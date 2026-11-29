정의로운 합체 로봇이 검은색 악당 로봇을 때려 부수는 내용을 담은 기획예산처의 애니메이션 유튜브 영상에 대한 논란이 커지고 있다. 예산처는 해당 영상에 해명 글을 달았지만, 420개 단체가 모인 2026 지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동은 "해명이 더 문제"라고 반박하고 나섰다.
긴급행동 "AI 발전과 교육 변화가 가루로 만들어 없앨 대상이냐?"
28일 <오마이뉴스>가 확인해 보니, 예산처는 자신들이 지난 23일 만들어 올린 '교부금은 쓰러지지 않아' 영상에 대해 긴급행동이 "예산처의 합체 로봇이 때려눕힌 악당 로봇은 결국 예산처의 교육재정 축소에 반대해 온 국민들"이라고 지적하는 등 비판이 나오자, 다음과 같은 해명 글을 이날 올렸다.
"영상에 등장하는 검은 로봇은 특정 단체나 기관을 지칭하는 것이 아닙니다. 급변하는 AI·기술 발전과 다양해지는 미래 교육 수요 등 우리 교육계가 마주한 거대한 외부 환경 변화와 도전 과제를 상징적으로 표현한 것입니다."
이에 대해 긴급행동은 28일에 낸 성명에서 "예산처의 해명은 오히려 이 영상의 문제를 더욱 분명하게 드러낸다"라면서 "AI와 기술 발전, 미래 교육 수요의 변화는 주먹으로 때려 부수고 가루로 만들어 없애야 할 대상인가?"라고 캐물었다. 그러면서 "교육공동체가 함께 이해하고 준비하며 새로운 해법을 찾아야 할 과제를 적으로 설정해 파괴하는 것이 정부가 말하는 미래 교육의 모습인가"라고 따졌다.
이어 "교육재정은 정부 홍보 영상 속 장난감도, 정책을 돋보이게 만드는 소품도 아니다"라면서 "예산처는 해당 영상을 즉각 삭제하고 사과하라. 박홍근 예산처 장관은 교육 주체를 배제한 교육재정 개편 강행과 폭력적인 정책 홍보에 대해 사과하고, 그 누적된 책임을 지고 사퇴하라"라고 요구했다.
예산처 관계자 "해당 영상은 10대 정서에 맞게 만든 것, 다른 의도 없어"
예산처 관계자는 <오마이뉴스>에 "해당 영상은 '도전을 이겨내자'라는 취지이고, 때려 부순다는 생각은 전혀 없었다"라고 다시 한번 설명했다. 또 다른 관계자는 "도전 과제는 극복하는 것이 맞지만, 해당 영상은 10대 정서에 맞게 10대들이 쉽게 이해할 수 있도록 만든 것이지 다른 의도는 없었다"라고 밝혔다.
앞서 <오마이뉴스>는 지난 27일 해당 논란을 보도한 바 있다("교육교부금 개편 반대 국민은 악당 로봇? 예산처 동영상 논란"
https://omn.kr/2kp1k). 박은경 긴급행동 상임집행위원장은 "국민 혈세로 이런 비열한 국민 공격 동영상을 만들다니, 예산처가 제정신이냐?"라고 비판한 바 있다.