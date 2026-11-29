큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대 출입 기자들과 북악산 산행을 마친 뒤 춘추관에서 가진 간담회에서 발언하고 있다. 2026.11.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"자주파든 동맹파든 무슨 관계가 있나. 국익을 유능하게 잘 챙길 사람이면 된다."

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대 출입 기자들과 북악산 산행을 마친 뒤 오찬을 하며 대화하고 있다. 2026.11.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 최근 외교안보라인 인사를 두고 이른바 '동맹파의 승리'라고 평하는 것에 대해 이렇게 일축했다. 이번 개각으로 '자주파'로 불리는 정동영 통일부 장관과 이종석 국가정보원장이 물러나게 된 것을 서로 다른 두 세력의 대립 결과로 해석하지 말라는 얘기였다.이 대통령은 29일 청와대 출입 기자들과 북악산 산행을 마친 뒤 연 현안 간담회에서 관련 질문을 받고 "(이번 인사에) 통합과 실용 중 어느 쪽에 방점을 찍었냐고 하는데 다 중요하다. (그리고) 각 부처마다 성격이 다르다"며 이같이 답했다.이 대통령은 "다른 데도 마찬가지인데 그 해당 업무를 잘 해서 본인 일을 잘 하는 게 1번이고 그를 통해서 국가 발전, 국민의 더 나은 삶을 만드는 데 그 부처가 기여할 수 있으면 된다"고 했다.이 대통령은 비슷한 취지의 질문을 다시 받았을 땐 "나는 자주파와 동맹파라고 구분할 수 있는지 잘 모르겠다. 구분하기 위한 구분이라 생각한다"고 답했다.특히 "동맹성과 자주성 다 중요하다. 양립 불가능하다고 생각하지 않는다"라며 "내 입장에서는 (해당 인사를) 유효 적절하게 쓰면 되는 거다"고 했다.이 대통령은 "나는 동맹파이면서도 자주파"라며 "너무 구분 안 했으면 좋겠다"고 말했다. 그러면서 "어떤 사람이 꼭 한쪽 측면만 가진 것도 아니고 양면 다 가지고 있다"라며 "(해당 인사가) 거의 강제로 분류 당했다고 생각한다. 개인적으로 물어보면 다 그렇지 않다"고 설명했다.이 대통령은 지난 18일 한중 정상회담의 주요 성과인 한중 FTA 서비스·투자 후속 협상 타결과 관련된 질문을 받았을 때도 소위 자주파·동맹파로 분류될 수 없는 외교안보적 노력을 강조했다.이와 관련해 이 대통령은 "소위 혈맹으로 불리는 (한미)동맹 관계는 소위 확장 고도화할 필요가 있지만 거기에 얽매여서 다른 나라와의 관계를 포기하면 또 안 된다"며 "중국 가서는 '한미동맹 우리한테 매우 중요하다, 한중관계를 개선하더라도 두 가지를 병행 발전시켜야 한다', 미국 측에는 '우리는 중국과의 관계가 중요하다, 끊거나 그럴 수 없다'라고 얘기한다"고 설명했다.또 "전략적으로 하고, 넘지 말아야 할 선은 지키고 포기할 수 없는 선은 포기하지 않는다"라며 "외교 관계라는 게 참 말할 수 없는 영역도 많고 예민하고 어려운 부분이 많다. 내가 웃고 다니지만 속으로는 웃는 게 아니다"고 덧붙였다.한편 이 대통령은 이번 수능 부정행위 방지대책 혼란에 책임을 지고 사퇴한 최교진 교육부 장관 후임 인선 시점을 묻는 질문엔 "인선은 최대한 빨리 해야 되겠다"라면서도 인사의 어려움을 토로했다.이와 관련해 이 대통령은 "좀 쓸 만한 분이라고 하면 안 한다고 한다"며 "왜 안 하냐면 가족들이 반대한다. '인생 다 털려가면서 모욕당하면서 그런 일을 왜 하냐'고 한다는 것"이라고 설명했다.이어 "사람 구하기가 참 어렵다. 갈수록 어려워질 것 같다"라며 "범위를 넓게 해서, 인연이 있나 없나, 누구와 가깝나 안 가깝나 상관없이 찾아보라고 했다"고 말했다.또 기자들에게 "여러분도 좋은 분들 있으면 의견을 내줘라"며 "김영삼 대통령이 하신 얘기, '인사가 만사다'는, 저도 시간이 지나면 지날수록 그 생각이 든다. 인사를 잘하는 게 중요하고 큰 일이구나(라는)"이라고 말했다.