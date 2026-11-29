큰사진보기 ▲채희태 박사는 자신이 쓴 책 <인공지능시대 교육에 던지는 엉뚱하고 당연한 질문>의 ‘엉당질’ 이야기로 특강을 시작했다. ⓒ 최육상 관련사진보기

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큰사진보기 ▲순창군 11개 읍·면 15개 초등학교 학생 수(괄호). 순창읍내 2곳을 제외한 13개 초등학교가 전교생 60명 이하인 소규모 학교다. ⓒ 순창교육지원청 관련사진보기

"빵을 두 사람이 공평하게 나누는 방법 아시죠? 빵을 '나누는 사람'과 '먼저 선택하는 사람'을 달리하는 겁니다. 어느 한 쪽을 크게 나누면 다른 사람이 큰 빵을 선택할 테니, 최대한 똑같이 나누게 되는 거죠. 교육의 '정책권자'와 '이해 당사자'를 구분해 사업을 추진하는 게 중요합니다."

큰사진보기 ▲평일임에도 오후부터 저녁까지 주민들이 마을교육 정담회와 명사특강에 참여한 데에는 인구소멸 위험에 놓인 순창에서 교육을 살려야 한다는 절박함이 담겨 있다. ⓒ 최육상 관련사진보기

전북특별자치도순창교육지원청이 11월 25일 첫 교육 정담회를 열고 순창 교육이 나아갈 방향을 주민들과 함께 모색했다. 교육지원청 2층 대회의실에서 오후 3시, 지역 교육 관련 민간 기관·단체 관계자들이 참석한 '생생마을교육 정담회'에서 마을교육 현장의 목소리를 들었다. 오후 6시 30분에는 채희태 박사 초청 명사특강을 열고, 주민들이 교육정책을 논의하고 실천에 참여할 방법을 놓고 의견을 나눴다.허인석 순창교육장은 "9월 1일 부임한 뒤 석 달 가까이 바쁜 일정을 보내면서 순창군민들이 그려 온 '교육자치'가 무엇이고 어떻게 만들어 갈 것인지가 늘 머릿속에 있었다"며 "우선 순창의 교육 주체들이 머리를 맞대고 서로 이야기하는 것부터 해보자는 뜻에서 11월 초부터 12월 16일까지 모두 14차례 이야기마당을 진행하고 있다"고 설명했다.채희태 공주대학교 연구교수(교육학 박사)는 특이한 이력을 지녔다. 일반인으로 생활하다 '어쩌다 공무원'이 돼 서울 은평구청(일반행정)과 서울시교육청(교육행정)에서 각각 일한 경험이 있다. 자치단체와 교육청에서 바라본 교육은 어떻게 달랐을까. 그는 "일반행정의 강점으로 지역을 넓게 보는 시야를, 교육행정의 강점으로 교육을 깊이 이해하는 전문성"을 꼽았다.지자체 공무원은 주민 생활과 관련된 여러 분야를 두루 살피지만 교육 업무를 맡았다고 곧바로 교육 전문가가 되지는 않는다. 교육청은 학교 현장을 속속들이 알지만 교육 문제를 다룰 때 학교 밖 주민의 생활 여건을 놓칠 수 있다. 지자체는 교육청의 전문성을 빌리고 교육청은 지자체를 통해 지역을 보는 시야를 넓히는 것이, 결코 쉽지 않은 '교육 협치'라는 설명이다.채 박사는 특강에 앞서 오후 2시 풍산초등학교에서 열린 '작가와의 만남'에서 교직원·학부모와 자신이 쓴 책 <인공지능시대 교육에 던지는 엉뚱하고 당연한 질문> 이야기를 나눴다. 특강을 시작하면서 그는 "교육에서 당연하게 여겨 온 일에 엉뚱한 질문을 던져보자"며 책 제목에서 자신이 만든 '엉당질'을 제안했다.채 박사는 순천시에서 주민과 시, 교육청, 학교가 함께 운영해 온 정담회를 소개했다. 순천에서는 매달 첫째 주 화요일을 정담회 날로 정하고 무려 8년간 94차례 만났다. 거의 한 달도 거르지 않고 지역 교육을 이야기한 셈이다. 정담회에서 주민들이 지역 교육을 위해 해보고 싶은 일을 자유롭게 꺼내면, 시와 교육청 등 관계자들이 실무협의회에서 제안을 어떻게 실천할 수 있을지 논의했다.채 박사는 "순천을 찾아가 이야기를 들으면서, 정치적 견해가 달라도 지역의 일은 주민들이 합의해 풀어가려는 분위기에 주목했다"며 "자신이 낸 의견을 관계자들이 함께 검토하는 과정을 보면서 참석자들도 정담회에 참여하는 보람을 느낄 수 있었다"고 설명했다.그는 순창에서 정담회를 시작할 때도 먼저 물어야 할 것은 "순창 주민들이 함께 다루고 싶은 일이 무엇이냐"는 점이라고 했다. 순천에서 통했던 방식에는 그곳 사람들이 관계를 맺어 온 과정과 지역 사정이 담겨 있기 때문이다. 채 박사는 "제가 다른 지역의 경험을 들려줄 수는 있지만, 순창에서 어떤 일을 어떻게 시작할지는 이곳 사람들이 찾아야 한다"고 당부했다.채 박사는 살던 동네에 남고 싶다는 주민들의 요구가 '지역관리기업'의 출발점이 된 프랑스 사례도 소개했다. 섬유산업이 쇠퇴한 한 도시에서 시가 철거·재개발을 결정하자 주민들은 뜻을 모아 대안을 제시했다. 시는 주민 조직을 협상 상대로 인정했고, 전문가들은 양쪽이 합의한 내용을 실행에 옮길 방법을 함께 찾았다. 그렇게 1982년 주민들이 동네를 직접 관리하는 첫 지역관리기업이 탄생했다.첫 기업은 3년 만인 1985년 파산했다. 채 박사가 주목한 대목은 그다음이었다. 전문가들이 실패 원인을 연구하고 계약과 행정 지원 방식을 보완하면서 다른 지역에서도 지역관리기업을 꾸릴 수 있는 계기가 마련됐다.채 박사는 "순창 정담회에서도 먼저 주민들이 교육 현장에서 무엇을 원하고 있는지 듣고, 행정이 그 요구에 구체적으로 응답해야 한다"며 "주민과 행정 사이에서 제안을 실천으로 옮길 방법을 찾는 사람도 필요하다"고 말했다. 지역에서 오래 살아온 주민과 밖에서 온 연구자가 볼 수 있는 것이 다른 만큼, 다른 지역의 경험을 순창에 어떻게 적용할지도 주민들과 함께 풀어가야 한다는 설명이다.2026년 4월 1일 기준 순창군 초·중·고 학생은 25개교 1900명으로 초등학생 806명, 중학생 492명, 고등학생 602명이다. 초등학교 15곳 가운데 13곳(86.7%)이 전교생 60명 이하인 작은학교다. 순창으로 농촌유학을 온 초등학생은 2022년 1개교 4명에서 올해 11개교 99명으로 늘었다.순창군은 교육부 교육혁신선도지역에 선정돼 2027년부터 3년간 매년 20억 원씩 지원받는다. 성과평가를 거쳐 2년 더 지원받으면 사업 기간은 최대 5년이다. 자치단체는 매년 사업비의 20%를 매칭해야 한다. 별도 교육 예산이 마련되자 작은학교와 농촌유학을 포함해 순창 교육에 필요한 사업을 누가 정하고 예산을 어디에 쓸지가 지역의 과제가 됐다.천호성 전북교육감은 앞서 11월 12일 순창교육지원청에서 열린 정책간담회에서 "순창의 교육 정책은 순창이 결정하면 된다"며 "순창이 교육사업과 예산 사용 방향을 정하면 도교육청이 필요한 지원을 하겠다"고 밝힌 바 있다.평일임에도 오후부터 저녁까지 주민들이 마을교육 정담회와 명사특강에 참여한 데에는 인구소멸 위험에 놓인 순창에서 교육을 살려야 한다는 절박함이 담겨 있다. 면 단위에서 학교 한 곳을 지키는 일에는 그곳에서 아이를 키우는 가족과 마을, 지역의 앞날이 함께 걸려 있기 때문이다.1시간 30분가량 진행된 강연 뒤에는 작은학교를 살리기 위해 힘을 모았던 경험도 나왔다. 한 참석자는 "면 단위에서는 작은학교를 살리는 일이 큰 숙제인데 주민과 행정, 학교의 움직임이 맞아떨어졌을 때 학교가 살아나는 경험을 했다"며 "교육혁신선도지역에 선정된 순창에도 그런 기회가 온 것 같고, 논의가 이어지도록 자리를 마련하는 행정과 사람들을 연결하는 조직이 필요하다"고 제안했다.채 박사는 "교육장님은 변수예요"라고 단언했다. 교육장이 대화의 자리를 열어주는 일은 소중하지만, 교육장이 바뀐 뒤에도 순창에 남아 아이들을 만나고 학교 일을 의논할 사람은 주민들이라는 뜻이다. 그는 "마을교사들이 두텁게 자리 잡은 곳에서는 단체장이나 교육장이 바뀌어도 여러 해 쌓아 온 활동을 쉽게 거두기 어렵다"고 설명했다.채 박사는 공동체 안에서 의견과 이해관계가 다를 때 어떻게 결정해야 할지, 빵을 나누는 두 사람에 빗대 이야기했다.채 박사는 참석자들에게 저마다 해볼 수 있는 '스몰 액션(작은 실천)'을 요청했다. 한 사람이 꺼낸 작은 일을 곁에 있는 누군가 거들고, 두 사람이 나눈 약속이 다음 만남까지 이어질 때 순창의 정담회도 지속될 수 있다는 제안이었다.