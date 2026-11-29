큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대 출입 기자들과 북악산 산행을 마친 뒤 춘추관에서 가진 간담회에서 발언하고 있다. 2026.11.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"상식과 이성에 따라서 잘 정리되겠죠. 제가 뭐 당 문제에 대해서 특별히 더 드릴 말씀은 없다."

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"노 코멘트. 의견 없다."

"종합적으로 봐야죠. 인사는 종합적으로 하는 거다. 단일한 기준에 따라 할 수 없다. 복합적으로 모든 걸 판단해야 하니 특별한 한두 개 요소로 결정한다 할 수 없겠죠. 그런 것도 하나의 고려 요소다. 인사는 그렇다."

이재명 대통령이 최민희 최고위원 당원권 정지 등을 둘러싼 갈등이 증폭된 당내 상황을 두고 "상식과 이성에 따라서 잘 정리될 것"이라면서도 "당 문제에 대해서 특별히 더 말씀은 없다"고 선을 그었다.이 대통령은 29일 청와대 출입기자단과 등산 후 춘추관 1층에서 약 2시간 동안 기자간담회를 열었다. 자연스레 민감한 현안에 관한 질문이 나올 수밖에 없었고, 대통령은 답변 자체를 거부하진 않았지만 최대한 조심스러워했다. 특히 더불어민주당 내분에 관한 질문에는 가장 짧은 대답을 내놨다.민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 관한 물음에는 아예 답을 피했다.한편 이 대통령은 조작기소특검법에 따라 오는 30일까지 특별검사를 임명해야 한다. 그는 민주당 추천 이임성 후보자의 '검수완박(검찰 수사권 완전 박탈)' 비판, 조희대 대법원장 탄핵 반대 성명 동참 등 과거 행적이 드러난 상황에서 특검 인선 기준은 무엇인가라는 물음에는 "종합적으로 봐야한다"고 대답했다.일각에서는 이 대통령이 본인 사건이 수사 대상에 포함된 만큼, 조작기소특검 임명의 정치적 부담을 덜기 위해 임명 기한을 넘겨 연장자인 이임성 후보자가 자동 임명되도록 할 수도 있다고 본다. 하지만 이 대통령은 "새로운 방법을 알려줘서 감사하다"는 농담을 던진 다음, "책임지고 권한 행사하는 게 정상"이라며 자동 임명 가능성을 일축했다.