나은 민주주의를 향하여(Toward a Better Democracy)>라는 보고서를 내며 ① 독일식 혼합형 비례대표제 도입과 ② 의석 수 확대(99석→120석) 여부를 ③ 국민투표로 정하자고 제안했다. 대부분의 정치인들은 반대했다. 파머 전 총리는 "노동당 의원 중 찬성하는 이들은 8, 9명 정도였다"며 "1987~1990년 사이엔 아무 일도 일어나지 않았다"고 회고했다. 노동당은 1989년 '의석 수 확대를 위한 국민투표 실시 반대'라는 입장도 정했다. 국민당도 다르지 않았다.