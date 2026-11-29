큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대 출입 기자들과 북악산에 올라 즉석 간담회를 하고 있다. 2026.11.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 초광역특구법의 노동특례, 특히 '주52시간제 예외 적용' 논란과 관련해 기존 특례제도를 활용하면 된다고 지적했다. 기업들이 이 점을 알면서도 상징적인 차원에서 특례를 요구하고 있고 노동계도 이를 수용하면 다른 원칙이 깨진다고 버티면서 '명분 싸움'을 하고 있다고 평했다. 무엇보다 '당사자'인 지역주민들이 이 노동특례를 어떻게 수용하는지가 중요하다고도 강조했다.이 대통령은 29일 청와대 출입기자들과의 북악산 산행 후 현안 간담회에서 관련 질문을 받고 "내가 보기에는 (노동특례가) 별로 의미가 없다. (내가) 계속 사업자 측과 노동자 측에 하는 얘기"라며 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 구체적으로 "이미 기존에 4개 특례 제도가 있다. 이 제도를 활용하면 된다. 예를 들면 '유연화 기간을 넓게 잡아야 한다, 또 좁게 해야 한다' 하는데 시행령으로 조정 가능하다"고 지적했다.반도체특별법 입법 당시 '주52시간 완화' 부분이 빠졌던 과정도 상세히 설명했다. 이 대통령은 "(당시 당대표였던) 제가 조건을 달았다. 만약 특례를 만들면 추가 노동에 대해서는 1.5배의 임금 추가 지급 원칙을 절대 깰 수 없다"라며 "그러면 (기업들은) 기존 제도 활용하는 거랑 거의 차이가 없다. 차마 임금을 덜 주기 위해서 한다는 말을 못하니 그땐 별로 저항 없이 넘어갔다"고 말했다.이 대통령은 초광역특구법에 대해서도 "마찬가지"라고 짚었다. 무엇보다 "(주52시간제 예외적용) '별로 실익이 없을텐데 굳이 해야 되겠냐'고 했는데 (사용자 측이) 상징적으로 한다고 한다. 노동계는 이를 상징적으로 수용하면 다른 곳에서도 노동 원칙이 깨지는 계기가 된다고 한다"며 "이게 명분 싸움을 하고 있더라"고 지적했다.이어 "그것 때문에 실질을 놓쳐서는 안 된다. 상복을 3일 입는지, 1주일 입는지 그거 백성 입장에서 뭐가 중요하나"라며 "(노사정 원포인트 사회적 대화에서) 잘 해결되길 빌어봅시다"고 말했다.다만 이 대통령은 초광역특구법 노동특례 문제가 해당 지역주민의 동의를 전제로 하고 있고, 그 주민들에겐 절박한 문제일 수도 있다고도 강조했다.이와 관련해 이 대통령은 "기업들이 지방으로 갈 수 있게 세제 지원이든 행정 특례든 뭘 해줘야 된다"며 "해당 지역 주민들은 정말 절박하다. '우리 지역은 우리가 판단할 수 있게 해 달라'고 한다면 그건 들어줘야 하는 것 아니냐"라고 물었다.또 "(해당 지역 주민들은) 그냥 죽겠다는데 왜 먹고 살만한 수도권에 있는 사람들 기준에 의해 살아야 하냐는 것"이라며 "선택권은 줘야 한다. 특례를 무조건 하는 게 아니라 해당 지역 주민 투표든 의회 동의든 해당 지역의 동의를 받는 조건으로 특례를 받는 걸로 하자는 내용일 것"이라고 말했다.한편 이 대통령은 현행 60살인 법정 정년을 65살까지 늘리는 정년연장 입법과 관련해서는 "경제사회노동위원회나 정부와 노동단체가 논의하고 있으니 그 결과를 한번 지켜보자"고 했다.이 대통령은 "(정년연장이) 정부 입장에서 보면 필요한 일"이라면서도 관련 고민을 일부 드러내기도 했다.이에 대해 이 대통령은 "길게 보면 안정적인 정규직에겐 매우 도움이 되는데 실업자나 청년들, 비정규직 쪽은 (정년연장이) 혜택이 없다. 공무원 신규 채용이 줄지 않겠나. 대기업이나 공공기관도 마찬가지다"라며 "이해관계가 약간 충돌하고 있기 때문에 논의와 조정이 좀 필요하다고 생각한다"고 말했다.