큰사진보기 ▲28일 오전 서울 양천구 목동 서울에너지공사 본사 앞마당에서 열린 '제14회 강서양천 김장나눔행사' 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들이 절임 배추에 양념 속을 버무리며 김장을 담그고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

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큰사진보기 ▲비행 근무 중인 아시아나항공노조 권수정 위원장을 대신해서 에어제타지부 윤석재 지부장이 감사패를 받고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲문화공연을 선보이는 '부자유친'팀. 전국공무원노조 강남구지부 김용기 지부장과 아들이 피아노와 색소폰 연주를 하고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 담근 김장김치 480박스가 포장을 마치고 전달을 기다리고 있다. 상자마다 '제14회(2026) 강서양천 김장나눔' 라벨이 붙어 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

노동조합과 시민사회단체가 해마다 함께해 온 '강서양천 김장나눔행사'가 올해로 14회째를 맞았다.28일 오전 9시 서울 양천구 목동 서울에너지공사 본사 앞마당에서 열린 '제14회 강서양천 김장나눔행사'에는 노동조합·협동조합·시민사회단체 회원과 자원봉사자 160여 명이 참여해 김치를 직접 담갔다. 이 행사는 내가 이사장으로 있는 (사)강서양천민중의집이 사회적협동조합 사람과공간과 함께 주관했다.강서양천 김장나눔은 2013년 처음 시작됐다. 해마다 지역 노동조합과 시민사회단체가 조직위원회를 꾸려 후원금을 마련하고, 이렇게 담근 김치를 어려운 이웃에게 전해 왔다.올해도 '2026 강서양천 김장나눔행사 조직위원회'가 주최를 맡았고, 장소는 서울에너지공사가 올해도 내주었다.올해 김장 재료는 충북 괴산 농가와 직거래로 마련했다. 시민의 후원이 곧바로 농가 소득으로 이어지는 도농 교류 방식이다. 후원에는 78개 노동·시민사회단체와 기업 7곳, 개인 후원자 65명이 참여했고, 포털 다음 '같이가치' 온라인 펀딩에도 시민 1826명이 동참했다.김형곤 서울에너지공사노조 위원장은 "지역의 온기를 나누는 뜻깊은 행사를 올해도 우리 공사 앞마당에서 함께할 수 있어 기쁘다"라고 말했다.개회식에서는 오랜 기간 연대의 자리를 지켜온 전국공무원노조 양천구지부, 공공운수노조 아시아나항공노조, 세종문화회관노조, 서울의료원노조에 감사패가 전달됐다.문화공연은 전국공무원노조 강남구지부 김용기 지부장과 아들로 이뤄진 '부자유친'팀이 재능기부로 맡았다. 두 사람은 피아노와 색소폰 연주로 행사장을 채웠고, 이어 경품추첨이 진행됐다.이날 담근 10kg들이 김장김치 460박스는 강서·양천 지역 지역아동센터, 장애인센터, 청소년쉼터 등 25개소와 투쟁사업장·연대단체 10곳, 도시락 나눔 가정, 장애인단체 등에 전달된다.포장을 마친 김치 상자를 보며 감사한 마음이 밀려왔다. 오늘 행사는 어느 한 사람의 힘이 아니라 후원자, 추운 날씨에도 김장과 포장에 애쓴 자원봉사자, 뒤에서 묵묵히 힘을 보탠 단체와 관계자들의 마음이 모여 만들어졌다. 김치 상자마다 담긴 정성과 따뜻한 손길이 올겨울 이웃들에게도 전해지길 바란다.