큰사진보기 ▲<태풍의 이름을 잊은 것처럼> 표지2026년 11월에 출간된 정세랑 작가의 소설집 <태풍의 이름을 잊은 것처럼>의 표지. 데뷔작 '드림 드림 드림'을 포함해 10편의 단편 소설이 실려 있다. ⓒ 문학동네 관련사진보기

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큰사진보기 ▲<태풍의 이름을 잊은 것처럼> 출간 기념 북토크11월 26일 마포중앙도서관 마중홀에서 정세랑 작가가 참여한 북트크가 열렸다. ⓒ 한별 관련사진보기

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시대를 살아가는 사람은 과거를 추억하며 미래를 기다린다. 소설은 현실을 담고 상상을 더해 완성된다. 완전한 공상 속에서도 현실을 찾아낸 소설로 독자들은 위로받는다. 정세랑 작가의 단편집 <태풍의 이름을 잊은 것처럼>(2026년 11월 출간)에 실린 소설들도 이 공식을 따르고 있다. 잡지와 전시, 앤솔로지 등에서 기발표된 단편들을 한 책으로 출간됐다.이 단편집에 실린 소설들은 당연하게도 정세랑답다. 작가 약력에 등장하는 책을 모두 읽으며 느꼈던 작가의 특성이 각 단편에 골고루 담겨있다. 독자로서 느낄 수 있는 정세랑 작가의 특징은 세 가지다. 먼저 디스토피아적 미래 시대를 향한 엉뚱하고 발랄한 상상이다. 정말 다가올 수 있겠다는 현실감이 한 스푼 가미돼 흥미진진하게 상상하며 읽게 된다.두 번째로 설화, 정사 등에 등장하는 인물이나 신비한 존재를 만나 벌어지는 사건이다. 언젠가 내 삶에도 이런 일이 일어나면 어떻게 해야 할지 고민하게 된다. 마지막으로 인물의 특성이다. 특히 이 소설집의 인물들은 모두 한 끗의 성질을 갖고 있다. 어쩌면 냉소적으로, 자신의 힘을 과소평가하면서 지켜보다가도, 스스로가 참을 수 없는 지점에서는 일을 내고야 만다.지난 11월 26일 서울 마포중앙도서관 마중홀에서 북토크를 열고 독자를 만난 정세랑 작가는 늘 그렇듯이 만면한 미소로 이야기에 대한 애정을 드러냈다. 책을 읽지 않고 북토크에 와도 괜찮다고 말하며 독자들과 대화를 나누는 시간을 즐기는 모습이었다. '슬픔의 시작에서 기쁨의 끝까지 변치 않는 우정으로 읽고 쓰고 만들어간 우리들의 이야기'라는 북토크 슬로건처럼 오래된 팬부터 이야기에 몰입한 독자까지 모두가 함께했다.표제작 '태풍의 이름을 잊은 것처럼'은 전태일 이후 봉제공장에서 일하던 '나'를 바탕으로 한다. 이름은 등장하지 않는다. 독자는 소설을 읽는 내내 '나'의 삶을 조용히 따라가게 된다. 살아가는 일이 급했던 삶 속에서도 시를 좋아하던 마음, 적극적으로 나설 수 없었어도 불의와 악습을 답습하지 않으려던 마음에 독자도 함께하게 된다. 목표를 위해 달려가는 고집을 보여주면서도 '나'는 인간 본연으로의 존엄성을 잊지 않으려 노력한다. 얼굴도 모르는 동료 노동자들을 위해 자신의 몸에 불을 붙였던 전태일을 기억하기 때문이다. 자신의 위치에서 물러서지 않고 세상의 변화를 요구한다.억센 세상은 여러 사람의 노력으로 변한다. 그리고 잊는다. 태풍의 거센 바람에 피해를 보아도 태풍의 이름을 잊게 되는 것처럼, 그 시절이 얼마나 괴롭고 아팠는지 모두 잊는다. 생각나도 별수 없다. 과거의 아픔을 붙잡고만 살아갈 순 없고, 다가올 미래를 맞이할 준비를 해야 한다. '나'가 시를 다시 배우고 쓰기로 한 결심처럼, 독자 역시 자신만의 방식을 떠올리며 변화될 세상을 준비한다.생계를 위해 일을 시작했지만 '나'가 노조에 가입하고, 사무실을 탈환하는 일에 참가한 이유는 바로 일을 사랑했기 때문이었다. 계속하고 싶으므로 사람답게, 정당한 임금을 받으면서 일할 수 있는 세상을 만들어갔다. 그렇게 직접 쟁취해 낸 인생은 '나'의 삶의 자부심으로 자리잡았다. 세상으로부터, 내가 아닌 누군가로부터 인정받은 일의 결과는 자부심이 된다. 이 소설은 2019년 전태일 기념관 전시 '시다의 꿈'을 통해 발표됐다. 작가가 실제 노동자의 언어를 빌려 쓴 단편인 만큼, 노동자들의 마음을 가장 크게 움직이는 이야기가 되었다.좋아하는 마음이 족쇄가 될 때만큼 슬픈 일은 없다. 경험을 쌓게 해 준다는 이유로 제대로 된 임금 없이 노동을 시키며 '열정페이'라고 불리던 기업 문화가 비판을 받은지도 꽤 되었지만, 여전히 사회는 개인의 애정을 담보로 잡아 능력을 착취한다. 흔히 말해 '돈이 안 된다'는 문화계에서는 더욱 그렇다. 산업으로 발전시키기 위해서 어쩔 수 없다는 말로 포장하면서 애정과 책임감을 빌미로 잡고 무리한 노동을 요구한다. 그러므로 이 소설이 던지는 질문은 오늘의 문화계에도 유효하다. 'K-문화산업'으로 국가적 자부심을 키우고 싶다면 개인의 능력과 노력에 대해 걸맞은 대우를 하고 있는지 돌아봐야 할 때가 왔다.열심히 사는 사람들 앞에 나타나 도움을 주는 건 신비한 존재들이다. '철관의 공주'에 등장하는 공주는 자신의 땅에서 사는 사람을 아낀다. 이사를 간다고 하면 아쉬워 꿈에 나타나 말을 걸고, 자신을 도와주며 성실히 일한 사람에게는 원하는 딸을 점지해 준다. 그 딸이 위험에 처했을 때 구해주고, 위로한다. 새로 그 땅에 들어선 젊은이가 성실히 대접하자 고마운 마음을 표현한다. 공주는 자동차를 찢는 위력을 보여줄 수 있음에도 힘을 과시하거나 그 힘으로 사람을 괴롭히지 않는다. 자신의 공간에 있는 인간을 사랑하는 마음이 돋보인다.그런가 하면 '청기와 주유소 씨름 기담'의 도깨비는 인간의 도전을 받아들이는 존재다. 이 소설에서는 한판 승부를 걸고 내기에 참여한 인간과 도깨비가 씨름하는 이야기가 펼쳐진다. 도깨비의 힘은 당연하게도 '탈인간'급이지만 씨름에 나선 인간의 간절함, 곧 자신을 버리다시피 한 부모 대신 키워준 할머니를 제대로 모시겠다는 마음이 승리를 가져온다. 인간의 감정이 인간을 넘어선 존재의 힘을 이겨버린 셈이다.반면 간절함은 때론 이기심으로 변질된다. '섬의 애슐리' 속 애슐리는 자신의 명예와 이익을 원하는 사람들에 의해 이용되고 버려진다. 사진 한 장으로 애슐리를 스타로 만들었던 리의 도움으로 섬에서 탈출하지만 진실에 대해서는 침묵한다. 자신의 이야기를 아무도 믿지 않을 것이란 침묵하던 애슐리는 아픔과 상처를 폭로하는 사람을 보고 용기를 내 진실을 알리려는 결정으로 이야기는 끝난다.'절연'의 다은 역시 자신이 좋아하던 선배 부부와의 연을 끊기로 결정한다. 선정과 형우는 억측에서 다은을 지켜준 소중한 존재였지만, 부적절한 추문으로 여러 사람들에게 상처를 준 유찬을 지지했기 때문이다. 이해할 수 없는 거북함에 고민하던 다은은 소중했던 인연을 뒤로하고 자신의 삶을 살기로 선택한다. 다은을 지켜줬던 부부의 신념이 다른 피해자들을 내몰 때, 다은은 스스로 선택을 통해 자신의 자리를 확고히 지킨다.이 단편집은 데뷔작 '드림, 드림, 드림'으로 시작한다. 작가로서의 첫 시작을 첫 번째 소설로 실은 만큼 이 단편집의 작품들은 '정세랑 월드'의 정수를 전한다. 미래 사회의 현실을 담은 '여덟 도시 이야기'와 '그린 스크린 2122'은 시각적 이미지를 떠올리게 한다. '깨어나'의 화자는 수술 후 깨어나지 않는 친구 화희를 위해 자신의 노래를 불러 주고, '발화되지 않는'의 이영은 관계 속의 단절을 통해 자신의 인생을 살기로 한다.이렇듯 정세랑의 소설이 주는 즐거움은 힘들고 어려운 상황 속에서도 존재하는 올곧은 마음과 따뜻하고도 유쾌한 시선이다. 하나의 이야기에 완전히 몰입할 수 있는 장편도 마찬가지지만, 색다른 이야기들이 모인 단편집에서도 특성은 여전하다. 그래서 여러 잡지나 전시에서 독자들을 만나온 단편이 하나로 묶일 때 뜨거운 반응이 나타난다. 가볍지 않은 주제를 다루면서도 공감할 수 있고, 웃음을 자아내는 문장으로 살아가는 세상의 무게를 조금은 줄여주는 글은 계속해서 독자들을 매료시킨다.정세랑 작가는 북토크에서 변화하는 마음에 대해 이야기했다. 작가는 "이전에는 뒤를 돌아보지 않고 쓰겠다, 쏟아내는 말들을 아무도 막을 수 없게 하겠다는 욕망이 있었다면 시간이 지나면서 침묵 속에 잠기는 시간이 생겼다"고 말했다. 권위적인 세상을 향한 답답함에 맞서듯 쓰던 소설은 어느새 고요함 속에서 온전히 사색하고 싶은 욕망을 담아낸다는 의미다.세상과 인간이 변화하듯이 소설 집필의 목적과 의도 역시 달라질 수 있다. 그러나 변하지 않는 것도 있다. 거창한 변화가 있든 없든 '정세랑 월드'를 좋아하는 팬들의 마음은 한결같을 것이다. 작가의 성격이 이야기와 인물에 담기는 것처럼 독자들 역시 작가를 따라가며 유쾌하고 즐거운 시간을 함께 살아낼 것이다.