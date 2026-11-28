큰사진보기 ▲여수 키다리 회원들총회를 마치고 기념 촬영한 여수 키다리 회원들 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲조명등 교체 중인 키다리 회원지난 10월 24일, 여수솔샘지역아동센터 화장실의 조명등을 교체하는 작업 중인 키다리 회원 ⓒ 여수키다리 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

어린이를 위한 자원봉사단체 '여수키다리'(회장 최완진)가 28일 정오 여수의 한 식당에서 정기총회를 열고 지난 한 해 활동을 돌아보며 새해 사업계획을 논의했다.이날 총회에서 여수키다리는 내년에도 여수지역 지역아동센터에 실질적인 도움을 주기 위해 다양한 봉사활동을 펼치기로 했다. 아울러 회원들의 자원봉사 의식을 높이고 친목과 연대를 다지기 위한 회원 수련회도 마련할 계획이다.조직 운영과 관련해서는 재미교포 홍순관 목사를 자문위원으로 위촉했다. 또 서울에 거주하면서도 여수키다리의 활동에 깊은 관심을 갖고 아동 후원에 힘써 온 서혜성 씨를 신입 회원으로 받아들였다. 인테리어 업체를 운영하는 40대 박종성씨도 새롭게 회원으로 합류해 앞으로 봉사활동에 활력을 더할 것으로 기대된다.여수키다리는 2020년 봄 사회적경제 아카데미 교육을 함께 받은 5명이 뜻을 모아 시작한 단체다. '어린이를 위하는 기관을 위하여 묵묵히 뒤에서 봉사한다'는 기치를 내걸고 그해 8월 15일 출범해 올해로 활동 6년째를 맞았다.그동안 여수키다리는 여수지역 지역아동센터들의 노후 시설을 수리하고 보수하는 일에 힘써 왔다. 형광등 교체와 전기 배선 수리부터 블라인드와 커튼 설치, 샤워기와 세면대 교체, 신발장과 사물함 경첩 수리, 방충망 및 환풍기 정비, 주방 싱크대 수리 등에 이르기까지 활동 분야도 다양하다. 주방 입구에 계단을 제작·설치하는 등 아이들의 생활환경과 안전을 개선하는 일에도 앞장섰다.이처럼 폭넓은 봉사활동이 가능한 까닭은 회원들이 각자의 전문 기술과 경험을 아낌없이 나누기 때문이다. 기계, 전기, 인테리어, 용접, 전기전자, 컴퓨터, 해양 분야를 비롯해 드론, 동화, 역사 등 다양한 분야에 재능을 가진 회원들이 참여하고 있다. 지역아동센터에서 도움이 필요하다는 요청이 들어오면 1시간 이내 출동을 원칙으로 삼고 있다.지난 6년간 여수지역 지역아동센터에 80여 차례 이상 출동해 재능기부를 펼쳤으며, 현재는 여수지역 약 40개 지역아동센터를 중심으로 활동한다. 눈에 잘 띄지 않는 곳에서 아이들의 안전과 편의를 살피며 지역아동센터 운영에 든든한 힘이 되어 온 셈이다.회원 대부분은 시니어 세대다. 오랜 현장 경험과 기술을 가진 이들이 자신의 시간과 재능을 기꺼이 내놓고 있다. 여기에 젊은 회원들까지 합류하면서 세대를 잇는 자원봉사 활동으로 발전할 가능성도 커지고 있다.여수키다리는 지역아동센터에서 필요한 기자재를 준비하면 회원들이 시간과 기술을 보태 수리와 보수 작업을 진행하는 방식으로 활동한다. 앞으로도 지역아동센터의 요청에 귀 기울이며 아이들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 봉사를 이어갈 계획이다.