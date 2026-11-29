큰사진보기 ▲28일 조치원 문화정원 커뮤니티 공간 뜰에서 열린 세종특별자치시 ‘2026 여성폭력 추방주간 기념식’ 단체사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종여성연대 공동주관 단체인 세종YWCA 김인숙 회장이 인사말을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종시 박성수 경제부시장이 격려사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲김학서 세종시의회 부의장이 축사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲김종민 국회의원이 축사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲‘2026 여성폭력 추방주간 AI 콘텐츠 공모전’ 수상자들이 시상식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 ‘수상작과 함께하는 열린대화’ 시간이 마련돼, 시민의 시선에서 포착한 일상 속 폭력 문제와 예방 메시지를 공유했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲공모전 심사위원으로 참여한 김태경 서원대학교 교수가 심사 총평을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 열린 대화에서는 수상자와 전문가, 학생 등 시민들이 진지하게 의견을 나누며 폭력예방에 한목소리를 냈다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲끝까지 자리를 지키며 열린 대화에 함께한 정연희 시의원이 소감을 전하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 기념식에 자발적으로 찾아온 청소년 참석자들이 함께 기념사진을 남겼다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 행사를 공동주관한 세종여성연대 대표들이 정연희 시의원과 기념사진을 촬영했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

법정 기념주간인 '여성폭력 추방주간(11월 25일~12월 1일)'을 맞아 여성폭력의 사각지대를 비추고 피해자 보호와 일상 회복을 다짐하는 세종 시민들의 뜻깊은 연대의 장이 펼쳐졌다.28일 오후 조치원 문화정원 커뮤니티 공간 뜰에서 '함께 만드는 폭력없는 성평등한 사회'를 슬로건으로 내건 2026 여성폭력 추방주간 기념식이 열렸다. 이번 행사는 세종특별자치시와 (사)한국피해자지원협회(KOVA)가 주최하고 세종지역 11개 여성 단체·기관으로 구성된 세종여성연대가 공동주관했으며, 세종여성기업인협의회의 후원과 뉴스피치의 협력으로 치러졌다.특히 시의 별도 예산 지원이 없는 여건 속에서도 피해자 지원기관과 여성 시민사회가 자발적으로 뜻을 모아 행사를 마련하자, 세종특별자치시가 그 공익적 가치에 깊이 공감해 전향적으로 주최 기관으로 참여하며 민·관 연대의 토대를 다졌다.1부 개회식에서 인사말에 나선 김인숙 (사)세종YWCA 회장은 "여성폭력 추방은 여성뿐만 아니라 아동과 청소년, 어르신 등 우리 사회 약자 전반에 대한 폭력을 멈추자는 뜻"이라며 "온라인과 음성적 경로를 통해 성매매 피해에 내몰리는 10대 청소년과 독거노인 대상 성폭력은 물론, 2차 피해가 두려워 신고조차 못 하는 사각지대가 여전히 존재한다"고 짚었다. 이어 "여성폭력 추방은 지역사회와 정부가 함께 풀어야 할 과제"라며 "내년부터는 시 차원의 적극적인 지원과 민·관 거버넌스 구축이 이뤄져야 한다"고 당부했다. 또한 김 회장은 인사 말미에 참석자들과 함께 '행정수도 특별법 제정' 구호를 외치며 지역 현안에 대한 세종여성연대의 한뜻을 알렸다.격려사에 나선 박성수 세종시 경제부시장은 "여성이 행복한 도시를 만드는 게 모두를 행복하게 하는 기본인 것 같다"며 "세종시가 여성친화도시로 세 번째 지정됐지만, 시민들이 현장에서 체감할 만큼 성평등 도시로 나아가기 위해서는 더 살펴야 할 지점이 많다"고 말했다. 박 부시장은 과거 시의원 시절 일부 반발 속에서도 초·중·고 여자 화장실 생리대 자판기 설치 조례를 추진했던 경험을 공유하며, 딸을 키우는 부모로서 여성들이 겪는 불편에 깊이 공감하게 됐다고 밝혔다. 이어 "올해 협소한 공간에서 시민단체들이 힘을 모아 행사를 치러주신 데 감사드리며, 조상호 시장님께서도 여성 문제에 각별한 관심과 전문성을 갖고 계신 만큼 내년부터는 더 나은 공간과 지원 예산을 확보해 시와 함께하는 기념주간이 될 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.시의회와 국회 차원의 연대와 제도 개선 의지도 이어졌다. 김학서 세종시의회 부의장은 축사에서 "바람이 꽤 차가워진 이런 날일수록 우리 곁에 홀로 추위에 견디는 이웃이 없는지 한 번 더 돌아보게 된다"며 "스토킹과 교제폭력, 가정폭력처럼 가까운 사이에서 일어나는 폭력은 피해자가 어디에 말하기도 어렵기 때문에 일찍 알아채고 제때 도와야 한다"고 강조했다. 김 부의장은 "행정수도 세종은 누구나 안심하고 사는 도시여야 한다"며 "시의회도 현장의 목소리에 항상 귀 기울이겠다"고 밝혔다.김종민 국회의원(세종갑)은 "시의 예산이 부족한 여건 속에서도 11개 단체가 힘을 모아 공동 주관에 나섰다는 소식에 놀랐다"며 "최근 보통교부세 협상이 진전된 만큼 내년엔 시의 지원 여력도 생길 것"이라고 격려했다. 이어 국회에서 친밀한 관계 내 폭력에 대응하기 위한 가정폭력 관련 법 전면 개정 논의가 이뤄지고 있음을 전하며 "결국은 폭력이 허용되는 문화가 사라져야 한다"고 역설했다. 김 의원은 "남이 원치 않는 것을 강요하는 '폭력적 확신'을 내려놓고 서로 다름을 존중하며 대화로 풀어나가는 성숙한 민주주의 문화가 뿌리내릴 때 여성과 힘없는 이들도 폭력의 두려움에서 해방될 수 있다"며 "그런 사회가 실현될 수 있도록 국회에서도 최선을 다해 노력하겠다"고 덧붙였다.이어 2·3부에서는 '일상을 지키는 연결, 변화를 만드는 AI'를 주제로 여성긴급전화1366 세종센터가 주관한 'AI 콘텐츠 공모전 시상식'과 함께 '수상작과 함께하는 열린대화' 시간이 마련돼, 시민의 시선에서 포착한 일상 속 폭력 문제와 예방 메시지를 공유하며 행사의 깊이를 더했다.이번 공모전에는 짧은 공모 기간에도 전국에서 총 113건의 작품이 접수돼 여성폭력 문제에 대한 높은 관심을 보여줬다. 특히 교제폭력과 스토킹 등 최근 심각해진 관계 내 폭력을 다룬 작품들이 다수 모였으며, 부문별로는 포스터 53건, 영상 41건, 카드뉴스 14건, 웹툰 5건이 출품됐다.출품작들은 전문가 1·2차 심사를 거쳐 최종 16편이 입상작으로 선정됐다. 이날 기념식에서는 부문별 대표 수상자로 ▲대상 <포장에도 폭력입니다> 김주리 ▲최우수상 <말이 문이 될 때> 이충하 ▲우수상 <혼자 고민하지 않아도 돼> 조주현 ▲장려상 <찾았다면 눌러주세요> 최건희 씨가 단상에 올라 상장과 상금을 받았다. 시상은 엄은하 (사)한국피해자지원협회 세종지부장, 이연재 세종여성기업인협의회 회장, 김정환 세종시여성단체협의회 회장이 각각 맡아 격려했다.특히 이번 공모전에서는 부부가 나란히 수상 명단에 이름을 올려 눈길을 끌었다. 대상 수상자 김주리(35) 씨와 장려상 수상자 최건희(37) 씨는 육아휴직 중 AI 영상 제작에 관심을 두다 공고문을 보고 함께 도전에 나섰다. 남편 최 씨는 "평일엔 떨어져 지내고 주말마다 함께 육아를 하면서, 각자 작품을 만들어 누가 더 잘하나 선의의 경쟁을 해보자는 마음으로 참여했다"며 "사람들이 여성폭력 문제를 어렵지 않게 접할 수 있도록 숨은그림찾기 형식을 빌려 접근한 점이 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 전했다. 아내 김 씨는 "이번 공모전을 계기로 여성폭력 추방주간이 법정 기념주간이라는 사실도 처음 알게 됐고, 앞으로 더 깊은 관심을 가져야겠다고 느낀 소중한 기회였다"고 소감을 밝혔다.수상작품 감상 후 수상자들의 작품 기획 의도와 제작 과정도 공유됐다. 대상작을 만든 김주리 씨는 "일상적으로 여성폭력이라고 하면 신체적 폭력만 떠올리는 경우가 많은데, 요새 흔히 볼 수 있는 데이트폭력과 스토킹 같은 부분을 표현하고 싶어서 영상을 만들게 됐다"고 밝혔다. 최우수상 수상자인 이충하 씨는 "피해 사례를 보면 혼자 앓고 끝나는 경우가 많아 주변인에게 도움을 요청할 텐데, 내가 건네는 말이 친구의 문을 닫을 수도, 열 수도 있겠다고 생각해 어떤 말을 해야 힘이 될지 고민하며 영상을 만들었다"고 설명했다. 대학 성평등센터에서 일하며 교육을 들은 뒤 우수상 웹툰을 구상했다는 조주현 씨는 "20대 중반들이 피부로 느끼는 주제를 고민하다 교제폭력을 다뤘고, 피해자의 입장과 주변인의 연대·회복 과정을 녹여냈다"고 전했다.공모전 심사위원으로 참여한 범죄심리 전문가 김태경 서원대학교 교수는 "비슷한 키워드를 썼음에도 작품마다 개성과 아이디어가 살아나 '다양성의 힘'을 느꼈다"며 "모든 작품이 좋아 점수를 매기기 송구스러울 정도였다"고 밝혔다.이어진 열린 대화에서는 현장에 함께한 학생들의 생생한 목소리가 더해지며 대화가 깊어졌다. 한 학생 참가자는 "연인 관계의 과도한 집착이 가스라이팅이나 조종을 거쳐 신체적 폭력으로 이어질 수 있다"고 짚었고, 또 다른 학생은 "처음에는 남자가 여자를 때리는 것만 떠올렸지만, AI 포스터를 만들며 생각해보니 그 외에도 많은 폭력이 있다는 걸 알게 됐다"고 털어놨다.학생들의 이야기와 현장의 공감이 이어지자 김태경 교수는 스토킹 처벌법 이후 보복 우려와 당사자가 겪는 두려움을 짚은 뒤, "연인 관계에서 '사랑'이나 '관심'의 탈을 쓴 통제를 경계하고, 내 감정은 내가 책임지는 주인 의식을 가질 때 건강한 관계가 만들어진다"고 강조했다. 이어 "타인의 감정과 선택을 인정하고 서로의 다름을 존중하는 것이 건강한 관계의 출발점"이라며 "상대방의 옷차림에 자신의 취향을 강요하는 것과 같은 일상 속 작은 행동도 통제의 시작이 될 수 있다"고 주의를 환기했다.현장 상담과 교육 현장의 목소리도 보태졌다. 정혜련 세종가정폭력·성폭력통합상담소장은 "예전보다 교제폭력에 대한 시민과 학생들의 인식이 많이 발전했고 주변인의 역할도 달라졌지만, 여전히 함께 협력해야 할 과제가 많다"고 말했다. 특별심사위원으로 참여한 세종장영실고등학교 주창환 교사 역시 "학생들의 통제나 행동 중에는 서툼이나 무지에서 비롯되는 경우도 있다"며 "AI 기술을 활용해 따뜻한 시선과 메시지를 몰입감 있게 담아낸 작품들을 보며 뜻깊었고, 학교 교육 현장에서도 오늘 나눈 이야기를 실천해 나가겠다"고 밝혔다.끝까지 자리를 지키며 열린 대화를 함께한 참석자들의 다짐도 이어졌다. 정연희 세종시의원은 "소소하게 모여서 이렇게 얘기 나누는 자리가 따뜻하고 좋다"며 "청소년과 여성에게 폭력이 지속되는 현실에 마음이 아프고, 내년에는 남성들도 함께 참여하는 더 큰 자리로 이어지길 바라며 적극 지지하겠다"고 전했다. 세종시의회 김학서 부의장도 "상대에게 내 것을 강요하기보다 서로 소통하고 양보해 합의를 이루는 과정이 중요하다"고 거듭 강조했다.행사를 준비한 여성긴급전화1366 세종센터 이옥분 센터장은 "여성폭력은 개인의 불행을 넘어 우리 사회의 구조적 문제에서 비롯된 만큼, 이를 해결하기 위해서는 시민들의 관심과 참여가 무엇보다 중요하다"며 "이번 행사가 여성폭력 예방에 대한 사회적 공감대를 넓히고, 폭력 없는 성평등한 지역사회를 만들어 가는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.한편, 이번 기념식을 개최한 세종여성연대에는 (사)세종YWCA, (사)세종여성, 나다움사회적협동조합, 세종YWCA성인권센터, 세종가정폭력·성폭력통합상담소, 세종여성기업인협의회, 세종여성살림터복숭아공동체, 세종지속가능발전협의회 성평등분과, 세종특별자치시여성단체협의회, 여성긴급전화1366 세종센터, 지속가능여성발전연구원 등 11개 단체·기관이 이름을 올렸다.