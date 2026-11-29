큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대 출입 기자들과 북악산 산행을 마친 뒤 오찬을 하며 대화하고 있다. 2026.11.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

(서울=연합뉴스) 임형섭 기자 = 이재명 대통령은 29일 주택시장 동향과 관련해 "핵심 지역이라고 불리는 지역들이 정말 놀라울 정도로 많이 떨어지는 게 사실"이라고 말했다.이 대통령은 이날 출입기자단과 청와대 인근 북악산을 등산한 뒤 춘추관에서 즉석 간담회를 가졌고, 그 과정에서 부동산 문제에 대한 질문이 나오자 이같이 답했다.여기서 언급된 핵심 지역은 이른바 서울의 '강남 4구' 등을 지칭한 것으로 보인다.이 대통령은 "여러분도 자료를 한번 보면, 정말 황당할 정도로 떨어지고 있다. 쉬쉬하고 있을 뿐 수십억씩 떨어진다"고 설명했다.동시에 "매물도 늘고 있고 거래량도 확 줄었다. 경매도 늘고 있다고 한다. 금리도 장기 상승세인 것 같다"며 핵심지역 주택가격 하락 추세가 계속 이어질 수 있다는 관측을 내비쳤다.현재의 부동산 통계 방식에 대한 문제 제기도 이어졌다.이 대통령은 "호가를 기준으로 통계 발표를 하는 곳이 있는 모양인데, 팔고 싶은 마음으로 내놓은 가격인데 웃기지 않냐는 주장도 있더라"며 "부동산 가격이 오르기를 바라는 사람들이 힘이 세기도 하다. 그러다 보니 오르는 쪽으로 자료가 나오고 불안감을 조성하며 매수를 자극하는 것"이라고 지적했다.특히 "대한민국의 부동산이 고평가 돼 위험한 폭탄돌리기를 하고 있다는 생각은 변함이 없다. 폭탄이 터졌을 때, 끝물이 됐을 때 사람들이 입는 피해를 줄이는 게 제 사명"이라고 진단했다.나아가 "정부 입장에서는 문제가 될 정도의 과도한 하락에 대비해야 하는 것 아닌가. 비정상적 상황이 계속되면 언젠가는 추락을 할텐데, 그 진폭을 최소한으로 줄여야 하는 것"이라고 강조했다.대책 가운데 하나로는 공공이 주택을 사들여 매입임대를 확대하는 방안을 거론하기도 했다.이 대통령은 "(주택 가격이) 확 떨어지면 (정부가) 일정 정도 받쳐줘야 한다. 이는 공공주택을 매입하는 기회가 되기도 한다"고 설명했다.그러면서 "제가 집값이 폭락하면 공공이 집을 사야 한다고 했더니 윤희숙 의원이 '제정신이 아니다'라는 식으로 비난을 했지만, 저는 준비를 해야 한다고 생각한다"며 "지금 내부적으로 검토를 시켜놓은 상태"라고 했다.전월세 문제에 대해서는 "지금 전세·월세 물량이 늘어나고 있다. 2022년부터 인허가 착공 물량이 확 줄었는데 지금은 인허기와 착공을 권장하는 정도가 아니고 모든 방법을 총동원해 (촉진을) 하고 있다"고 설명했다.그러면서 "전월세 대책은 준비하고 있는 것이 있다. 현상적으로는 어려운 게 사실이기 때문에 실무 부처에서 안을 좀 만들어 보라고 했다"며 "저는 장기적으로 보면 안정이 될 거라고 본다"고 설명했다.이 대통령은 "전세의 월세화는 시대적 추세다. 흐름이 그렇다는 것"이라고 덧붙이기도 했다.한편 이 대통령은 증권시장안정펀드(증안펀드)와 관련해서는 "시장의 체질을 개선하는 게 중요하다"며 "증안기금 펀드는 웬만한 규모로 해서 실질적 결과를 만들 수 있을지 의문"이라고 언급했다.이어 "어느 정도가 적정할지는 전문가들이 검토할 것"이라며 "할 수 있는 것은 다 해봐야하지 않겠나"라고 했다.구체적으로 펀드 규모를 어느 정도로 키워야 하느냐는 질문에는 "개별 규모에 대한 의견을 내기에는 부적절하다"고 했다.이에 더해 공적 자금이 투입될 가능성도 있느냐는 물음이 나오자 최근 자본시장대전환위원회 수장을 맡게 된 김용범 메리츠지주 부회장을 언급하며 "김 위원장이 결정하는 대로 따르겠다"고 밝혔다.이 대통령은 김 위원장에 대해 "증권거래소 이사장으로 모셔보려 했더니 안 하겠다고 해서, 전권을 줄테니 (자본시장대전환위원회) 위원장을 맡아달라고 했다"며 "저는 빈말을 하지 않는 편이라 진짜 전권을 주려 한다. 권위도 더 부여해야 할 것 같아서 조만간 만날까 한다"고 설명했다.원전 정책에 대한 질문도 나오자, 이 대통령은 "저는 실용주의 입장"이라며 "다 열어놓고 공론화를 해 국민의 의견을 모아야 한다. (결론을 미리) 정해놓으면 공론화를 왜 하겠나"라고 말했다.공공기관 지방 이전과 관련해서는 "(최종 결론이) 올해를 넘기지는 않을 것"이라고 소개했다.정년연장 문제에 대해서도 "정부 입장에서 보면 연장이 필요하다"면서도 "정규직에는 도움이 되는 반면 실업자나 청년들, 비정규직에게는 혜택이 없기도 하다. 이해 관계를 논의해 조정할 필요가 있다"며 신중한 모습을 보였다.초광역특구에 주52시간제 예외 규정 문제로 노사 간 갈등이 불거질 조짐을 보이는 것에 대해서는 "상복을 사흘 입는지 일주일 입는지 중요하긴 하겠지만 백성 입장에서는 무엇이 중요하겠나"라며 "이것 때문에 나라를 두 쪽 내면 되겠나. 잘 해결되길 빌어보자"며 실용적 접근을 거듭 강조했다.hysup@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>