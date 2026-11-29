▲기자회견 입장하며 함께한 국민의힘 의원들과 악수하는 한동훈 의원무소속 한동훈 의원이 29일 국회 소통관에서 자신에 대한 국민의힘 중앙윤리위원회의 제명 처분이 조작됐다는 의혹이 제기된 것 관련, 무효 소송 등 법적 대응을 하겠다고 밝히는 기자회견을 하기 위해 입장하며 함께한 국민의힘 의원들과 악수하고 있다. 이날 국민의힘 배현진, 안상훈, 우재준, 진종오, 유용원, 박정하, 서범수 의원이 함께했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기