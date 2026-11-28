큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 강원특별자치도 강릉시에 위치한 한국과학기술연구원(KIST) 분원인 천연물 바이오 연구소에서 '강릉 천연물 바이오 연구와 산업을 잇다'를 주제로 열린 간담회에서 발언하고 있다. 2026.11.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 강원특별자치도 강릉시에 위치한 한국과학기술연구원(KIST) 분원인 천연물 바이오 연구소를 방문해 핵자기 공명 분광법(NMR) 기기 연구실을 찾아 주말을 잊고 근무중인 연구원들과 기념 촬영하고 있다.. 2026.11.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 28일 강원 강릉 한국과학기술연구원(KIST) 분원에서 열린 현안 간담회에서 '강원 천연물 산업화 혁신센터' 조성을 위한 정부의 적극적 지원을 약속했다.특히 "지방주도성장이 성공하려면 지역의 고유한 자원과 혁신역량을 바탕으로 새로운 산업을 육성하고 그 성과를 지역 일자리, 또 지역 인재 양성까지 연결하는 구조를 만들어야 된다"며 "그런 의미에서 첨단 바이오산업의 거점으로 거듭나고 있는 이곳 강릉이 지역균형발전과 지방주도성장의 모범사례가 됐으면 좋겠다"고 강조했다.천연물 산업은 식물·해조류·미생물 등 자연에 소재 발굴·효능 규명·기능 극대화 등 과학기술을 더해 천연물 신약이나 화장품, 건강기능식품과 같은 산업적 가치를 창출하는 것을 일컫는다. KIST와 강원특별자치도 등은 강원도의 풍부한 천연물 자원을 활용한 이러한 연구개발 산업이 K-바이오와 K-뷰티의 새로운 성장 동력으로 역할 할 것으로 보고 있다.이에 대해 이 대통령은 "KIST 강릉 분원은 66개에 이르는 지역 기업은 물론 강원대, 카톨릭관동대, 강릉 아산병원, 원주 세브란스 병원과 유기적으로 협력하며 지역 혁신의 중추로 자리 잡고 있다"고 평했다.이어 "그 결과, 보통 관광 휴양 도시로 알려져 있는 강릉은 노인성 난치성 질환 치료제나 기능성 소재를 연구 개발하는 미래 성장의 전진 기지로 발전하고 있다"며 "지역이 설계하고 과학기술이 이끄는 지방주도성장으로의 대전환을 위해서 정부 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.이 대통령은 먼저, 우상호 강원특별자치도지사가 앞서 박홍근 기획예산처 장관과 이광재 국회 예산결산특별위원장 등을 만나 요청했던 2억4천만 원 규모의 '천연물 산업화 혁신센터 구축 예산' 지원을 약속했다. 이 대통령은 "우리 지사가 조금 전에도 요청하셨는데"라며 "특별히 법적인 문제가 없으면 이번 예산에 반영해서 신속하게 추진될 수 있도록 하겠다"고 말했다.이어 "올해부터는 지역 자율 R&D 제도를 새로 도입했을 뿐만 아니라 대폭 확대할 계획"이라며 "(작년에 지정한) 강릉 연구개발 특구와 지역 자율 R&D를 양 날개로 삼아서 강원특별자치도와 강릉의 연구 사업화 역량이 확장될 수 있도록 뒷받침 하겠다"고 밝혔다.배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관에겐 천연물 사업 관련 연구개발이 사업화까지 이어질 수 있도록 신경써달라고 부탁했다.이 대통령은 "무엇보다 연구 개발부터 실증 표준화, 제품화까지 사업화 과정 전반을 빈틈없이 지원하도록 하겠다"면서 "불합리한 규제개선, 초기 판로 개척 등 현장 과제도 꼼꼼하게 잘 챙겨주시기 바란다"고 말했다.끝으론 "KIST의 연구 성과가 산업도약과 지역발전으로 이어질 수 있도록 관계 부처, 강원특별자치도, 강릉시 모두 힘을 모아주면 좋겠다"고 당부했다.이 대통령은 "과학기술인과 기업인들이 과감하게 도전하고 중앙정부와 지방정부가 원팀으로 함께 할 때 지방주도성장의 비전이 현실이 될 수 있을 것 같다"며 "(간담회에서) 좋은 의견 많이 주시고, 우리도 잘 이해하고 경청해서 새로운 정책으로 잘 만들어 가도록 하겠다"고 말했다.한편 참석자들은 이후 이어진 비공개 자유토론에서 ▲ 강원 지역 제조업에 대한 재정적 지원 필요성 ▲ 의사·과학자 등 인재 유치를 위한 정주 여건 개선 ▲ 연구 자원 확보를 위한 기술 지원 및 규제 완화 등을 건의했다.이와 관련해 전예현 청와대 부대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "이 대통령은 건의사항을 경청한 후 이해민 AI미래기획수석 등 참모들에게 이를 면밀히 검토할 것을 지시했다"고 밝혔다. 또한 "이 대통령은 간담회 후 천연물 바이오 연구소의 천연물 정밀 분석실과 미생물 유전자 실험실 등 주요 연구 현장을 둘러보고 연구자들과 직원들을 격려했다"고 전했다.