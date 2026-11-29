큰사진보기 ▲"하나 된 민주당으로 국민과의 약속을 지키겠습니다"더불어민주당 남인순 국회부의장(오른쪽), 우원식 전 국회의장이 29일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 12ㆍ3 내란 2년을 앞두고 제안해 152인의 의원이 함께한 '하나 된 민주당으로 국민과의 약속을 지키겠습니다'란 제목의 공동 선언문을 낭독하고 있다. ⓒ 곽우신 관련사진보기

"정말 저도 지역에서 그동안 민주당을 지지해 줬던 분들 보기가 좀 창피하다."

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큰사진보기 ▲"하나 된 민주당으로 국민과의 약속을 지키겠습니다"더불어민주당 남인순 국회부의장(오른쪽), 우원식 전 국회의장이 29일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 12ㆍ3 내란 2년을 앞두고 제안해 152인의 의원이 함께한 '하나 된 민주당으로 국민과의 약속을 지키겠습니다'란 제목의 공동 선언문을 낭독하고 있다. ⓒ 곽우신 관련사진보기

국회의장을 지낸 우원식 더불어민주당 국회의원이 당내 계파 갈등을 봉합하기 위해 총대를 메고 나섰다. 남인순 국회부의장, 이학영 전 국회부의장 등과 함께 당내 갈등 중단을 촉구하는 공동성명을 추진했는데, 당 소속 국회의원 161명 중 152명이 이에 호응했다. 최근 당내 갈등의 중심에 선 징계 당사자 최민희 국회의원 역시 성명에 이름을 올렸다.다만 갈등의 양축인 김민석 민주당 대표와 정청래 전 대표는 나란히 공동성명에 이름을 올리지 않았다. 우 전 의장은 김 대표에게는 '간담상조'의 자세를, 정 전 대표에게는 '솔로몬의 지혜'를 주문하며 두 사람이 직접 대화에 나설 것을 재차 호소했다.우원식 전 의장과 남인순 부의장은 29일 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 당내 화합을 촉구하는 공동성명을 발표했다. 앞서 우 전 의장 등 당내 중진 의원들은 지난 26일 회동하고 당내 갈등 상황에 대한 우려를 공유한 뒤 공동성명 발표를 추진해 왔다.우 전 의장은 이날 "12.3 비상계엄 해제 2주년을 앞둔 오늘 참으로 무거운 마음으로 이 자리에 섰다"라며 "지금의 당내 갈등을 이제 중단하고 당의 모든 역량을 오직 양극화·불평등 극복을 위한 민생으로 대전환하자는 우리 당 국회의원 대다수의 절박한 요구"라고 강조했다.그는 "갈등의 시간이 너무나 길다. 너무나 긴 시간 동안 국민의 삶과는 동떨어진 모습을 보여 왔다"라며 "불필요한 분열을 멈추고 온몸을 던져 민생에 집중하자는 호소는 결코 양비론이 아니다. 가장 절박한 민생 현장으로 당의 역량을 모으자는 가장 용기 있는 요청"이라고 목소리를 높였다.특히 "서로에게 마음을 활짝 여는 간담상조의 자세로 상처 입은 당원과 동지들을 더욱 폭넓게 끌어안고 신뢰의 토대를 다시 세워야 한다"라며 "각자의 입장보다 당과 국민을 먼저 생각하는 솔로몬의 지혜를 함께 발휘해야 한다"라고 지적했다.이어 "태도가 리더십이다. 갈등의 언어 대신 존중과 포용의 태도로 먼저 손을 내밀고 맞잡을 때 비로소 국민께 다시 신뢰받는 집권 여당으로 설 수 있다"라며 "국민께서 위헌·위법한 비상계엄과 대통령 탄핵이라는 위기를 극복하고 우리에게 맡겨주신 천금같은 시간을 내부 갈등으로 허비한다면 우리에게는 다시는 기회가 없을 것"이라고 경고했다.민주당 의원 152명은 공동성명을 통해 "민주당은 특정 개인이나 계파의 정당이 아닌 국민의 정당"이라며 "잘못된 것은 원칙에 따라 바로잡겠다. 그러나 그 과정이 갈등과 분열로 이어져서는 안 된다"라고 밝혔다.또한 "계파의 이해와 정치적 유불리를 넘어 민주적이고 공정한 당 운영의 원칙을 확립하고 서로에 대한 존중과 신뢰를 회복하겠다"라며 "이재명 정부의 성공은 집권 여당인 민주당의 공동 책임"이라고 목소리를 높였다.우 전 의장은 기자회견을 마치고 기자들과 만난 자리에서 한층 더 직설적인 표현으로 당내 상황을 비판했다.그는 현재의 당내 갈등이 민생 의제나 당의 노선을 둘러싼 갈등도 아니라는 점을 지적하며 "이렇게 오랫동안 아주 노골적으로 계파 갈등을 민주당이 하지 않았다"라고 꼬집었다. 문재인 당 대표 시절 선출직공직자평가위원회를 만든 것도 계파를 없애기 위한 노력의 일환이었다고 상기시켰다.이어 "너무나 노골적인 이 모습을 보면서 우리를 지지했던 분들이 굉장히 실망을 많이 하고 있다. 그게 저뿐만이 아니라 모든 국회의원이 자기 지역에서 다 느끼고 있는 것"이라며 "152명 국회의원들의 목소리를 존중해서 지도부에 계신 분들이 좀 더 적극적으로 만나야 한다"라고 강조했다.그는 특히 "김민석 대표에게는 간담상조의 마음으로, 간과 담을 다 내놓고 그 진솔한 마음을 다해서 정말 혼신의 힘을 다해서 이 갈등을 없애기 위해 더 노력해 주십사 하는 말씀을 드렸다"라고 전했다.정청래 전 대표를 향해서도 "솔로몬의 지혜에서 보면 정말 자기 자식인 부모가 손을 먼저 놓지 않나. 그런 마음으로 두 분이 대화해 달라는 이야기를 했던 적이 있다"라며 "152명 국회의원들이 같은 마음이라고 생각한다"라고 말했다.공동성명에 이름을 올리지 않은 의원들에 대해서는 "외국에 나가 있는 분들도 있어서 통화 자체를 못 한 분들도 있고, 더 숙고하겠다고 이야기한 분들도 있다"라고 설명했다. 김 대표와 정 전 대표의 개별 불참 사유를 구체적으로 밝히지는 않았다.남인순 부의장은 자신이 작성한 성명 초안을 민주당 의원들의 텔레그램 단체대화방에 올리고, 이후 각 의원실에 전화를 돌려 이틀 만에 152명의 연명을 받았다고 설명했다.당원 자격정지 2년의 중징계를 받고 재심을 요청한 최민희 의원이 공동성명에 참여하는 과정에서 별도로 전한 메시지가 있었느냐는 질문도 나왔다. 남 부의장은 별도의 전화 통화는 없었다고 답했고, 우 전 의장은 "최민희 의원도 같은 마음이니까 연명을 했을 것이다. 그런 점에서 기대한다"라고 평했다.다만, 우 전 의장은 최 의원의 징계 문제에 대해서는 "당의 독립적인 기구인 윤리심판원에서 판단한 것이고, 최민희 의원이 재심을 요청해 놓은 것이니까 잘 판단할 것"이라고 밝혔다. 당 지도부가 추가로 취할 수 있는 조치가 있느냐는 질문에도 "저희가 코멘트하는 게 적절치 않다"라고 말을 아꼈다.