큰사진보기 ▲28일 ‘웅천의 미래를 말하다’ 지역정책 간담회에 참석한 주철현·조계원 국회의원과 광역·기초의원, 주민, 학부모, 마리나 관계자들이 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 고병채 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이승태 마리나추진위원회 위원장이 웅천 거점형 마리나의 발전 방향을 설명하며 해양레저산업 육성과 여수 국제보트쇼 개최를 제안하고 있다. ⓒ 고병채 관련사진보기

큰사진보기 ▲정현숙 송현초등학교 학부모회장이자 무선중학교 운영위원장이 웅천지역 학생들의 원거리 통학 문제와 교육시설 부족에 따른 학부모들의 어려움을 전하며 중학교 재배치를 촉구하고 있다. ⓒ 고병채 관련사진보기

큰사진보기 ▲이석주 전남광주통합특별시의원이 인공지능(AI)을 활용한 영상 발표 후 웅천지역 중학교 재배치와 동부권 과학고 여수 유치, ‘교육 지산지소’ 실현 방안에 대한 질의응답에 답변하고 있다. ⓒ 고병채 관련사진보기

큰사진보기 ▲주철현·조계원 국회의원이 주민들의 질문에 답하며 웅천 거점형 마리나 조성과 교육환경 개선, 여수국가산단 경쟁력 강화 등 지역 현안과 미래 발전 방향에 대해 의견을 나누고 있다. ⓒ 고병채 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수타임스에도 실립니다.

여수 웅천지역 주민들이 주도적으로 지역 현안을 발굴하고 미래 발전 방향을 제안하는 지역정책 간담회가 열렸다.웅천발전위원회와 마리나추진위원회, 학교추진위원회는 28일 '웅천의 미래를 말하다'를 주제로 거점형 마리나 성공 및 과학고·중학교 유치를 위한 지역정책 간담회를 개최했다.이날 간담회에는 주철현·조계원 국회의원, 이석주 전남광주통합특별시의원, 박성미 여수시의회 부의장을 비롯한 시의원들과 여수시 관계자, 인근 아파트 입주자대표, 학부모, 요트 선주 등 100여 명이 참석했다.2015년 정부 공모사업에 선정된 웅천 거점형 마리나 조성사업은 장기간의 행정절차와 공사비 상승, 매립토 확보 문제, 여수시의 재정 악화 등으로 사업 추진에 어려움을 겪어왔다.주철현 국회의원은 여수시장 재임 당시 추진했던 사업이 장기간 지연된 데 대해 아쉬움을 나타내며, 기존 매립 방식 대신 해상 계류시설을 중심으로 사업계획을 변경하는 방안을 해양수산부와 협의하고 있다고 밝혔다.조계원 국회의원도 웅천이 동북아시아에서 경쟁력 있는 마리나 입지 조건을 갖추고 있다며 사업비 절감과 계류시설 확대를 통해 해양레저관광 경쟁력을 확보해야 한다고 강조했다.여수시 관계자는 최근 3년간 국가산단 경기침체로 시 세수가 약 5000억 원 감소하고 매립토 확보에도 어려움을 겪고 있다고 설명했다.특히 해양수산부가 2027년 착공 또는 사업 포기를 요구하는 상황에서 두 국회의원의 협력을 통해 변경안을 마련했으며, 해수부가 이를 긍정적으로 검토하고 있다고 밝혔다. 다음 주 중 해수부 장관 보고가 예정된 가운데 향후 관계 부처와의 예산 협의가 주요 과제로 남아 있다.마리나 분야 주제 발표에 나선 이승태 마리나추진위원회 위원장은 거점형 마리나를 단순한 요트 계류시설이 아닌 관광과 산업, 섬 관광, 지역 상권을 연결하는 해양경제 거점으로 육성해야 한다고 강조했다.특히 이탈리아 제노아 국제보트쇼를 사례로 요트·보트 전시와 판매, 수리·정비, 기자재 산업, 국제포럼 등을 결합한 '여수 국제보트쇼' 개최를 제안했다.2012여수세계박람회와 2026여수세계섬박람회를 통해 축적된 도시 인지도와 해양관광 자원을 지속 가능한 해양레저산업으로 발전시키고, 이를 숙박·음식·쇼핑 등 지역 상권 활성화와 연계하자는 구상이다.이 위원장은 시설을 먼저 건설한 뒤 운영 방안을 고민하는 것이 아니라 산업과 운영계획을 먼저 수립하고 이에 맞춰 시설을 조성해야 한다며, 거점형 마리나를 통해 여수의 새로운 미래 먹거리를 만들어야 한다고 강조했다.교육 분야에서는 웅천지역의 인구 증가에 따른 학교 부족과 학생들의 원거리 통학 문제가 집중적으로 제기됐다.정현숙 송현초등학교 학부모회장이자 무선중학교 운영위원장은 웅천지역 3개 초등학교에서 매년 약 500명의 졸업생이 배출되지만, 지역 내 유일한 중학교의 입학생은 230~250명에 불과해 상당수 학생이 원거리 통학을 하고 있다고 호소했다.특히 집에서 5분 거리에 중학교를 두고도 1시간가량 떨어진 학교로 자녀를 보내야 하는 학부모들의 어려움을 전했다.정 위원장은 도시개발 과정에서 발생한 교육시설 부족으로 아이들의 통학권과 학습권이 침해받고 있다며 정치권과 교육당국의 적극적인 해결을 촉구했다.이석주 전남광주통합특별시의원은 원도심 제1학교군은 중학교 9곳에 학생 2874명, 웅천이 포함된 신도심 제2학교군은 6곳에 3336명이 재학하고 있다며 교육시설 불균형 문제를 지적했다.현재 검토 중인 여수아리울중학교의 웅천 이전과 관련해서는 주민 의견 수렴과 행정절차를 거쳐야 하는 만큼 원도심 학생들의 통학환경과 교육 여건도 함께 고려하겠다고 밝혔다.이석주 전남광주통합특별시의원은 인공지능(AI)을 활용해 제작한 영상으로 웅천지역 중학교 재배치와 동부권 과학고 여수 유치 추진 현황, 향후 과제를 설명했다.특히 김대중 교육감의 제1호 업무지시인 '교육 지산지소(地産地消)' 정책과 연계해 지역에서 양성한 인재가 지역 대학과 산업 현장으로 이어지는 선순환 교육 생태계 구축의 필요성을 강조했다.여수국가산단의 석유화학·첨단소재 산업과 전남대학교 여수캠퍼스의 교육·연구 역량을 연계하고, 웅천동 1823번지 고등학교 예정 부지를 활용해 과학고를 신설하는 방안을 제안했다.또한 과학고의 실험·연구시설 공유와 일반고 학생들의 수학·과학 심화교육, 인공지능 공동 교육프로그램 운영 등을 통해 지역 전체의 교육 경쟁력을 높이는 방안도 제시했다.이 의원은 2027년 과학고 공모에 선제적으로 대응하기 위해 여수시와 교육당국, 대학, 산업계가 협력해 부지 확보와 재원 분담, 특화 교육과정 등을 구체화해야 한다고 강조했다.다만 과학고 설립 지역과 공식 후보지는 아직 확정되지 않았으며, 여수시는 2030년 개교를 목표로 유치를 추진하고 있다.주민 질의응답에서는 웅천지역 교통체증과 주차난, 상가 공실, 기존 마리나 시설 관리 및 안전 문제 등이 제기됐다.여수시는 이순신마리나와 신규 거점형 마리나를 통합 운영하는 방안을 검토하고, 교통·주차 대책과 기존 시설의 하자보수에도 나서겠다고 밝혔다.마리나 사업의 안정적인 추진과 시민 혜택 확대를 위한 민관협의체 구성, 전문성을 갖춘 운영 주체 선정 필요성도 논의됐다.이와 함께 주철현·조계원 국회의원은 여수국가산단의 위기 극복을 위한 산업용 전기요금 인하와 석유화학산업의 고부가가치 산업 전환, 반도체 소재·부품·장비 특화단지 조성 등 여수의 산업 경쟁력 강화 방안을 제시했다.주철현 의원은 ▲ 웅천 거점형 마리나의 해상 계류시설 중심 사업계획 변경 ▲ 기존 이순신마리나와 연계한 400선석 규모의 마리나 경쟁력 확보 ▲ 세관·출입국·검역(CIQ) 시설을 통한 국제 마리나 기능 강화 ▲ 해상경정장 유치 및 해양레저스포츠 활성화 ▲ 고락산 관통도로 개설 및 주차시설 확충 ▲ 마리나 전문가 그룹 운영체계 구축 ▲ 광주 반도체 클러스터와 연계한 여수국가산단 소재·부품·장비 산업 육성 ▲ 산업용 고온 열 공급을 위한 소형모듈원자로(SMR) 도입 등을 제안하며 지역사회의 적극적인 논의와 협력을 주문했다.이어 조계원 의원은 ▲ 전남대 여수캠퍼스 신소재·이차전지 관련 학부 신설 ▲ 이차전지 연구개발(R&D) 기반 구축 ▲ 반도체·신소재 소부장 특화단지 조성 ▲ 율촌 일반산단의 국가산단 전환 ▲ 장도 빛섬 조성사업(약 40억 원 규모)과 연계한 웅천 일대 문화예술관광벨트 구축 ▲ COP33 유치 ▲ 여수세계박람회장 돔 아레나 조성 ▲ 여수공항 국제공항 승격 ▲ 한반도 KTX 국가철도망 구축계획 반영 등 여수의 미래 성장동력 확보를 위한 주요 현안과 추진 방향을 설명했다.간담회 말미에는 조계원 의원이 최근 감사원의 순천 애니메이션클러스터 조성사업 감사 결과와 관련해 여수MBC 경영진의 책임 있는 사과와 사퇴를 촉구하고, 지역 공영방송의 정상화를 위한 시민들의 지속적인 관심을 당부했다.이번 간담회는 웅천이 주거 중심의 신도심을 넘어 교육·관광·산업이 공존하는 도시로 성장하기 위한 발전 방향을 공유하는 자리였다.이날 제시된 정책과 주민들의 요구가 구체적인 사업계획과 예산 확보, 행정절차 이행으로 이어질 수 있을지 주목된다.