오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲강화군노인문화센터 1층 로비에서 열린 '2026 평생교육 작품전시회'. 수강생들이 공들여 만든 다양한 작품들이 전시되었다. 배움의 열정과 정성이 고스란히 묻어 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲한지 공예품과 자수 소품, 생활 소품 등 수강생들의 아기자기한 수공예 작품이 다채롭게 진열되어 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

AD

"모든 전시 작품은 판매하지 않습니다."

큰사진보기 ▲복도와 벽면에 걸린 서예와 캘리그라피 작품들도 많은 이의 시선을 사로잡았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲자수 쿠션과 직물공예 작품이 의자와 벽면을 채우고 있다. 섬세하게 수놓은 포근한 일상 소품이 눈길을 끈다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲연필 스케치로 어린아이의 표정을 섬세하게 포착해 낸 김경순 작가의 작품명 <귀요미>. 연필 선만으로 살려낸 생동감 있는 표정이 특히 눈에 띈다.. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲박은애 작가의 <레오와 지구촌 친구들>. 활짝 웃는 아이들의 얼굴을 화사하고 다채로운 색감으로 표현한 그림에 정감이 간다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲계단 벽면을 따라 길게 걸려 있는 서예 족자. 힘 있는 붓글씨로 쓴 한시와 글귀가 전시 공간의 품격을 더해준다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.강화군노인문화센터 작품전시회는 11월 26일부터 30일까지 열립니다.

매주 서너 차례 수영장을 이용하기 위해 강화군 길상면에 자리한 강화군노인문화센터를 찾는다. 이곳은 강화 남부지역 어르신들이 건강을 돌보고 여가를 즐기며 소통하는 공간이다.서예와 공예, 외국어, 컴퓨터 등 다양한 평생교육 강좌를 운영하고 수영장, 바둑교실, 탁구장, 당구장 시설도 갖추고 있다. 센터 내 급식소 '따든당'에서는 어르신들이 따뜻한 식사를 나누며 정을 쌓는다.11월 하순, 늘 오가던 센터 로비와 복도 계단이 작은 전시장으로 꾸며졌다. 평생교육 프로그램에 참여한 어르신들이 한 해 동안 배우고 익힌 솜씨를 선보이는 작품 전시회였다.전시장 입구에는 '배움으로 피우는 오늘, 작품으로 만나는 우리'라는 문구가 적힌 펼침막이 걸려 있었다. 전시회의 취지를 잘 담아낸 글귀가 인상적이었다.서예와 캘리그라피, 공예, 회화 등 분야도 다양했다. 전문 전시장에서 볼 법한 화려한 작품은 아니었지만, 작품 하나하나에 저마다의 매력이 있었다.전시 안내문 가운데 유독 눈에 들어오는 문구가 있었다.그 문장을 읽으며 잠시 미소가 지어졌다. 작품을 팔기 위한 전시가 아니라, 배우고 익힌 것을 함께 나누고 뽐내는 자리라는 뜻일 것이다. 작품마다 이름표는 붙어 있었지만, 우열을 가리는 기준은 보이지 않았다. 누구의 작품이든 소중하게 내놓은 결과물이라는 점에서 모두가 주인공이었다.서예 작품에는 붓을 잡고 한 획 한 획 정성을 기울였을 시간이 담겨 있었다. 캘리그라피에는 글씨를 꾸미는 즐거움이 묻어났고, 공예품에는 한 땀 한 땀 손끝으로 빚어낸 정성과 뿌듯함이 담겼다. 실생활에 활용해도 손색이 없을 만큼 꼼꼼하고 야무졌다.회화 작품에서는 각자의 눈으로 바라본 세상과 마음이 저마다의 색으로 펼쳐졌다.작품 사이를 천천히 둘러보다가 유독 발길이 오래 머문 그림 두 점이 있었다.하나는 김경순 작가의 <귀요미>였다. 지난해 전시에서도 인상 깊게 보았던 작품이다. 모델은 손녀딸인 모양이다. 지난해 그림에는 활짝 웃는 어린아이의 귀여운 모습이 담겨 있었는데, 올해 작품 속 아이는 조금 자란 듯 얼굴이 성숙해졌고 표정에도 수줍음이 배어 있다. 같은 아이를 모델로 삼았지만 지난해와는 사뭇 다른 분위기다. 손녀가 자라는 모습을 지켜보는 할머니의 애정 어린 시선이 고스란히 담긴 듯해 절로 웃음이 났다.다른 한 점은 박은애 작가의 <레오와 지구촌 친구들>이다. 제목부터 호기심을 끌었다. 그림 속에는 다문화가정 아이들로 보이는 어린이들이 환한 표정으로 모여 있다. 서로 다른 모습의 아이들이지만 함께 어울려 웃는 모습이 참 정겹다. 그림을 보고 있자니 아이들의 웃음소리까지 들리는 듯했다.두 작품은 화풍도 표현도 달랐지만, 가족을 향한 사랑과 아이들을 바라보는 따뜻한 마음이 담겨 있다는 점에서 오래도록 눈길이 머물렀다.전시장을 다시 둘러보니 작품 하나하나에 나름의 사연이 담겨 있는 듯했다. 처음 붓을 잡아 보았을 사람, 서툰 손길로 공예품 하나를 완성했을 사람, 마음에 드는 글씨 한 줄을 쓰기 위해 여러 번 연습했을 사람까지. 작품이 완성되기까지 들였을 시간과 정성을 생각하니 어느 것 하나 가볍게 볼 수 없었다.작품마다 표현 방식도 솜씨도 달랐다. 하지만 배움의 즐거움과 해냈다는 기쁨, 그리고 자신이 만든 작품을 이웃에게 보여 주고 싶은 마음만큼은 결코 작지 않다. 나이가 들어서도 새로운 것을 배우고, 그동안 모르고 지냈던 재능을 뒤늦게 발견하며 자기만의 작품으로 피워 내는 모습은 참 보기 좋은 일이다.수영장을 오가며 늘 지나치던 로비와 계단이 이날만큼은 참 특별하게 느껴졌다. 그곳에는 어르신들의 솜씨뿐 아니라 배우려는 열정과 삶을 즐기는 마음이 함께 전시되어 있었다.늦게 피어난 꽃도 저마다 아름답듯, 어르신들의 작품 하나하나가 소중하고 빛났다. 새로운 배움에 도전하고 자신의 솜씨를 이웃에게 선보인 모든 어르신께 따뜻한 박수를 보낸다.