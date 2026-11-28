큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 강원도 동해시 북평제2일반산업단지에서 열린 동해 GS AI데이터센터 착공식에서 축사를 하고 있다.(청와대통신사진기자단)2026.11.28. ⓒ 뉴시스 관련사진보기

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이재명 대통령이 28일 강원 동해시에서 열린 '동해 GS 인공지능(AI) 데이터센터' 착공식에 참석해 "그동안 강원의 땀과 자원이 대한민국 산업화의 뼈대를 이뤘다면 앞으로의 강원은 인공지능 산업을 선도하는 핵심 거점으로 새롭게 도약할 것"이라고 했다.이번 착공식은 앞서 '3대 메가프로젝트 국민보고회' 당시 GS가 발표했던 동해 2.4GW AI 데이터센터 구축계획 중 1단계인 1.2GW의 구축 개시를 알리는 행사다. 특히 대한민국 메가프로젝트 중 기가와트 급 AI 데이터센터의 첫 번째 착공이란 의미를 갖고 있다.이에 대해 이 대통령은 "서남권을 시작으로 한 메가프로젝트의 대장정이 충청권과 영남권을 넘어 아름다운 산과 바다를 자랑하는 강원으로 이어지고 있다"며 "오늘 해가 뜨는 도시 이곳 동해에서 강원권 첫 번째 메가프로젝트이자 아시아 최대 규모의 인공지능 인프라인 '동해 GS AI 데이터센터'가 첫 삽을 뜬다"고 짚었다.이어 "우리 인공지능 산업의 더 큰 도약을 선언하는 이 뜻깊은 자리에 강원특별자치도민, 동해시민 여러분과 함께할 수 있어 무척이나 기쁘다. 온 국민과 함께 진심으로 축하드린다"라며 "강원의 미래를 바꿔낼 과감한 투자를 제시해 주신 GS의 허태수 회장님과 임직원 여러분께 우리 국민을 대표해 깊은 감사의 말씀을 드린다"고 밝혔다.무엇보다 이 대통령은 이번 AI 데이터센터 착공 등이 강원에 "새로운 전환점"이 될 것이라고 기대했다.이 대통령은 "(동해에 구축될 AI 데이터센터 캠퍼스는) 아시아 최대 규모의 인공지능 핵심 인프라로서 글로벌 기업의 선제적인 투자를 이끄는 마중물이 될 것"이라며 "나아가 대규모 투자가 지역의 새로운 혁신으로 이어지며 기업과 지역, 그리고 지역의 인재가 함께 성장하는 거대한 전환점이 될 것이라 확신한다"고 밝혔다.특히 "수도권이 아닌 지방에서 이처럼 대규모 인공지능 투자가 이뤄진 점이 참으로 뜻깊다"라며 "정부는 이번 사례를 발판 삼아, 인공지능 데이터센터가 지역경제 활성화를 이끄는 사례로 자리매김할 수 있도록 최선을 다해 지원할 것"이라고 했다.이와 관련해 이 대통령은 "건설과 전력, 에너지, 냉각과 공조 등의 연관 산업은 물론 지역 중소기업과 협력업체가 함께 성장하며 골목 상권도 새로운 활력을 얻도록 꼼꼼하게 챙기겠다"라고 말했다. 또한 "데이터센터를 짓고 운영하며 축적한 경험이 우리 기업의 소중한 자산으로서 세계 시장에서의 경쟁력이 될 수 있도록 힘을 보태겠다"고 덧붙였다.이 대통령은 끝으로 "이미 전 세계는 인공지능 기술에서 우위를 차지하고 새로운 질서를 주도하기 위해 총성 없는 전쟁을 펼치고 있다"라며 "이 전례 없는 국가 단위 속도전에서는 단 한 걸음만 늦어져도 영원한 추격자 신세지만 한 걸음만 먼저 내디뎌도 판도를 바꾸는 선도자가 되어 무한한 기회를 누릴 것"이라고 강조했다.아울러 "이 경쟁에서 대한민국이 세계의 기준을 세우고 방향을 제시하는 선도 국가로 굳건히 자리 잡을 수 있도록 정부는 국정의 모든 역량을 집중하겠다"라며 "이곳 동해에서 떠오르는 해가 대한민국의 오늘을 밝히듯, 오늘 첫 삽을 뜨는 데이터센터가 인공지능 선도 국가로의 내일을 환히 비춰줄 것이라 믿는다"고 밝혔다.한편, GS는 이날 AI 데이터센터 건설부터 운영 산업 생태계 조성에 이르는 단계별 구축 계획과 함께, 대규모 AI 데이터센터 투자를 지역의 일자리 창출과 경제 활성화를 넘어 미래 산업 육성으로 이어가기 위한 지역 상생 계획도 발표했다.