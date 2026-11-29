큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대 출입 기자들과 북악산 산행을 마친 뒤 춘추관에서 가진 간담회에서 발언하고 있다. 2026.11.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 조만간 출범을 앞둔 '내란 특별수사본부(내란 특수본)'와 관련해 "내란 사건의 완전한 진상 규명과 철저한 책임 부과는 제가 지시한 내용"이라고 했다.특히 "적당히 '(특검) 했으니 끝내자, 덮자' 그렇게 할 수는 없는 것"이라며 "지금도 여전히 은폐돼 있는 중요 내란 행위자, 내란 행위에 대한 진상 규명과 처벌 기회를 포기하면 안 된다고 생각한다"고 말했다.이 대통령은 29일 청와대 출입 기자들과 청와대 인근 북악산을 등산한 후 한 즉석 간담회에서 관련 질문을 받고 이러한 입장을 밝혔다. "저는 특검에서 (특수본으로) 넘어온 사건이 뭔지는 잘 모른다. 수사해서 처벌할 건 다 했을 것이다. 약간 부수적이거나 불분명하거나 이런 것들이 아닐까 싶다"면서도 한 말이다.앞서 3대 특검과 2차 종합특검이 경찰에 이첩한 12.3 비상계엄 잔여사건을 비롯한 내란 관련 사건 전반을 수사할 '내란 특수본'을 두고, 정치권 일각에서 "정치적 목적의 재탕 수사"라고 반발하는 데 대한 반박으로 풀이된다.이 대통령은 현재 국회 법사위에 상정돼 있는 국가폭력 범죄의 공소시효 배제 법안도 이와 연결했다. 내란 관련 범죄는 시효 없이 추적하겠다는 얘기였다.이에 대해 이 대통령은 "(해당 법안에는) 국가폭력에 따른 인권침해 범죄 유형에 지금 내란 범죄도 들어가 있을 것"이라며 "나치 범죄를 시효 없이 처벌하는 것이랑 비슷하다"고 했다.이어 "내란을 정말 발본색원하고 다시는 꿈도 꾸지 못하게 만드는 중요한 방법은 최후의 순간, 최후의 한 사람까지 내란에 가담한 행위자를 엄정히 처벌하는 것"이라며 "이것을 실제로 구현하려면 전담 수사팀에 계속돼야 한다고 생각한다. 그래서 (내란 특수본을) 구성하도록 지시했다"고 밝혔다.이 대통령은 "경찰과 중대범죄수사청이 합동으로 수사본부를 만들고 이제 체제정비가 되면 신고포상제도를 운용해 (내란에 가담한) 최후의 한 사람까지 꼭 찾아내도록 해야 한다"고 말했다.또 "저는 거기에 더 방점이 있다. 잔여 사건이나 넘어온 사건은 경찰에 맡겨도 되겠죠"라며 "지속되는 전담팀을 만들어 운영하는 제일 큰 이유는 지금까지도 은폐돼 있는 내란 사범을 추적 조사 처벌하는 것"이라고 덧붙였다.