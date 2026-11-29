큰사진보기 ▲한경기한국수필 수필낭독회가 끝나고 난 후 단체 사진 ⓒ 김형기 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기한국수필 수필낭독현장 ⓒ 김형기 관련사진보기

큰사진보기 ▲인사말을 하는 맹기호 경기한국수필회장 ⓒ 김형기 관련사진보기

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늦가을의 정취가 짙게 다가온 지난 11월 28일, 경기도 수원시 팔달구에 위치한 수원화성박물관이 잔잔하면서도 깊은 문학의 울림으로 가득 찼다. 사단법인 경기한국수필가협회(회장 맹기호)가 주최한 '2026 경기한국수필 수필 낭독회'가 회원과 지역 문인, 시민들이 참석한 가운데 성황리에 열렸다.이번 낭독회는 한 해를 마무리하는 길목에서 회원들이 직접 집필한 수필 작품을 육성으로 낭독하며 삶의 성찰과 문학적 감동을 나누기 위해 마련됐다. 행사장 전면에는 붉게 물든 단풍과 고즈넉한 가을 풍경을 배경으로 '경기한국수필 수필 낭독회'라고 적힌 현수막이 내걸려 행사장의 계절감과 문학적 분위기를 한층 더했다.이날 행사는 낭독자와 청중이 눈을 맞추고 호흡하며 글 속에 담긴 삶의 이야기를 공유하는 소통의 장으로 만들어졌다. 수필은 화려한 미사여구보다 일상의 진실한 기록과 사유가 중심이 되는 문학 장르인 만큼, 작가들의 차분하고 진정성 있는 목소리는 참석자들에게 깊은 여운과 위로를 전했다.행사에 참여한 낭독자들은 가족에 대한 그리움, 계절의 변화 속에서 마주한 인생의 단상, 소소한 일상에서 드러나는 삶의 지혜 등 다양한 주제의 작품을 선보였다. 청중들은 낭독이 이어지는 동안 숨을 죽이고 작품에 몰입했으며, 한 편의 낭독이 끝날 때마다 따뜻한 박수로 화답하며 문학이 주는 공감의 힘을 확인했다.특히 세계문화유산 수원화성의 역사와 문화가 숨 쉬는 수원화성박물관에서 행사가 개최되어 의미를 더했다. 전통과 역사가 살아 숨 쉬는 공간 속에서 펼쳐진 현대 수필의 향연은 지역 문화예술의 저변을 넓히고, 시민들이 수필 문학을 친근하게 접할 수 있는 계기가 되었다.경기한국수필가협회는 문학 특강, 신인상 공모, 출판기념회 등 활발한 활동을 통해 경기 지역 수필 문학의 발전과 역량 강화를 이끌어왔다. 매년 가을 개최되는 수필 낭독회 역시 회원들의 창작 의욕을 고취하고 문학적 교류를 이어가는 협회의 대표적인 연례 문화 행사가 되어가고 있다.맹기호 경기한국수필가협회장은 인사말을 통해 "바쁜 일상에서도 문학에 대한 열정으로 귀한 발걸음을 해주신 회원들과 시민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "글로 쓰인 문장이 낭독이라는 목소리를 입어 서로의 마음에 따뜻한 온기로 스며드는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"고 전했다. 이어 "앞으로도 지역 사회와 호흡하며 수필 문학의 대중화와 질적 성장을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.행사에 참석한 협회 회원 한희숙 작가는 "활자로만 읽던 동료 작가들의 글을 직접 목소리로 들으니, 글에 담긴 감정과 숨결이 훨씬 생생하게 다가왔다"며, "올 한 해의 문학 활동을 돌아보고 새로운 창작 에너지를 얻는 소중한 시간이었다"고 소감을 전했다.깊어 가는 11월의 끝자락, 수원화성박물관을 수놓은 '경기한국수필 수필 낭독회'는 문학을 사랑하는 이들에게 잊지 못할 가을날의 문학적 추억을 선사하며 막을 내렸다.