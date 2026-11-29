"제게는 더 이상 인내할 권리가 없다. 행동해야 될 책무만 있을 뿐이다."
한동훈 무소속 국회의원이 장동혁 국민의힘 당 대표를 상대로 사실상 '선전포고'에 나섰다. 자신에 대한 국민의힘의 제명 결정을 무효화하기 위한 법적 대응을 공식화한 것이다. 지난 1월 29일 제명이 확정된 지 정확히 열 달 만이다. 한동훈 의원은 이르면 내주 중 법원에 제명결의 무효확인 소송을 제기하는 동시에 효력정지 가처분을 신청할 예정이다.
한 의원은 29일 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 그간 정치적 해결을 모색했지만 더 이상 이를 기대하기 어려워졌다고 밝혔다. 특히 법원에서 제명이 무효화되더라도 다시 징계할 수 있다고 공언한 장동혁 대표를 향해 날 선 비판을 쏟아냈다. 회견을 마치고 소통관을 빠져나가는 한 의원을 향해서는 지지자들의 환호가 쏟아졌다.
열 달 만에 법적 대응 "징계가 아니라 숙청"
"기다려 주십시오. 저는 반드시 돌아옵니다."
한동훈 의원은 열 달 전 자신이 제명된 직후 같은 장소에서 했던 발언을 상기시키며 기자회견을 시작했다(관련 기사 : 쫓겨난 한동훈, 지지층에 "절대 포기 말라, 반드시 돌아온다"
https://omn.kr/2gvcr). 그는 "그 약속을 실천하기 위해서 오늘 다시 이 자리에 섰다"라고 입을 열었다.
한 의원은 지난 6월 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에서 국민의힘과 더불어민주당 후보를 모두 꺾고 당선된 것을 두고 "민심의 명령이었다"라고 강조했다. 하지만 "오히려 일부 당권파들의 전횡과 극단적인 사당화는 더 심해졌고, 더 심해지고 있다"라고 꼬집었다.
그는 최근 국민의힘 중앙윤리위원회 관계자들의 폭로를 거론하며 "저에 대한 제명을 당 대표와 군사작전하듯이 기획하고, 당 대표의 사주를 윤리위원장에게 은밀하게 전달했던 당사자들이 직접 나서서 증거 자료를 공개"했다고 지적했다. 자신의 제명은 "당 대표가 정치적인 욕심을 챙기기 위해서 처음부터 십자가 처형으로 기획된 조작 제명"이었다는 주장이다.
특히 한 의원은 장동혁 대표가 재징계 가능성을 공개적으로 언급한 데 주목했다. 앞서 장 대표는 지난 27일 뉴데일리TV에 출연해 법원에서 징계의 절차적 문제를 지적하더라도 절차를 다시 거쳐 제명하면 된다는 취지로 이야기한 바 있다(관련 기사 : 국민의힘 의총 앞두고 전운... 장동혁 "가서 들을 이유 없어"
https://omn.kr/2kp17).
한 의원은 "본질이 징계나 제명이 아니라 사적인 숙청이라는 점을 공개적으로 털어놓은 것"이라며 "이 상황까지 와서는 법적인 방법 외에 다른 방법은 없어 보인다"라고 밝혔다. 이어 "원천 무효인 조작 제명과 기획 숙청에 대해서 법원의 신속하고도 공정한 판단을 구하겠다"라고 선언했다.
그는 기자들과의 질의응답에서도 자신에게 소명 요구가 도착하기 전에 이미 징계 결정문이 관계자들 사이에서 오갔다며 "'답정너' 식으로 결정됐다는 걸 의미한다"라고 주장했다. 장 대표가 향후 징계까지 공언한 것을 두고도 "이건 징계가 아니라 숙청"이라고 직격했다. 구체적인 소송 및 가처분 신청 시점에 대해서는 "준비가 완료되는 대로 접수할 것"이라며 "아마 다음 주 중이 되지 않을까 생각한다"라고 밝혔다.
"청부업자 같은 윤리위 구성하는 당 대표로 이재명 막을 수 있겠나"
한동훈 의원은 장동혁 대표의 당 운영 방식을 이재명 대통령과 민주당에 빗대어 비난했다. 그는 "자기 재판을 막기 위해서 특검 만들고 특검의 가이드라인을 하나하나씩 주고 있는 이재명 대통령을, 자기 정적 없애기 위해서 청부업자 같은 윤리위를 구성하고 오더 주는 당 대표를 간판으로 하는 야당이 막을 수 있겠나?"라고 따져 물었다.
민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진을 거론하면서도 "당 대표를 비판하기만 하면 싸그리 윤리위의 청부 폭력 식으로 사주해서 하나하나 제거해 나가겠다고 하고, 그 계획이 드러났음에도 불구하고 배째라 하는 지금의 모습으로 막을 수 있겠나?"라고 반문했다.
그는 "절차와 내용 모두가 조작된 이 조작 징계, 조작 제명을 바로잡는 것은 그래서 저 한 사람의 문제가 아니다"라며 "민주당의 폭거를 막아주기를 바라는 상식적인 국민 모두의 문제"라고 강조했다.
당원게시판 사건과 관련한 의혹도 거듭 부인했다. 그는 윤리위가 자신이 직접 글을 쓴 것처럼 징계 결정문을 발표했다가 두 차례 수정한 점을 짚으며 "사형 선고를 내린 다음에 '이 사람이 그런 일은 하지는 않았어'라고 자기들이 발표를 한 것"이라고 주장했다.
이어 "저는 당원게시판과 관련해서 가입한 적도 없고 어떤 종류의 글을 쓴 적도 없다"라며 "이게 가장 문제가 없다는 것을 적극적으로 저를 대신해서 설명했던 사람이 장동혁 대표였다는 점도 한번 상기해 보시면 될 것 같다"라고 덧붙였다.
향후 당권 도전 가능성과 관련해서는 "제 개인이나 진영에 있어서 당권이나 정치공학을 지금 생각하고 있지 않다"면서 "(국민의힘으로 돌아가) 헌법과 사실과 상식을 존중하는 대부분의 국민의힘 분들과 함께 싸운다면 민주공화국의 위기를 더욱더 효율적이고 강력하게 맞설 수 있지 않을까"라고 답했다.
지원사격 나선 친한계... "비정상의 정상화"
'친한동훈계' 의원들의 지원사격도 이어졌다. 이날 기자회견에는 배현진·안상훈·우재준·진종오·유용원·박정하·서범수 등 국민의힘 국회의원들도 함께해 힘을 실었다. 한 의원은 기자회견을 마친 뒤 의원들과 악수를 나눴다.
진종오 국민의힘 의원은 이날 자신의 페이스북에 "상식 있는 국민 모두의 문제"라며 "비정상의 정상화, 한동훈 제명은 원천무효"라고 적었다.
정성국 국민의힘 의원 역시 페이스북을 통해 "뒤에서는 윤리위를 핫바지로 만들고, 징계의 모든 방향과 결정을 본인이 좌지우지한 행태가 만천하에 드러난 것"이라고 장 대표를 맹비난했다. 한 의원의 법적 대응에 대해서는 "당연하고 정당한 권리 행사"라며 "이대로 국민의힘이 몰락하는 것을 두고 볼 시간이 없다"라고 강조했다.
특히 "당은 특정인의 사유물이 아니"라며 "비열함과 몰염치, 이성을 잃은 리더십으로 보수정당의 명예와 정통성을 먹칠한 장동혁 대표는 석고대죄하는 마음으로 즉각 사퇴하라"라고 요구했다.