큰사진보기 ▲조국혁신당 창당 1000일 기념식 참석한 조국 원장조국(앞줄 가운데) 혁신정책연구원장이 29일 여의도 국회 의원회관에서 열린 조국혁신당 창당 1000일 기념식에 참석해 있다. ⓒ 뉴시스 관련사진보기

"제2의 창당, 제2의 항해를 시작한다."

AD

큰사진보기 ▲김형연 탄핵추진단장 기자 간담회조국혁신당 조희대 대법원장 탄핵추진단 김형연 단장이 29일 국회에서 기자간담회를 열고 조희대 대법원장 탄핵 핵심 사유와 5당 연대 추진 계획 등을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

창당 1000일을 맞은 조국혁신당이 '선명한 개혁'을 앞세우며 사실상의 재창당을 선언했다. 조국 혁신정책연구원장은 더불어민주당 일부의 '갈라치기'를 비판하며 '민생복지대연합'을 제안했고, 신장식 대표는 '반개혁 지역구'의 선수 교체 구상을 공개했다. 조희대 대법원장 탄핵을 놓고는 오는 12월 3일 의결을 촉구하며 민주당을 압박했다.조국 원장은 29일 오후 국회 의원회관 제1소회의실에서 열린 창당 1000일 기념대회에서 "이 자리는 자축의 자리가 아니어야 한다"라며 "혁신과 전진을 위한 성찰의 자리여야 한다"라고 밝혔다. 당 지도부와 의원, 당원들이 모인 행사에는 문재인 전 대통령과 조정래 후원회장, 박능후 전 보건복지부 장관 등이 서면 축하를 보냈다.조 원장은 "내란격퇴연합이 와해되고 있다"라며 "정작 진영의 결집을 책임져야 할 민주당 일부는 오히려 진영을 갈라치고 쪼개고 있다"라고 비판했다. 이어 "국민은 끝나지 않는 민주당 내부의 싸움에 짜증이 난다"라며, 총선을 앞두고 내란·극우 세력의 부활을 막자며 뭉치자고 해도 시민들이 다시 표를 몰아주겠느냐고 반문했다.그는 이재명 정부의 성공과 2028년 총선 민주진보진영 승리, 2030년 민주정부 5기 수립을 목표로 제시하며 '민생복지대연합'을 제안했다. "주거, 돌봄, 일자리 등 국민의 삶을 바꾸는 연합을 만들어야 한다"라며 이를 '내란 이후 한국판 뉴딜 연합'으로 규정했다. 조국혁신당이 이러한 연합을 만드는 중심 정당이 돼야 한다는 것이다.이를 위한 당 내부 혁신도 주문했다. 조 원장은 "우리 당은 동아리나 친목 모임이 아니다"라며 "더 많은 국민 선택을 받기 위해 진화해야 한다"라고 강조했다. 최근 지지율 상승에 자만해서는 안 된다며 "민주당 일부가 하는 갈라치기를 우리도 해서는 안 된다"라고도 했다.당 비전랩 위원장을 맡고 있는 그는 확장성 있는 당명 개정과 강령 혁신을 추진하고 있다며 "당명 변경과 강령 혁신 과정에서 시대정신과 국민의 뜻을 온전히 담아야 한다"라고 밝혔다. 이어 "2027년은 민주진보진영의 운명이 판가름 나는 해"라며 "평택과 전국 곳곳을 돌며 길 없는 길을 개척하겠다"라고 말했다.신장식 대표는 창당 1000일 기념식 연설문에서 진영·정책·강령·당명 등 4대 혁신 프로젝트를 제시했다. 특히 "반개혁 지역구에 선명한 개혁 일꾼을 내겠다"라며 내년 3월 3일 창당 3주년까지 선수 교체가 필요한 30곳에 거점을 우선 마련하고, 수도권과 호남부터 교체 선수 명단을 공개하겠다고 밝혔다.민주당의 미래대응기금과 메가프로젝트 추진에 대해서는 지방교부세·지방교육재정교부금을 줄이고 주 52시간 노동시간 상한을 허물려 한다고 비판했다. 신 대표는 "민주당이 사회적 합의의 선을 지워버리는 법안을 지금 이대로 밀어붙인다면, 조국혁신당은 자동문도, 거수기도 될 생각이 추호도 없다"라고 강조했다.신 대표는 당명과 로고, 상징색을 바꾸고, 내년 3월 3일 창당 3주년이 지나는 시점부터 당 전체를 총선 체제로 전환하겠다고도 예고했다. 이어 "민주당과 경쟁하겠다. 국민의힘을 심판하겠다"라고 밝혔다.김준형 원내대표는 기념대회에서 '선명한 야당이자 진보개혁 정당'을 지향하겠다며 "내란 청산과 조희대 탄핵, 검찰개혁과 사법개혁의 완수까지 한 발도 물러서지 않겠다"라고 밝혔다.이날 오전에는 김형연 조국혁신당 조희대 대법원장 탄핵추진단장이 국회에서 기자간담회를 열고 민주당에 "12월 2일 본회의에 탄핵소추안을 보고하고 12월 3일 의결하자"라고 재차 요구했다. 조희대 대법원장 탄핵 소추를 위한 범여권 연대의 주도권을 잃지 않으려는 모양새다.김 단장은 "민주당이 예산안 합의 처리를 위해 노력하고 있다는 점은 충분히 이해한다"라면서도 "국민의힘과의 예산안 협상에 따라 탄핵 일정이 좌우돼서는 안 된다"라고 선을 그었다. 조 대법원장이 내년 6월 정년퇴임하는 만큼 심판이 길어져 퇴임 전 결론을 내리지 못하는 상황을 피하려면 하루라도 빨리 탄핵을 추진해야 한다는 주장이다.그는 개혁진보 5당 공동 탄핵추진단 구성과 공동 탄핵소추안 마련을 추진하겠다며, 늦어도 12월 2일 전에는 공동안이 마련될 수 있을 것으로 전망했다. 다만 민주당이 의결 일정을 늦추더라도 협조하겠다며 "탄핵을 끝까지 관철한다는 입장이기 때문에 마지노선이라는 것은 없다"라고 밝혔다.김 단장은 탄핵 사유로 지난해 5월 이재명 당시 대통령 후보 공직선거법 위반 사건 상고심 파기환송, 대법관 제청 지연과 재제청 요구 거부, 위법한 격려금·업무추진비 집행, 국정감사 선서·증언 거부 등 네 가지를 제시했다. 한덕수 전 국무총리 내란중요임무종사 사건 상고심 판결 결론에 대한 정치적 책임이 아니라 직무집행 과정에서 발생한 위헌·위법 행위에 대한 헌법적 책임을 묻겠다는 설명이다.오는 30일 전국법관대표회의를 앞두고는 탄핵에 반대하는 법관들을 향해 강한 경고도 내놨다. 김 단장은 법관들이 집단행동에 나서려면 각각의 탄핵 사유가 왜 중대한 헌법·법률 위반이 아닌지 먼저 답해야 한다며, "(그렇지 않은 집단행동은) 사법권 독립이라는 이름으로 정치에 개입하는 것"이라고 주장했다.17년간 법관으로 재직한 그는 "지난 2024년 12월 3일, 여러분의 책임감과 사명감은 어디에 있었나?"라고 되물었다. "사법권의 독립조차 위태로운 그 위급한 순간에 사법권의 독립을 위하여 법관들 자신은 정작 무엇을 하였나?"라며 "국민이 지켜준 사법권 독립을 사법부라는 조직을 보위하기 위하여 소모하지 말기를 바란다"라고 말했다.