큰사진보기 ▲답변하는 박홍근 장관박홍근 기획예산처 장관이 27일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 답변하고 있다. 오른쪽은 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"법사위가 다른 상임위 위에 '상원'처럼 군림하는 문제는 하루이틀 사이의 일이 아니다." - 박홍근 기획예산처 장관

"법사위에서 법안이 막혀있다는 것은 허위사실이다." - 서영교 국회 법제사법위원회 위원장

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큰사진보기 ▲법사위 정회27일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 서영교 위원장의 정회 선언 후 의원들이 퇴장하고 있다. 법사위는 박홍근 기획예산처 장관의 답변 거부 문제로 잠시 정회했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲법사위, 법무장관 인사청문보고서 채택27일 국회 법제사법위원회에서 서영교 위원장이 이용철 법무부장관 후보자에 대한 인사청문보고서를 설명하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲답변하는 박홍근 장관박홍근 기획예산처 장관이 27일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 답변하고 있다. 오른쪽은 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

박홍근 기획예산처 장관이 국회 법제사법위원회의 체계·자구 심사 기능을 분리하는 방안까지 공개적으로 제안하고 나섰다. 지난 27일 국회 법사위 전체회의에서 여야 법사위원들과 정면으로 충돌한 데 이어, 28일에도 자신의 소신을 굽히지 않은 것이다.더불어민주당 원내대표와 국회 예산결산특별위원회 위원장을 지낸 현직 장관이 법사위의 권한 행사 방식에 문제를 제기하면서, 국회의 오랜 논쟁거리였던 법사위 기능 개편 문제가 다시 수면 위로 떠오르고 있다.민주당 소속 서영교 법사위원장 역시 박 장관의 주장을 조목조목 반박한 데 이어, 28일 늦은 오후에는 '허위사실'이라며 공개 경고에 나섰다.발단은 지난 27일 오후 국회 법사위 전체회의였다. 이날 박홍근 장관은 사회간접자본(SOC) 사업의 예비타당성조사 대상 기준을 총사업비 500억 원 이상에서 1000억 원 이상으로, 국비 지원 규모는 300억 원 이상에서 500억 원 이상으로 각각 상향하는 국가재정법 일부개정법률안의 체계·자구 심사를 위해 출석했다.법사위 여당 간사인 김의겸 민주당 국회의원(전북 군산시·김제시·부안군갑)이 "새만금 사업 잘 아시지요?"라고 운을 떼자, 박 장관은 "예산과 관련된 질문은 여기서는 답변 안 드리겠다"라며 "관련된 안건에 대해서만 질문해 달라"고 요구했다.김 의원은 "뵙기가 어려우니까 이런 자리를 빌려서라도 질문을 드리겠다"라고 이야기했지만, 박 장관은 국회법대로 하는 것이 옳다며 별도로 설명하겠다는 뜻을 밝혔다.서영교 위원장이 김 의원을 옹호하고 나섰다. 서 위원장은 "국회의원은 정부 관계자에게 국민을 대신해서 질문하는 자리"라는 점을 강조했다. 그러나 박 장관은 "여기가 상원이 아니지 않나"라고 맞섰다. 서 위원장이 "법사위를 몇 년간 했지만 이런 경우는 처음 봤다"라고 지적하자, 박 장관은 "법사위가 그동안 그렇게 제대로 작동이 안 된 것"이라고 응수했다.국민의힘 소속 법사위원들까지 박 장관을 향해 항의하면서 회의장에는 고성이 오갔다. 결국 회의는 개의 15분여 만에 정회됐다. 회의가 속개된 뒤에도 공방은 계속됐다.박형수 국민의힘 법사위 간사는 "박 장관은 4선 의원이나 지금은 4선 의원으로 와 있는 것이 아니다"라며 박 장관의 사과를 요구했다. 곽규택 의원은 기획예산처 소관 법률안의 심사 중단을 요구하기도 했다. 윤상현 의원 역시 미래대응기금 관련 질의를 하다가 박 장관이 법사위의 권한 밖이라며 답변을 거부하자 사퇴를 요구했다. 다만 이날 국가재정법 개정안은 법사위를 통과했다.회의장 밖에서도 공방은 이어졌다. 서 위원장은 같은 날 페이스북을 통해 "지역 상황, 현장 상황 관련 내용의 법안이며 지역 상황과 연계해 토론할 법안"이라며 "법사위 의원이 예산을 달라고 한 것도 아니고 그러지도 않는다"라고 강조했다. 또한 "김의겸 간사께서는 낮은 목소리로 장관을 존중하며 질문했다"라며 "상원처럼 질의했나? 절대 아니다"라고 반박했다.그는 "할 일이 태산 같은 법사위가 오히려 최선을 다해 법안을 통과시키려 애썼는데 상원 운운하다니 장관의 말은 틀렸다"라며 "장관이 고압적이어서는 안 된다"라고 꼬집었다.특히 28일 늦은 오후 페이스북에 글을 올려 재차 반박에 나섰다. 그는 "현재 법사위에서는 타 상임위에서 온 법안을 모두 통과시켰다. 밀려 있는 법안이 없다"라며 "법사위에서 법안이 막혀 있다는 것은 허위사실이다. 경고한다"라고 목소리를 높였다. 이어 "마치 법사위 때문에 법안을 못 통과시키는 것처럼 호도하지 말라"며 "과거 법사위 관련해서 논의했던 것을 현재와 혼동시키지 말기 바란다"라고 덧붙였다.박홍근 장관도 물러서지 않았다. 박 장관은 27일 페이스북을 통해 당초 이날 오후 2시 국민의힘 원내대표 및 정책위의장 등과 내년도 예산안 처리 문제를 논의하기로 했으나, 전날 밤 법사위로부터 출석을 공식 통보받아 면담을 미뤄야 했다고 밝혔다.그는 법사위의 소관 사항을 명시한 국회법 제37조를 거론하며 "역대 법사위는 이 국회법 조항을 남용하여 체계·자구 심사만이 아닌 소관 상임위가 처리한 법안의 내용까지 심사해 왔다"라며 "이도 모자라서 출석 국무위원·정부위원을 대상으로 안건과 무관한 현안이나 지역구 민원까지 질의하는 일도 반복됐다"라고 지적했다.이어 "가이사의 것은 가이사에게, 예결특위의 일은 예결특위에서 해야 한다"라며 "국회를 존중하는 것은 국회의원이 우월적 지위에 있기 때문이 아니다"라고 강조했다.28일 오전에는 '차제에 법사위 기능 개편하여 더 생산적 국회로 나아가길'이라는 제목의 글을 추가로 올렸다. 박 장관은 2021년 7월 여야 합의로 법사위의 체계·자구 심사 기간을 120일에서 60일로 단축하고 심사 범위도 제한했으나 문제가 해결되지 않았다고 지적했다.서울 중랑을에서 내리 4선을 한 박 장관은 윤석열 정부 출범 전후인 2022년 3월부터 2023년 4월까지 민주당 원내대표를 지냈다. 그는 2023년 2월 원내교섭단체 대표연설에서도 법사위의 월권을 막기 위한 국회법 개정을 공개적으로 제안한 바 있다.박 장관은 "저도 전임 원내대표들이 합의한 대로 법사위를 당시 여당에 넘겼다는 이유로 지금까지 비판을 받고 있다"라며 "법사위원장 자리를 어느 당이 차지하느냐가 원 구성 협상의 핵심 쟁점으로 부각되는 것 자체가 법사위의 실질적인 위상을 보여주는 방증"이라고 주장했다. "법사위의 과도한 권한 집중은 국회 병목현상의 핵심 원인 중 하나"라며 "민생법안이 소관 상임위의 문턱을 넘어도 법사위에서 다시 발목을 잡히는 구조가 고착된 것"이라고도 목소리를 높였다.또한 올해 초 국회입법조사처에서 발간한 보고서 '국회 법사위 체계·자구심사: 폐지와 유지의 갈림길에서'를 인용했다. 해당 보고서는 체계·자구 심사권 폐지, 별도의 전담 상임위나 특별위원회 설치, 현행 심사 절차 개선 등 세 가지 대안을 다뤘다.한편, 박 장관은 28일 오후 별도의 페이스북 게시글을 통해 전날 정점식 국민의힘 원내대표와 임이자 정책위의장, 유상범 예결위 간사를 만나 내년도 예산안의 법정기한 내 처리를 당부했다고 밝혔다. 그는 "정치적으로 다툴 수는 있어도 민생을 외면해서는 안 된다"라며 "민생 앞에서는 한 팀이 되어 달라"라고 요청했다.