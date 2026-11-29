큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 28일 수원청소년문화센터 은하수홀에서 '2026 수원 청개구리 기자단 수료식'의 첫 순서로 진행된 '청문이답(청개구리 기자단이 묻고 이재준이 답하다)'에서 청소년 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 28일 수원청소년문화센터 은하수홀에서 '2026 수원 청개구리 기자단 수료식'의 첫 순서로 진행된 '청문이답(청개구리 기자단이 묻고 이재준이 답하다)'이 끝난 후 청소년 기자들, 학부모 등과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲28일 수원청소년문화센터 은하수홀에서 '2026 수원 청개구리 기자단 수료식'의 첫 순서로 진행된 이재준 수원특례시장과의 인터뷰 '청문이답(청개구리 기자단이 묻고 이재준이 답하다)'에서 청소년 기자가 이 시장에게 질문하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲28일 수원청소년문화센터 은하수홀에서 '2026 수원 청개구리 기자단 수료식'의 첫 순서로 진행된 이재준 수원특례시장과의 인터뷰 '청문이답(청개구리 기자단이 묻고 이재준이 답하다)'에서 청소년 기자가 이 시장에게 질문하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲28일 수원청소년문화센터 은하수홀에서 '2026 수원 청개구리 기자단 수료식'의 첫 순서로 진행된 이재준 수원특례시장과의 인터뷰 '청문이답(청개구리 기자단이 묻고 이재준이 답하다)'에서 청소년 기자들이 이 시장에게 질문하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 28일 수원청소년문화센터 은하수홀에서 '2026 수원 청개구리 기자단 수료식'의 첫 순서로 진행된 '청문이답(청개구리 기자단이 묻고 이재준이 답하다)' 인터뷰가 끝난 뒤, 청개구리 기자단과 인사하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원특례시는 28일 수원청소년문화센터 은하수홀에서 '2026 수원 청개구리 기자단 수료식'을 개최했다. 이재준 수원특례시장을 대신해 원순호 수원시 자치교육국장이 이날 57명의 수료생에게 수료증을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 최경준 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 28일 수원청소년문화센터 은하수홀에서 열린 '2026 수원 청개구리 기자단 수료식'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 청소년 기자들의 질문에 직접 답하며 청소년들에게 독서와 질문, 표현의 중요성을 강조했다. 통상적인 시장 축사 대신 청소년 기자들이 시장을 직접 인터뷰하는 방식으로 진행된 '2026 수원 청개구리 기자단 수료식'에서다.청소년을 정책의 수혜자에 머무르게 하지 않고, 직접 질문하고 의견을 전달하는 주체로 대했다는 점에서 눈길을 끌었다. 학생들도 1년간의 활동을 돌아보며 현장 취재의 즐거움과 기자라는 직업에 대한 새로운 발견을 전했다.수원시는 지난 28일 수원청소년문화센터 은하수홀에서 '2026년 청개구리 기자단 수료식'을 개최했다. 이날 행사는 이재준 시장과 청소년 기자들이 참여하는 '청문이답(청개구리 기자단이 묻고 이재준이 답하다)' 인터뷰로 문을 열었다. 청소년 기자들은 평소 궁금했던 시정 정책과 청소년의 생활, 시장 개인의 경험 등에 관해 질문을 이어갔다. 이날 행사에는 청개구리 기자단과 가족 등 100여 명이 참석했다.청개구리 기자단은 수원시 교육브랜드 '청개구리 스펙(SPPEC)'의 'P(Press), 언론·미디어' 분야 프로그램이다. 청소년 기자단 83명(초등학교 4학년~중학교 3학년)과 학부모 기자단 20명 등 모두 103명으로 구성됐다. 기자단은 1년 동안 8차례 기자 양성 교육과 미디어 체험활동을 진행하고, 10여 곳의 현장을 찾아 취재 활동을 펼쳤다.이날 이재준 시장에 대한 인터뷰 첫 질문은 이준호(영일초 4학년) 기자가 맡았다. 청소년들이 꼭 누렸으면 하는 수원시 정책이나 공간을 묻자, 이 시장은 올해 시작한 무료 인터넷 강의 지원 사업(수원새빛인강)을 소개했다. 현재 약 2만 5,000명을 지원하고 있으며, 내년에는 중장년과 어르신까지 이용 대상을 확대해 약 4만 명 규모로 늘릴 계획이라고 설명했다. 11~18세 여성 청소년에게 생리용품을 지원하는 사업도 안내했다.이소연(글빛초 5학년) 기자는 다른 지역 청소년이나 외국인에게 자랑하고 싶은 수원의 매력을 물었다. 이 시장은 수원을 '역사·문화 도시이자 첨단 과학 연구 도시'라고 소개했다. 정조대왕의 역사와 문화예술의 전통을 비롯해 삼성전자와 바이오산업, 대학과 연구기관 등을 수원의 강점으로 꼽았다.답변 과정에서 이 시장은 AI 시대에 필요한 역량도 강조했다. 그는 "여러분 생각을 잘 전달하고 자기 생각을 정리하려면 우선 책을 많이 읽어야 해요. 그리고 지금처럼 내 생각을 남한테 질문을 많이 해봐야 해요"라고 말했다. 암기와 문제 풀이 중심의 학습보다 깊이 생각하고 자기 생각을 정확하게 전달하는 능력이 중요해질 것이라는 설명이다.이찬(정천초 6학년) 기자가 초등학교 시절의 모습과 꿈을 묻자, 이 시장은 4~6학년 때 독후감 대회에 선발돼 여러 차례 상을 받았던 경험을 들려줬다. 책을 좋아해 소설가나 신문기자를 꿈꿨다는 이야기도 전했다.박민지(매탄초 6학년) 기자는 시장의 스트레스 해소법과 수원에서 좋아하는 힐링 장소를 물었다. 이 시장은 광교소류지 인근 산책길을 소개하며 벚꽃이 필 때 특히 아름답고, 사람이 많지 않아 가끔 산책하며 머리를 식히는 곳이라고 설명했다.청소년 안전과 정신건강 문제도 질문에 올랐다. 하다현(매교초 6학년) 기자가 청소년이 힘들 때 상담할 수 있는 곳과 보호 대책을 묻자, 이 시장은 청소년상담센터와 6곳의 정신건강센터, 학부모 폴리스 등을 안내했다. 이어 학교와 교육청, 경찰, 시민사회, 수원시가 함께 노력해야 한다고 강조했다.마지막으로 이소연 기자는 수원시의 다양한 청소년 활동에 더 많은 친구가 참여할 방법을 질문했다. 이 시장은 청소년 자치위원회와 동아리, 댄스·음악 경연대회, 장학골든벨, 정책 제안 프로그램 등을 소개하고 새빛톡톡과 수원시 홈페이지를 통해 참여 기회를 찾아보라고 권했다. 그러면서 "공부도 열심히 해야 하지만 공부에 너무 매몰되지 마세요"라며 "어떻게 생각하느냐, 어떻게 표현하느냐에 따라서 세상을 훨씬 달리 살 수 있으니까, 적극적으로 찾아다니세요"라고 당부했다.이재준 시장은 인터뷰를 마무리하면서 청개구리 기자단 활동이 청소년들에게 남긴 의미를 짚기도 했다. 이 시장은 "기자단으로 활동했던 멋진 추억을 활용해서 더 많이 읽고 더 많이 생각하고 더 많이 표현하는 방법을 더 길렀으면 좋겠다"고 말했다. 이어 훗날 기자단 활동을 통해 표현하고 생각하고 설득하는 힘을 길렀다고 당당하게 이야기할 수 있는 청소년으로 성장하기를 바란다고 덧붙였다.시장 인터뷰가 끝난 뒤에는 1년간의 활동 영상 상영과 수료증 수여, 학생들의 활동 후기 발표, 최종진 수원시청소년청년재단 이사장의 축사가 이어졌다. 원순호 수원특례시 자치교육국장은 이날 57명의 수료생에게 수료증을 전달했다.지난 1년간 기자단이 참여한 기자 양성 교육과 미디어 체험, 현장 취재 활동을 담은 영상이 상영되자 학생들은 함께했던 순간들을 돌아봤다. 취재와 기사 작성 과정에서 마주했던 어려움은 물론, 현장에서 새로운 것을 배우고 기사를 완성하며 느꼈던 보람과 즐거움도 되새기는 시간이었다.특히 이날 청소년 기자들은 취재 현장에서 느낀 보람과 기자라는 직업에 대한 새로운 인식을 전했다.고윤하(정천초 5학년) 기자는 "기자단 활동이 재미있을 것 같아서 지원했는데 예상했던 것보다 더 재미있었다"며 "1년 동안 많은 것을 배울 수 있어서 정말 기뻤고, 이 활동에서 배운 모든 것이 미래에 긍정적인 영향을 미칠 것 같다"고 말했다.이재준 시장과의 인터뷰와 현장 취재가 가장 기억에 남는다는 고윤하 기자는 "현장 취재를 나갔을 때 진짜 기자가 된 느낌이었다"며 "재미있는 활동을 했는데 수료증까지 주셔서 고맙다"고 소감을 밝혔다. 앞으로도 활동에 참여하고 다른 사람들에게도 청개구리 기자단을 알리고 싶다는 바람도 전했다.송수현(매원초 5학년) 기자는 언론을 통해 세상의 다양한 일을 알리고 싶어 기자단에 참가했다고 밝혔다. 가장 기억에 남는 활동으로는 마지막 수업인 '기자란 무엇인가'를 꼽았다. 송 기자는 "기자 양성 교육과 인터뷰 실습 등을 통해 기자가 하는 일을 알게 됐지만, 마지막 수업을 통해 그 내용이 정리되고 기자가 하는 일을 정확히 알게 됐다"고 말했다.이어 "기자는 한 직업이 아니라 다양한 사람이 기자가 될 수 있는 시민기자에 대해서도 알게 됐다"며 시민기자로 활동하는 것도 나쁘지 않겠다고 생각했다고 덧붙였다.수원시 관계자는 "청개구리 기자단의 취재는 청소년들에게 현장을 취재하고, 고민을 하고, 기사를 작성하는 힘을 길러 주는 것"이라며 "열심히 교육과정을 따라오고 수료한 학생들을 축하한다"고 말했다.