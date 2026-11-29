큰사진보기 ▲김창록 경북대 명예교수김창록 명예교수가 28일 내란청산 촉구 218차 촛불집회에서 발언을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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"조희대가 대법원이고 사법부 전체라는 말인가. 이건 조폭의 논리 아닌가. '독립'을 절대반지처럼 자랑하는 법관들이 대법원장 한 사람 탄핵 소추한다고 위축된다니, 이 무슨 법관 모독이라는 말인가."

"그들이야말로 정치를 하고 있다. 국회는 정치를 하는 곳이고, 탄핵소추는 합헌적인 정치활동이다. 법관들이 집단의 힘으로 '탄핵소추하지 말라'고 국회를 압박한다면, 그것이야말로 부당한 정치행위이다. 모레 30일 개최된다는 전국법관대표회의가 그런 부당한 정치행위를 한다면, 그들 모두 심각한 헌법적 판단을 받아야 할 것이다."

"이렇듯 탄핵소추 하면 안 된다는 판사들의 주장은 사리에도 법리에도 맞지 않는다. 그런데 그들은 확신에 차서 큰 소리로 외치고 있다. 이게 가장 큰 문제이다. 대한민국 판사들이 탄핵소추가 무엇인지, 삼권분립이 무엇인지, 헌법이 무엇인지도 모른 채 잘못된 주장을 부끄러움도 없이 소리 높여 외치고 있는 이 사태. '법관은 전지전능하다'는 환상에 사로잡힌 자들이 내는 소음이다."

큰사진보기 ▲218차 촛불집회내란청산 촉구 218차 촛불집회 ⓒ 김철관 관련사진보기

지난 8월 퇴직을 한 김창록 경북대 명예교수가 28일 내란청산 촉구 218차 촛불집회에서 더불어민주당을 향해 "역풍, 역풍하는 사람들이 있다"며 "그동안 해야 할 일을 했다고 역풍 분 적이 있냐"고 반문했다.김창록 경북대 명예교수가 28일 오후 4시부터 서울 서초구 대법원 인근(서초역 7번 출구)에서 열린 '내란청산-국민주권실현 촉구, 218차 촛불대행진' 집회에서 발언을 했다.김 명예교수는 "국회가 조희대 대법원장 탄핵소추 쪽으로 움직이자, 판사들 그리고 변호사들이 여기저기서 하면 안 된다고 난리도 아니"라며 "그런데 그들의 말과 글을 접하며 왠지 매우 이상하다는 생각이 들었다"고 말했다.그는 "'판결이 마음에 들지 않는다고 탄핵하면 안 된다'라고 한다. 누가 판결이 마음에 들지 않는다고 탄핵하라고 했는가"라며 "이재명 대통령 사건의 파기환송 과정과 한덕수 사건의 재판 절차에 문제가 있지 않는가"라고 말했다.이어 "대법관 재제청 거부로 인해 대법관 공석이 이어지고 있지 않는가. 법원 예산 집행에도 심각한 위법 의혹이 제기되지 않았는가"라며 "이런 일들이 헌법과 법률에 어긋나는지 따져 책임을 묻자는 건데, 그래서 탄핵소추하겠다는데, 무슨 자다가 봉창두드리는 소리란 말인가"라고 피력했다.그는 "'대법원장을 탄핵 소추하는 것은 대법원을 탄핵하겠다는 것이고, 사법부 전체에 부당한 압력을 가하겠다는 것'이라고 한다. 그래서 '판사가 위축된다'고 한다"며 "대법원장 한 사람에게 책임을 묻는 게 왜 사법부 전체를 공격하는 거냐"고 말했다.김 명예교수는 "'법관의 재판 독립을 뿌리째 흔드는' 것이고, '삼권분립 침해'라고 한다"며 "재판의 독립은 절대반지가 아니다. 헌법과 법률 속에 있는 것이다. 헌법 65조 1항에 '법관이 그 직무집행에 있어서 헌법이나 법률을 위배할 때에는 국회는 탄핵의 소추를 의결할 수 있다'라고 되어 있다"고 강조했다.이어 "재판을 포함해 법관의 직무 집행이 헌법과 법률에 위반되면 당연히 국회는 탄핵소추할 수 있고, 해야 한다"며 "하지 않으면 국회의 직무유기이다. 입법부는 행정부와 사법부를 견제해야 한다. 그것이 헌법이 부여한 사명이다. 그게 삼권분립"이라고 말했다.그는 "그런데 입법부가 헌법에 따라 할 일을 하겠다는 데, 삼권분립 침해라니 도대체 헌법을 읽어보기나 한 것인지 매우 의심스럽다"고 밝혔다.특히 "'법원을 정치에 끌어들이지 말라'고도 한다. 뒤집힌 논리이다. 조희대야말로 법원을 정치에, 법원에 정치를 끌어들였기에 탄핵하라는 것"이라며 "조희대만이 아니다. 국회가 헌법상 권한을 행사하지 못하도록 집단으로 압박하는 법관들도 마땅한 책임을 물어야 한다"고 말했다.이어 "'헌법재판소에서 받아들일 가능성은 0퍼센트'니 하지 말라고도 한다. 아직 탄핵소추안의 내용도 확정되지 않았다"며 "헌재에서 어떤 심리가 이루어질지 모른다. 헌재 재판관들이 어떤 판단을 할지 알지 못한다. 그런데 '헌재 결론은 이미 우리가 알고 있어 그러니 그만둬'라니 이 무슨 오만한 소리인가. 헌재 재판관들이 '그럼 우린 뭐야'라며 분노할 심각한 도발행위"라고 강조했다.그는 "어쨌든 검찰이 한풀 꺾인 상황에서 법원의 권력이 점점 더 커지고 있다. 국회의 감시와 견제가 더욱 더 중요해지고 있다"며 "국회가 정신 바짝 차리게 해야 한다"고 피력했다.이어 "그런데 이번에도 민주당 안에 역풍, 역풍하는 사람들이 있다. 그동안 해야 할 일을 했다고 역풍 분 적이 있는가"라며 "불지도 않을 역풍, 역풍 외치며 해야 할 일을 하지 않은 적은 많다. 부당한 역풍이 불면 물리쳐야 하는 것이고, 그거 하라고 국회의원 뽑아 놓은 것 아닌가. 일할 생각이 없으면 자리를 내놔야지"라고 말했다.그는 "대한민국 국민 동지 여러분, 조희대 탄핵에 반대하는 저들은 틀렸다"며 '''조희대를 탄핵하라'고 외친 여러분이 맞다"고 강조했다.이날 교수, 시민, 대학생 등이 무대발언을 했고, 조희대 대법원의 잘못된 행태와 미국 침략 전쟁 우회 파병에 대한 우려의 목소리도 나왔다.남명진 가천대학교 교수는 "민주당 지도부는 2026년 11월 20일 탄핵을 당론으로 확정하기 전까지 역풍과 실효성 등을 고려해 실제 발의를 보류해 왔다"며 "소극적 태도로 일관해왔다. 단정적으로 말하자면 눈치보기"라고 비판했다.황중현 우회파병결사반대대학생단식농성단 단장은 "이란 전쟁은 미국이 일으킨 침략전쟁이다. 미국은 개전 첫날 이란 남부 미나브 지역의 여자 초등학교를 미사일로 공격해 150여 명을 죽인 학살 범죄를 저지른 전범국"이라며 "침략전쟁을 부인한다는 대한민국 헌법 제5조 1항을 위반하면서까지 미국의 반인륜 범죄에 가담해야 하냐"고 정부를 비판했다.이날 촛불집회에서는 일과 후 노래모임 '다시 부를 노래' 등이 노래 공연을 펼쳤고, 참가자들은 '대법원은 죽었다' 등의 손팻말을 들었고 집회가 끝나고 서초역에서 강남역까지 촛불대행진이 이어졌다.