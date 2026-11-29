큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대 출입 기자들과 북악산 산행을 마친 뒤 춘추관에서 가진 간담회에서 발언하고 있다. 2026.11.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

"여러분과 해외 출장 가서 죽어라 골목 가고, 사람 만나면 수출이 늘어난다. 한국에 대한 인식이 개선된다. 그 길바닥 다니며 발바닥으로 걷는 걸 즐겨서 하는 일이 아니다. 현지에 언론 나가고, 그 동네 사람들 호감도가 올라가면 (한국) 라면 하나라도 더 파는 거다. 정책도 마찬가지다. 결국은 국민이 평가해줄 거다. 역사적으로 인정받을 거란 생각을 한다."

"계곡 정비할 때 비슷한 생각을 한 적 있다. 저항이 보통 아니다. (중략) 온동네 가서 '이재명이 어쩌고' 해서 정치 공격을 한다. 파장이 엄청나서 무섭다. 당시 믿은 건 정리해서 여름철에 국민이 계곡을 자유롭게 이용하면 여론이 바뀔 거다 해서, 2년 지나서 정말 가보니 '진짜네, 안 막네. 닭죽 안 사먹어도 되네' 해서 전환이 일어나서 (저의) 큰 자산이 되기도 했다. 제가 지금 하는 일도 비슷할 거다. 개혁을 통해 사회가 진전되면, 그게 국민 개인들의 삶에 실질적 변화를, 효능감을 주면 변화되지 않을까. 그렇게 안 되어도, 해야 될 일은 해야 한다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대 출입 기자들과 북악산 산행을 하고 있다. 2026.11.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 하락세는 멈췄지만 답보 상태인 국정 지지율과 관련해 "보고 받을 때마다 무심할 수 있겠나"라며 아쉬움을 토로했다. 그럼에도 "3년 6개월이 남았다"며 "결국은 국민들이 평가해줄 거다. 역사적으로 인정받을 것"이라고 했다.이 대통령은 29일 청와대 출입기자단과 산행 후 기자간담회에서 지지율 관련 질문에 "국민의 냉엄한 평가이니까 겸허히 수용해야겠지만 지지율을 올리기 위한 정책을 한다든지, 거기에 위축돼 해야 될 일을 못한다든지 그런 건 바람직하지 않다"고 말했다. 이어 "지지율이 높으니, 낮으니 말은 많다. 높으면 좋겠다"면서도 "개혁이라는 걸, 저는 망설이지 않고 하는데 대통령이 된 저의 역사적 책임이라 생각한다"고 했다.이 대통령은 "일 안 하고 인기 관리, 저도 그런 것 할 수 있다"며 "그런데 우리 사회에서 해야 할 일이 얼마나 많은가"라고 되물었다. 그는 "뭔가를 고친다는 건 적을 만드는 거다. 많은 사람이 혜택 보는 제도로 바꾸는 것은 소수가 보는 혜택을 박탈하는 것"이라며 "(그 반대 세력들이) 야당보다 더 무서운 적대세력이 된다. 이익을 빼앗았는데. 개혁이란 그런 것"이라고 말했다.이 대통령은 "그래서 계속 마음을 다잡는다"며 "지지율 보고 받을 때마다 무심할 수 있겠나. 그러나 그래도 다짐하는 것은 '해야 될 일, 필요한 일은 망설이지 않고 한다.' 앞으로도 계속 그럴 것"이라고 얘기했다. 그는 "또 하나의 믿음은 이런 게 있다. 결국 사필귀정할 것"이라며 "아직 우리에겐 12척의 배가 아니라 3년 6개월이 남았다. 결과가 좋아져서 '이게 바로 이 정부가 만든 변화구나' 할 시간이 꽤 아직 남아 있다"고도 했다.이 대통령은 "사실 좀 두렵긴 하다. 이러고도 살아남을 수 있을까"라면서도 그간 여러 차례 언급했던, 경기도지사 시절 계곡 정비 경험을 꺼냈다.이 대통령은 최근 주말마다 울산, 강원 등 전국을 누비며 민심 행보를 이어가는 것 역시 "필요한 일이니까 하는 것"이라며 "주중에 하루하루 지나가는 시간이 너무 아깝고, 해야 할 일이 산더미 같고, 주말도 이틀씩 쉰다고 노는 건 아닌데, 그럴 상황이냐 이런 생각이 들었다"고 했다. 이어 "마침 멕시코 순방을 갔을 때 셰인바움 대통령이 '토일도 지방출장을 간다'고 하더라"는 일화를 소개했다.이 대통령은 또 "그분이 매일 7시 30분에 언론 브리핑을 한다. SNS도 많이 한다"며 "그분을 보니까 '내가 충분히 해야 할 일을 충분히 많이 하고 있지 못하구나' 하고 반성했다"고 말했다. 그는 지방일정을 "지지율 관리하러 간다는 생각 안 하면 좋겠다"며 "5200만이 사는 세상에서 그 동네 가서 몇 사람들과 악수한들 그게 무슨 영향이 있는가. 해야 하는 것"일뿐이라고 했다.