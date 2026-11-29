큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대 출입 기자들과 북악산에 올라 즉석 간담회를 하고 있다. 2026.11.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 허위조작정보를 유통한 책임으로 가중손해배상 판결이 확정된 언론사에 대해 최대 1년 간 정부 기관 광고를 중단하는 내용을 담은 '정부광고법 개정안'에 대해 "타당한 제도라 생각된다"고 밝혔다.이 대통령은 29일 청와대 출입기자들과 북악산 산행 후 가진 현안 간담회에서 관련 질문을 받고 이러한 입장을 밝혔다. 참고로 해당 법안은 지난 26일 더불어민주당 주도로 국회 문화체육관광위원회 법안소위를 통과했다. 국민의힘은 이를 '언론 길들이기'로 규정하고 현업 종사자들을 포함한 공청회 등을 요구하는 중이다.이 대통령은 "(정부광고를) 금지하는 게 아니라 금지할 수 있다는 (법적) 근거를 만드는 거겠죠?"라며 "조작허위보도가 그냥 오보가 아니고 고의적 허위조작이라는 게 드러난 경우를 말하는 거지 않나"라고 되물었다.이어 "대법원 판결까지 확정됐다는 건 고의적인 조작왜곡인데 책임을 좀 물어야 하지 않나"라며 "민주주의 사회에서 주권자의 판단은 언제나 중요하다. 그 판단의 근거인 정보를 조작해 주권자들의 판단을 왜곡했다면 저는 엄청나게 책임져야 할, 비난 받을 일이라 생각한다"고 말했다.특히 "지금도 그런 고의적인 왜곡조작이 법원 판결로 확정되면 제재하고 이의를 신청할 수 있겠지만 (정부광고 금지는) 지금도 해야 될 것 아닌가 싶은데"라며 "다만 정부가 (광고 금지)하는 게 논란이 있으니 (이번 입법이) 그 근거를 만드는 차원이지 않겠나"라고 했다.이 대통령은 '언론에 직접 정정보도를 요청하는 기준이 있느냐'는 취지의 질문에는 "객관적인 사실에 기반한 의견은 욕을 해도 좋은데 팩트를 왜곡하는 경우, 의도를 갖고 거두절미해서 발언의 본질을 바꾼다거나 본질 부분을 정반대로 만드는 것은 왜곡이라고 본다"고 답했다.이 대통령은 "(해당 보도가) 실수인지 의도가 있는지는 대충 보면 안다. 우리도 판단할 능력은 어느 정도 있다"라며 "의도를 갖고 조작 왜곡하는 경우는 언론 본래의 역할을 벗어나서 악용하고 사회 질서를 해치는 나쁜 것이라 옳지 않다"고 비판했다.다만 "(언론이) 있는 사실을 지적해주면 감사하다. 제가 국무회의에서 자주 얘기한다. 야당이든 언론이든 지적을 고맙게 생각하라고 한다. (문제를) 방치했다가 더 커져서 터질 경우를 생각하면 조기에 알려줘서 고마운 것 아니냐고"라고 덧붙였다.