큰사진보기 ▲김상욱 울산시장이 28일 자신의 유튜브 방송을 통해 지난 27일 일부 지역언론보도에 대해 "악의적인 편집"이라고 밝히고 있다. ⓒ 유튜브 갈무리 관련사진보기

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김상욱 울산시장이 28일 자신의 유튜브 방송에서 지난 27일 일부 언론 보도와 관련해 "제가 많은 고발을 당했지만 현재까지 경찰은 모두 혐의 없음, 불송치 결정을 내려 공소청에 송치할 필요 없이 자체 종결했다"라며 "다만 이에 대해 이의가 제기된 정도"라고 밝혔다.김 시장은 지난 6·3 지방선거 후보자 토론회에서 울산시 금고 이자율과 관련해 허위 사실을 공표한 혐의를 받았다. 경찰은 불송치 결정을 내렸지만, 고발인이 이의신청을 하면서 사건을 울산지방공소청으로 송치했다.이와 관련해 KBS울산방송은 27일 저녁 뉴스에서 '김상욱 시장 선거법 사건, 경찰 재수사 거쳐 공소청으로'라고 보도했다. UBC울산방송은 '김상욱 시장 선거법 위반 혐의 사건, 이의신청 후 공소청 송치'라고 보도했다. 경상일보는 27일 자 기사에서 '김상욱 울산시장 선거법 사건, 재정신청으로 공소청 넘겨'라고 보도했다.이에 대해 김 시장은 "울산 KBS에서 김상욱 선거법 위반과 관련해 '경찰 재조사 후 공소 송치'라는 제목을 달아 보도했고, UBC울산방송도 비슷하게 보도했다"라며 "아무 문제 없는 것을 두고 언론사가 악의적으로 제목을 단 것 아닌가 우려한다"라고 밝혔다.이어 "혐의 없음, 불송치 처분이란 경찰이 면밀히 조사했는데 혐의가 없어 공소청에 보낼 필요도 없이 자체 종결하는 것"이라며 "저에 대한 사건은 모두 혐의 없음, 불송치 처분이 났다"라고 덧붙였다.김 시장은 "그런데 이에 대해 상대편에서 이의신청을 한 것 같다"라며 "이의신청을 하면 공소청에서 '이의가 들어왔네요' 하면서 한 번 더 볼 수 있는데, 지금은 그 정도 단계"라고 설명했다. 그러면서 "만일 언론사가 제목을 단다면 '김상욱 선거법 사건 경찰에서 혐의 없음 불송치, 그러나 고발인들은 불복해 이의 제기'가 정확한 표현 아닌가"라고 지적했다.이어 "그런데 언론이 '재수사 후 공소청 송치'라고 표현하니 시민들께서 혼란스러워하시는 것"이라며 "너무 악의적으로 편집하는 것 아닌가 우려한다"라고 밝혔다.김 시장은 "제가 잘못한 것이 있으면 당연히 책임지겠지만, 잘못한 것이 없어 경찰에서 무혐의 처분이 나오고 있는데도 이를 악의적으로 편집하는 사람들은 정치적 책임을 져야 한다"라며 "정치인도 언론도 정도를 걸을 수 있도록 시민들께서 두 눈 부릅뜨고 지켜봐 주셔야 한다"라고 말했다.