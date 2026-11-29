큰사진보기 ▲28일 오후 국회 앞에서 김민석 대표 사퇴 촉구 집회가 열리고 있다. ⓒ 박시영TV 갈무리 관련사진보기

"이재명 대통령은 더 이상 국민을 보고 정치하지 않는다."

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큰사진보기 ▲인사말 하는 김민석 더불어민주당 대표김민석 더불어민주당 대표가 28일 오후 서울 마포구 더블루 제2당사에서 열린 당대표와 함께 하는 청소년 당원 타운홀미팅에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 뉴시스 관련사진보기

김민석 더불어민주당 대표 사퇴를 요구하는 더불어민주당 당원들의 집회에서 이재명 대통령을 겨냥한 비판까지 나왔다. '반김민석'에 초점을 맞춘 집회였지만, 일부 연사의 발언에서는 '반명(반이재명)' 성향도 드러난 것이다.지난 28일 오후 서울 여의도 국회의사당역 앞에서 열린 집회에서 고발사주 사건 공익신고자 조성은씨는 "민주당 국회의원은 오직 이재명 대통령만 바라보고 국민들을 쳐다보지 않고 권력 행위를 한다"라며 "친명 의원들은 앞으로 친윤처럼 사라질 것"이라고 주장했다. 발언 도중에는 대통령 비판을 자제해달라는 요청을 받고 있다고 말하면서, 이런 이야기를 할 수 없다면 무대에 오르지 않겠다고 사전에 말했다는 취지로 설명했다.그러면서도 "이건 이재명 정부의 비판이 아니다"라며 의원들이 국민을 보지 않고 대통령 비위에 맞추는 데 급급하면 정당이 역사에서 사라질 것이라고 경고했다.이후 다른 연사의 발언까지 끝난 뒤 사회자는 "오늘 집회는 민주당 정상화와 김민석 대표 사퇴를 위한 집회"라며 "(무대 발언은) 사전에 주최 측과 협의되지 않은 개개인의 자유로운 발언"이라고 밝혔다. 조성은씨 발언에 주최 측은 집회 목적이 김 대표 사퇴임을 강조하며 거리를 뒀다.'민주당을 지키는 시민연대'와 '정치개혁스피커연대'가 주최한 이날 집회에서 주최 측은 준비한 피켓 5000장이 모두 배부됐다고 밝혔다. 참가 인원은 주최 측 추산 1만 명, 경찰 비공식 추산 약 2000명으로 엇갈렸다. 참가자들은 김 대표 사퇴와 최민희 최고위원 징계 철회, 조희대 대법원장 탄핵 등을 요구했다.박규환 전 민주당 최고위원과 이세미 성남시의원 등 당내 인사들도 무대에 올라 김 대표 책임을 물었다. 앞서 민주당 윤리심판원은 27일 최희 최고위원에게 당원자격정지 2년의 중징계를 의결했다. 지역구 비공개 간담회에서 이 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 발언한 것 등이 문제가 됐다. 최 최고위원은 재심 신청 방침을 밝혔다. 윤리심판원은 김 대표에 대한 징계 청원도 조만간 심사·처리하겠다고 밝혔다.경북 영주·영양·봉화 지역위원장인 박규환 전 최고위원은 "최민희가 당원권 정지 2년이면 김민석 대표 영구 제명해야 한다"라고 주장했다. 김 대표가 전당대회 과정에서 제기한 '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합' 의혹을 두고는 "도저히 동지에게, 벗에게는 쓸 수 없는 정치폭력이고 공작"이라고 비판했다.그는 "와서 돌팔매질을 당하는 한이 있더라도, 와서 멱살이 잡히는 일이 있더라도 민주당의 지도자라면, 국민의 지도자라면 김민석 대표는 이 자리에 왔어야 한다"라며 "당원을 피하고 국민 앞에서 도망치는 그런 비겁한 지도자, 우리 당원들이 바라는 지도자상일 수 없다"라고 말했다.이세미 시의원은 민주당 당원단체 9곳의 공동 요구를 낭독하며 "김민석 당대표는 3자 비밀연합 의혹 제기에 대한 정치적 책임을 지고 사퇴하라"라고 촉구했다. 의혹 제기 당시 확보한 자료나 제보, 검증 과정 등을 밝히라며 "전당대회에서 당원들의 선택에 영향을 줄 수 있는 중대한 의혹을 제기한 만큼 그에 상응하는 책임과 설명이 필요하다"라고 지적했다. 이어 "설명과 사과만으로는 끝날 수 없다. 사퇴하라"라고 요구했다.이 시의원은 오는 30일 자신의 징계안에 대한 소명을 앞두고 있다고 밝히면서도 "이런 자리에 올라와서 이런 말을 하는 게 참 상당히 두렵기도 하다"라며 "할 건 해야 한다. 쫄지 않겠다"라고 말했다. 주최 측은 결의문에서 "당 지도부는 모든 책임을 지고 총사퇴하라"라고 촉구했다.민주당 게임특위 공동위원장 등을 지낸 황희두 노무현재단 이사 또한 "사이비 종교를 잡겠다던 정치인들 지금 다 어디 갔나? 도대체 왜 당내 인사들을 때려잡고 있는 건가?"라고 비판했다. 자신의 과거 재판 때 최 최고위원이 도와줬다고 설명한 뒤, 이번에는 자신이 답하겠다며 "최민희를 구하라"라고 외쳤다.이날 현장에 현직 국회의원의 모습은 보이지 않았다. 주최 측은 참석해도 되는지 문의한 국회의원들이 있었다면서도 "오늘 이 집회는 우리 당원과 시민들이 먼저 하는 게 맞다"라고 판단해 거절했다고 설명했다.집회를 함께 준비한 유튜버와 언론인들의 비판도 이어졌다. 박시영TV의 박시영 대표는 "김민석은 이미 정치적 사망 선고에 이르렀다고 저는 본다. 얼마 남지 않았다"라며 "(민주당이) 권력자의 눈치만 보고 있는 죽은 정당이 되어 버렸다"라고 비판했다.시사타파TV 이종원씨는 참가자들을 향해 "여러분들이 반민주당 세력이 아니라 반민주당 국회의원들이 지금 민주당에 나와서 민주당 행세를 하는 거 아닌가?"라며 "항상 함께 끝까지 가다 보면 결국 우리가 남는다"라고 말했다.'저널리스트'의 장인수 기자는 기자가 특정 정치 집회에서 발언해도 되는지 내적 갈등이 있었다고 밝혔다. 그러면서 "옳으면 옳기 때문에 해야 되는 일들이 있다"라며 "눈치 보지 않고 해왔던 대로 계속 옳은 것이라고 생각되면 하겠다"라고 말했다.'김디디 오피니언'의 김디디씨는 김 대표의 별명이 '초코'라며 반려견에 빗대 "우리 당원들의 반려견 초코는 주인을 물고 있다"라고 말했다. 이어 "주인 무는 개는 파양시켜야 되지 않겠나?"라며 "김민석을 파양시키고 당대표에서 끌어내려야 한다고 저는 생각한다"라고 주장했다.한편, 집회에 앞서 28일 오후 서울 마포구 더블루 제2당사에서 청소년 당원 타운홀미팅을 마친 김 대표는 최 최고위원 중징계에 관한 질문에 "특별히 드릴 말씀이 없다"라고 답했다. 자신의 사퇴를 요구하는 집회에 대해서도 "특별히 뭐…"라며 말을 아꼈다.민주연구원장인 강득구 의원은 "윤리심판원 입장을 존중한다"라며 재심에서 충분한 소명 기회를 줘야 한다고 밝혔다. 김 대표의 '신천지 의혹 제기'에 대한 징계 청원도 같은 기준으로 심의해야 한다는 요구에는 "윤리심판원은 독립된 기구"라며 "윤리심판원의 정해진 원칙대로 할 것"이라고 답했다. 이어 윤리심판원의 최종 판단이 나오면 "우리는 다시 하나가 될 수 있도록 힘을 모아야 한다"라고 강조했다.