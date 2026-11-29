큰사진보기 ▲답변하는 이용철 법무부 장관 후보자이용철 법무부 장관 후보자가 24일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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이재명 대통령이 국회에서 인사청문경과보고서가 채택된 당일, 이용철 법무부 장관을 임명한 사실이 29일 알려졌다.김성완 청와대 대변인은 이날 "이재명 대통령은 인사청문경과보고서가 채택된 이용철 법무부 장관 임명안을 지난 27일 재가했다"고 공지했다. 국회 법제사법위원회에서 더불어민주당 주도로 이 후보자의 인사청문경과보고서를 채택한 당일로, 정성호 전 장관 사표 수리 후 95일 만이었다.법사위 청문회와 보고서 채택 과정에서 국민의힘의 거센 반발이 있던 만큼 신임 법무부 장관에게는 여러 숙제가 남아 있다. 가장 큰 문제는 여전히 잦아들지 않는 이재명 대통령 사건 공소취소 지휘 가능성이다.이 후보는 청문회에서 조작기소 특검과 관련해 "만약에 진상이 명확하게 규명되지 않는 경우에는 당연히 공소취소를 하지 않을 것"이라고 말했다. 또 '장관으로서 검찰총장을 통해 공소취소를 지휘할 의향이 있는가'란 질문에 "국민이 납득하게 어려운 무리한 지휘권 행사는 하지 않겠다"고 답했다.하지만 국민의힘은 이 후보자가 여전히 대통령 사건의 공소취소 지휘 여지를 남기고 있다고 비판한다. 27일 국민의힘 법사위원들은 이와 관련해 부적격 의견에 합의하지 않을 경우 채택에 응하지 않겠다면서 표결 전 퇴장했다.이용철 법무부 장관은 청와대 발표 직후 "78년 만의 형사사법체제 대전환의 시기에 법무부 장관에 임명되어 막중한 책임감을 느낀다. 새로운 형사사법체계 안착을 최우선 과제로 삼고, 국민을 위한 법치, 인권을 존중하는 법무행정을 이루겠다"라고 밝혔다.또한 "국민의 목소리를 겸허히 듣고 국민의 눈높이에 맞춰 사법정의 구현과 인권보호 및 국민안전을 지키는 데 최선을 다하겠다. 국민 여러분들의 따뜻한 관심과 조언을 부탁드린다"고도 했다.이용철 장관은 30일 오전 9시 국립서울현충원을 참배한 뒤 법무부로 향한다. 취임식은 오전 11시로 잡혔다.