큰사진보기 ▲시흥시의회 자치행정위원회 행정사무감사에서 장인호(민주당, 라선거구) 시의원이 질의하는 모습 ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시흥시의회 자치행정위원회 행정사무감사에서 이재경(민주당, 비례대표) 시의원이 질의하고 있다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.

경기 시흥시의회가 연간 32억 원대 시 지원금을 받는 시흥시민축구단의 대행업체 선정과 보조금 집행 등을 집중 추궁했다. 입찰 절차부터 급여 인상, 직제 신설까지 운영의 근거를 따지는 질문이 이어졌고, 시가 이를 제대로 감독했는지도 도마 위에 올랐다.지난 27일 시흥시의회 자치행정위원회(이상훈·안기호·윤석경·장인호·이재경 의원) 행정사무감사에서 장인호 의원은 2024년 홈경기 대행업체 선정 과정에 특혜 의혹을 제기하며 시의 감사를 요구했다.장 의원은 입찰 공고의 취소·재공고 경위와 현 단장의 당시 업체 재직 관계를 집중적으로 따졌다. 장 의원은 "18일 공고를 올리고 19일 마감이 됐다"며 공고기간의 적정성을 추궁하고, 제출된 제안서에 현 단장이 업체 대표로 기재돼 있다는 점도 문제 삼았다.이에 구단 측은 공고 금액 입력 오류와 담당자의 업무 미숙, 단독 응찰 등의 사정을 설명했다. 단장은 당시 대표가 아닌 직원으로 개막전 업무에 참여했다며, 제안서의 대표자 표기에 대해 "아마 대표를 잘못 올렸을 것"이라고 해명했다.그러나 장 의원은 확인한 공고 내용과 설명이 다르다며 감사를 촉구했다. 시 담당 부서가 자료를 추가 확인하겠다고 하자 "감사 진행 안 하면 고발까지 생각해야 할 것 같다"는 입장도 밝혔다.급여 인상 문제에서는 시와의 사전 협의 여부가 쟁점이었다. 장 의원은 제출자료를 토대로 단장·사무국장 급여가 2년 사이 각각 약 25%, 23% 증가했다며 근거를 요구했다. 구단은 직책 변경과 과거 급여 조정, 판공비 지급 중단 등을 설명했고, 시는 인건비 총액 범위에서 조정하는 구조라고 답했다.하지만 이재경 의원은 인상 이유보다 협의 절차를 확인해야 한다고 짚었다. 이후 제시된 문서에 대해서도 "시민축구단하고 협의했다고 보기 어렵다"며 일반적인 인건비 가이드라인 관련 공문만으로는 해당 급여 인상을 구체적으로 협의했는지 확인하기 어렵다고 지적했다.대외협력실장 직제에도 같은 질문이 이어졌다. 이 의원은 2024~2025년 약 9556만 원의 급여가 보조금으로 지급됐다며 신설 당시 시와의 협의, 이사회 의결 여부를 물었다. 시와 구단은 당시 절차를 확인해 추가 보고하겠다고 밝혔다.K리그2 진출 논의에서는 운영비·시설비와 시의 추가 재정지원 범위가 쟁점이 됐다. 장 의원은 "우승이라는 목표와 K2 진출이라는 축구단의 목표는 다 인정한다"면서도 시 세금이 투입되는 만큼 재정 부담을 따져야 한다고 강조했다. 유소년 육성과 시민의 관람 기회 확대, 재정 자립 노력도 함께 요구했다.이날 오후 시작된 자치위의 시민축구단 행감은 4시간가량 이어졌다. 연간 32억 원대 시 지원금을 받는 구단인 만큼 우승 성과와 집행 절차는 별도로 검증해야 한다는 것이 행감의 핵심이다. 의원들의 자료 확인과 감사 요구에 시흥시가 어떤 후속 조치를 내놓을지에 관심이 모인다.