큰사진보기 ▲벼랑 끝에 선 지역 문화유산... "예산 삭감 철회하라" 피켓 시위9월 17일 오후 국회 앞 기자회견장에서 (사)국가유산활용학회 임원진이 피켓 시위를 벌이며 결연한 의지를 보이고 있다. 이들은 "국가유산의 문을 닫는 것은 지역의 미래를 닫는 일"이라고 적힌 피켓을 들고, 3천여 청년 기획자들의 일자리와 지역 활용 생태계를 지키기 위해 삭감된 국비 93억 원의 즉각적인 원상 복구를 호소했다. ⓒ 국가유산활용학회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 필자는 26년간 지방 행정과 문화유산 현장에 몸담았으며, 현재 국가유산활용학회 부회장으로 활동하고 있습니다. 기사에 인용한 이동범 회장은 같은 학회의 회장입니다.

내년도 '우리고장 국가유산 활용사업' 국비가 절반 가까이 깎인 채 국회 예산 심사가 막바지에 이르렀다. 이 가운데 사업이 축소되면 전국에서 1만 4000여 명의 고용과 유급 활동 기회가 줄어들 수 있다는 현장 단체의 실태조사 결과가 나왔다.기자가 입수한 한국문화유산활용단체연합회(아래 문활연)의 '2026년 우리고장 국가유산 활용사업 지역인력 및 활동기반 분석 결과'(10월 27일)에 따르면, 이 사업과 연결된 유급 참여 인력은 전국 2만 1669명으로 추산됐다.문활연은 원자료 기준으로 이를 전국 수행단체에 비례 적용할 경우, 사업 중단·축소 시 1만 4745명의 일거리와 보수 지급 기회가 줄어들 수 있다고 내다봤다. 확정된 해고 인원이 아니라 활동 기회 감소 예상치다.조사는 지난 10월 문활연 회원사 119곳을 대상으로 서면으로 진행됐고 61곳(51.3%)이 응답했다. 문활연은 응답 결과를 올해 전체 수행단체 285곳(6월 기준, 주관기관 미확인 31건 제외)에 비례 적용해 전국 규모를 산출했다. 회원사만 대상으로 한 자체 표본조사여서 실제 규모와는 차이가 있을 수 있다.응답 단체 61곳의 유급 참여 인력은 4638명, 단체당 평균 76명이었다. 상근 직원은 227명이고, 나머지 4411명(95.1%)은 강사·해설사·체험 진행자·공연자 같은 사업 운영 인력이다. 국가유산청이 밝혀 온 고용유발효과(약 3074명)는 일자리 지표여서 사람 수로 센 이번 집계와 단순 비교할 수는 없다. 다만 활용사업에 기대어 일하는 현장 인력이 상근 직원보다 훨씬 넓게 퍼져 있다는 점은 수치로 확인된다.유급 인력의 81.3%(3769명)는 단체가 있는 시·군·구에 사는 지역 주민이었다. 연령별로는 20~30대 30.7%, 40~50대 48.7%, 60대 이상 20.6%로 청장년층 비중이 높았다.현장의 경력도 길었다. 응답 단체의 75.4%(46곳)가 6년 이상 사업을 이어 왔고, 상근 인력 227명 가운데 96명(42.3%)이 6년 넘게 일했다. 그러나 상근 인력의 4대보험 가입자는 136명(59.9%)에 그쳤고, 99명은 해마다 재계약을 하고 있었다.지역 청소년 참여도 적지 않았다. 응답 단체의 41.0%(25곳)가 지역 청소년 2016명과 함께 체험 프로그램 운영 보조, 행사 운영·자원봉사, 공연 등을 꾸려 왔다.응답 단체 61곳 가운데 60곳(98.4%)이 사업이 줄면 고용과 활동 기회에 영향이 있을 것이라고 답했다. 이 가운데 51곳(83.6%)은 "매우 큰 영향"을 예상했다. 현재 참여 인력보다 감소 인원을 더 많게 적은 단체를 제외한 56곳 기준 감소 예상 인원은 2997명(단체당 평균 53.5명)으로, 이들 단체 현재 유급 인력(4568명)의 65.6%에 이른다.보고서에는 지역에 뿌리내린 현장 사례도 담겼다. 나주향교콘텐츠사업단에서 양성된 지역 인력 11명은 활용사업 강사로 꾸준히 활동하고 있고, 선덕문화인협동조합에서는 지역 주민 15명이 5년째 해설사로 활동 중이다. 문화유산연구소 명심에서는 운영 보조 매니저로 시작한 청년이 기획·총괄 담당자로 성장했고, 강릉문화원은 전통예술단체와 청년 창작자·미디어아트 작가에게 공연·창작 무대를 제공하는 동시에 시장 먹거리와 지역 양조장을 프로그램에 연계해 왔다.우리고장 국가유산 활용사업 국비는 올해 206억 8000만 원에서 내년 정부안 113억 7000만 원으로 93억 1000만 원(약 45%) 줄었다. 국비와 지방비를 함께 쓰는 매칭 구조여서 지방비 감소분까지 합치면 약 230억 원의 사업비가 빠진다. 국가유산청 선정 결과에 따르면 올해 379건이던 사업도 내년에는 244건으로 줄었다. 지난 10월 국정감사에서 여야 의원들이 예산 복원을 요구했고 증액안은 국회 예결위 논의 단계까지 올라갔다. 그러나 문활연에 따르면 예산당국이 증액을 받아들이지 않으면서 반영 여부가 불투명한 상황이다.이동범 국가유산활용학회 회장은 기자와의 통화에서 "활용사업 예산이 해마다 변수가 되고, 이번처럼 절반 가까이 깎이는 구조 자체가 문제"라며 "보수정비 사업처럼 보존과 연계된 활용사업은 기본 사업으로 가져갈 필요가 있다"고 말했다. 이어 "활용을 보존에서 떼어 내면 다른 부처 사업과 다를 게 없어지고, 그렇게 되면 국가유산청이 활용사업을 할 이유가 없어진다"고 지적했다.국가유산청도 국회에 낸 현안 설명자료에서 "유산청 외 타 부처 사업은 국가유산이 필수 대상이 아니며, 대중적 인지도 등으로 인해 일부 유산을 제외한 다수 유산이 소외될 우려가 있다"고 밝혔다.예산 복원과 함께 사업의 질을 높여야 한다는 주문도 나온다. 김윤덕 의원(더불어민주당)은 지난 10월 국정감사에서 전년 수준 예산 복원과 함께 수행기관의 역량과 성과를 반영하는 평가 체계를 마련하라고 요구했다.문활연은 오는 30일 낮 12시 국회의사당 제1문 앞에서 기자회견과 집회를 열고 현장의 목소리를 전달하며 삭감 예산 복원을 촉구할 계획이다. 내년도 예산안의 국회 처리 법정시한은 12월 2일이다.