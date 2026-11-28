큰사진보기 ▲최현덕 시장은 28일 서울 여의도공원에서 열린 ‘2027 서울 세계청년대회 성공 기원 평화런’에 참가해 레오 14세 교황의 마재성지 방문을 염원하는 홍보 활동을 펼쳤다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲최현덕 시장은 28일 서울 여의도공원에서 열린 ‘2027 서울 세계청년대회 성공 기원 평화런’에 참가해 레오 14세 교황의 마재성지 방문을 염원하는 홍보 활동을 펼쳤다. ⓒ 남양주 관련사진보기

최현덕 시장은 28일 서울 여의도공원에서 열린 '2027 서울 세계청년대회 성공 기원 평화런'에 참가해 레오 14세 교황의 마재성지 방문을 염원하는 홍보 활동을 펼쳤다.이날 최 시장과 시청 직원 12명 등 총 13명은 10㎞ 코스를 완주했다.참가 직원들은 마재성지 홍보 문구가 담긴 전통 쾌자를 착용하고 '남양주시 마재성지'가 적힌 깃발을 등에 꽂고 달리며 교황의 방문을 기원했다.이번 참가는 내년 세계청년대회의 성공적인 개최를 응원하고, 교황의 방한 일정에 마재성지 방문이 포함될 수 있도록 관심을 높이기 위해 마련됐다.앞서 최 시장은 지난 8월 바티칸을 방문해 교황청 성직자부 장관인 유흥식 추기경을 만나 레오 14세 교황의 마재성지 사목 방문을 요청하는 친서를 전달한 바 있다.남양주시 조안면에 위치한 마재성지는 한국 천주교 초기 신앙의 역사를 간직한 곳이다. 다산 정약용의 형인 정약종과 그 가족의 신앙과 순교 정신이 깃든 성지로, 2017년 '성가정 성지'로 선포됐다.특히 정약종은 최초의 한글 교리서인 '주교요지'를 저술하고 명도회 초대 회장을 지내며 한국 천주교의 발전에 중요한 역할을 했다.내년 7월 29일부터 8월 2일까지 열리는 의정부교구대회 기간 남양주에는 국내외 청년과 관계자 약 2500명이 방문할 것으로 예상된다.시는 이들을 맞이하기 위해 K-POP 등 환영 문화공연과 지역 역사문화자원을 활용한 관광·체험 프로그램을 준비하고, 공동 숙박공간도 확보할 계획이다.또한 다산길 순례코스 정비를 비롯해 마재성지 인근 임시주차장과 간이화장실 설치, 외국인 관광편의시설 정비 등을 추진한다.최현덕 시장은 "마재성지는 외국인 선교사의 도움 없이 자발적으로 신앙을 받아들인 한국 천주교의 역사와 인간 존엄, 평등의 정신을 간직한 곳"이라며 "내년 세계청년대회를 계기로 교황께서 마재성지를 방문해 이곳의 역사적 가치가 전 세계에 알려지길 바란다"고 말했다.이어 "세계 각국에서 찾아올 청년들이 남양주의 역사와 문화를 경험하고 편안하게 머물 수 있도록 대회 준비에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편, 세계청년대회(World Youth Day·WYD)는 교황과 전 세계 청년들이 함께하는 가톨릭 국제행사로, 2027 서울세계청년대회 본대회는 내년 8월 3일부터 8일까지 열린다.