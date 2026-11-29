큰사진보기 ▲장완안 대만 타이베이시장(국민당) ⓒ EPA=연합뉴스 관련사진보기

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대만 지방선거에서 집권 민주진보당(민진당)이 지난 선거보다 지방정부 권력을 확대했다. 반면 제1야당인 중국국민당(국민당)은 수도 타이베이를 비롯한 기존 지지 기반을 지켰다.대만 중앙통신사에 따르면 28일 치러진 이번 선거에서 국민당 후보는 6대 직할시 중 타이베이, 신베이, 타오위안에서 승리했고, 민진당 후보는 타이중, 타이난, 가오슝에서 당선을 확정했다.라이칭더 대만 총통의 '중간 평가'이자 2028년 대선의 전초전으로 격인 이번 선거에서 22개 시·현 가운데 국민당은 11곳, 민진당은 10곳에서 승리했다. 일부 지역은 표차가 적어 재검표 가능성이 제기된다.지역 수로 따지면 국민당이 가까스로 이겼으나, 14대 5로 이겼던 2022년 선거와 비교하면 민진당이 약진했다는 평가가 나온다.관심을 모았던 수도 타이베이시장 선거에서는 장제스 대만 초대 총통의 증손자이자 현 시장인 국민당 장완안 후보가 53.7%를 득표하며 45.7%에 그친 민진당 선보양 후보를 제치고 연임에 성공했다.선 후보는 중국 정부가 '완고한 대만 독립분자'로 지정하며 제재 명단에 올린 인물이기도 하다. 중국 관영매체는 선 후보가 미국 측으로부터 선거 자금을 지원받았다며 '외세 개입' 의혹을 주장하기도 했다.이번 선거에서 '반중·독립' 성향의 민진당 돌풍을 이끈 선 후보를 따돌린 장 시장은 국민당의 차기 당권 주자로 떠올랐다.대만 최대 인구(400만 명) 지역이자 격전지로 꼽혔던 신베이시장 선거에서도 국민당 리쓰촨 후보가 51.2%의 지지를 얻으면서 48.3%의 민진당 쑤차오후이 후보를 꺾었다.민진당은 타이난과 가오슝을 지켰고, 국민당으로부터 대만 중부의 핵심 산업·경제 도시 타이중과 TSMC가 있는 신주현 등을 빼앗았다. 비록 패했지만 타이베이와 신베이에서도 상당한 득표율을 기록하면서 국민당의 텃밭으로 여겨지는 북부 수도권에서 경쟁력을 확인했다.국립 대만대학교 천스민 정치학과 교수는 AP통신에 "이번 선거는 전반적으로 민진당의 소폭 승리였다"라며 "민진당의 라이칭더 총통이 2028년 재선에 도전하는 데 단결된 지지 기반을 마련해 줄 것"이라고 평가했다.지방선거 특성상 대선보다는 경제, 복지, 환경 등 생활 밀착형 공약이 쟁점이었으나, 여전히 중국과의 양안 관계도 주요 현안으로 떠올랐다.중국은 이번 선거를 앞두고 군용기와 함대가 대만해협에 수십 차례 진입했고, 관영매체와 소셜미디어를 동원해 민진당 후보를 공격하기도 했다.<뉴욕타임스>는 "중국으로서는 타이베이에서 (친중 성향의) 국민당 장 시장이 승리한 것에 안도의 한숨을 내쉬었을 것"이라며 "하지만 지난 선거보다 민진당 후보의 득표율이 크게 올라갔고, 차기 대선을 앞두고 국민당에 아직 뚜렷한 지도자가 없다는 점에 경각심을 가져야 할 것"이라고 전했다.