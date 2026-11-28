큰사진보기 ▲27일 세종시 보람장애인주간이용센터에서 열린 김종민 국회의원의 행정수도특별법 시민보고회 현장 ⓒ 김종민 국회의원실 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲김종민 국회의원이 27일 세종시 보람장애인주간이용센터에서 열린 행정수도특별법 시민보고회에서 참석자들에게 법안 추진 경과를 설명하고 있다. ⓒ 김종민 국회의원실 제공 관련사진보기

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김종민 국회의원(세종시갑)이 세종 시민들을 직접 만나 행정수도특별법의 추진 현황을 설명하는 현장 행보에 나섰다. 연내 법안 제정을 요구하며 국회 앞 1인 릴레이 시위를 벌이는 지역민들에게 현재의 입법 단계와 앞으로의 돌파구를 투명하게 알리겠다는 취지다.김 의원은 지난 27일 세종시 보람장애인주간이용센터에서 사단법인 세종시장애인부모회 및 산하기관 회원들을 대상으로 '행정수도특별법 시민보고회'를 열었다. 이 자리에서 김 의원은 지난 5월 7일 국회 국토교통위원회 공청회를 거쳐 현재 국토법안심사소위원회 축조심의까지 마친 법안 진행 상황을 전했다. 특히 오는 12월 3일 열리는 국토소위에서는 자신이 대표 발의한 법안을 포함해 제출된 5개 관련 법안을 병합한 대안 법안이 제출될 예정이라고 밝혔다.법안 심사를 둘러싼 위헌 논란과 수도권의 부정적 여론에 대한 대응 논리도 짚었다. 김 의원은 "헌법재판소의 해석상 위헌 결정은 이후의 입법을 막지 않으며, 바뀐 국민의 뜻을 반영한 새 입법은 국회의 책임"이라고 강조했다. 이어 서울은 경제수도, 세종은 행정수도로 기능을 나누어 한 나라 안에 두 개의 수도가 함께 가는 '양경제(兩京制)'를 제도화해야 한다는 기존 제안을 거듭 강조하며, 이를 통해 수도권 반발과 법적 쟁점을 풀어가겠다고 밝혔다.이날 김 의원은 연내 법안 통과를 향한 강한 의지도 직접 전했다. 그는 "12월 3일 국토소위에서 대안법안 심사에 속도를 낼 수 있도록 전력을 다해 올해 안에 반드시 행정수도특별법을 통과시키고, 세종이 행정수도로 다시 출발할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 시민들의 지지와 성원을 당부했다.보람동에서 첫 보고회를 마친 김 의원은 세종시 전역으로 현장 소통을 이어간다. 오는 12월 5일(금) 오전 10시 소담동 행정복지센터에서 시민들을 만난 뒤, 12월 11일(목) 오후 4시에는 행정수도특별법 제정 범국민대책위원회 주관으로 세종시청 여민실에서 보고회를 진행할 예정이다. 이후 금남면, 부강면, 대평동 등 읍면동에서도 순차적으로 자리를 마련할 계획이다.12월 3일(목) 국토소위 대안 법안 심사를 앞두고 세종 지역 정치권과 시민사회가 한마음으로 힘을 모으는 가운데, 연내 처리로 이어질 수 있을지 지역의 관심이 집중되고 있다.