큰사진보기 ▲27일 열린 ‘강준현 국회의원 행정수도특별법 전략설명회’ 현장 ⓒ 범국민대책위 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 27일 열린 ‘강준현 국회의원 행정수도특별법 전략설명회’에서 강 의원이 발언하고 있다. ⓒ 범국민대책위 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 27일 ‘강준현 국회의원 행정수도특별법 전략설명회’를 마친 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 범국민대책위 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

행정수도특별법 연내 제정을 바라는 세종 지역 시민들의 관심이 현장 열기로 이어졌다. 지난 27일 세종시청 5층 대회의실에서 열린 '강준현 국회의원 행정수도특별법 전략설명회'에는 당초 예상인원 100명을 크게 웃도는 200여 명의 시민이 참석해 행사 내내 자리를 지키며 강 의원의 설명에 호응했다.이번 설명회는 행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회(상임대표 황치환·황승원, 이하 범대위)와 강준현 국회의원실이 공동 주최하고, 범대위와 세종시 국가균형발전지원센터가 공동 주관했다. 국회 국토교통위원회 법안심사소위원회가 지난 11일 행정수도특별법 축조심사를 마친 상황에서, 법안 처리 경과와 향후 과제를 시민들과 공유하기 위해 마련됐다. 현장에는 세종시민과 함께 세종시 이통장협의회, 한국생활개선회 세종시연합회, 세종시자원봉사센터, 세종시의정회 등 지역 각계 단체 관계자들이 자리를 함께했다.이날 개회 인사에 나선 황치환 범대위 상임대표는 "행정수도 세종을 위하여 수많은 분들의 인내와 노력으로 오늘에 이르렀지만 아직 완성을 이루지 못했다"고 짚었다. 이어 "이를 해결할 첫 번째 열쇠가 행정수도특별법인 만큼 이제는 논의를 넘어 결단과 실행으로 다음 법안소위에서 반드시 의결되길 바란다"며 "그런 마음으로 마련한 자리에 많은 분들이 함께해 주셔서 감사하다"고 전했다.축사에 나선 조상호 세종시장은 "지난 8월 말 비가 오는 궂은 날씨에도 불구하고 국회에서 함께했던 분들이 오늘 여기 다 모인 것 같다"며 "이런 열망이 모여 행정수도 완성을 반드시 이룰 수 있을 것을 확신한다"고 말했다. 이어 안신일 세종시의회 의장 역시 "시민들과 범대위의 노고에 감사하다"며 "세종시의회 의원들도 한마음으로 행정수도특별법의 통과를 위해 애써왔고, 이제 곧 그 결실을 함께 만들 수 있길 간절히 희망한다"고 밝혔다.강연자로 나선 강준현 의원은 행정수도특별법 추진 배경과 국회 심의 진행 상황, 주요 쟁점을 설명했다. 강 의원은 "수도권 일극 체제와 부동산 문제 등이 야기하는 위기를 극복하려면 지방 주도 성장을 본격화하는 국토 공간 대전환이 필수적이고, 세종 행정수도 완성이 그 핵심"이라고 강조했다.또한 "행정수도 완성 전략은 '행정수도 기능 완비'와 '법적 지위 확보'라는 투트랙이 필수적"이라며 "최근 44개 중앙행정기관의 추가 이전 방침으로 행정수도 기능을 한층 갖추게 된 데 큰 의미가 있고, 다음 단계로 행정수도특별법을 통과시켜 법적 지위까지 반드시 확보해야 한다"고 덧붙였다.이어진 질의응답 시간에는 참석한 시민들이 적극적으로 나서 특별법 제정의 현 단계와 향후 전략을 두고 구체적인 질문과 요구사항을 이어갔다. 시민들은 행정수도 완성을 위한 지역사회의 역할에 대해 다양한 의견을 제시하며 입법을 향한 의지를 전했고, 강 의원은 현장에서 모인 목소리를 국회 심의 과정에 충실히 반영하겠다고 약속했다.범대위는 이번 설명회가 행정수도 완성이 지역 현안을 넘어 국가 전체의 성장을 도모할 시대적 과제임을 재확인한 자리였다고 평가했다.지난 8월 31일 국회 본관 앞 범국민 결의대회와 9월 1일 시작된 국회 앞 1인 릴레이 캠페인을 이어온 범대위는 국민적 공감대와 시민 참여를 바탕으로 12월 3일(목) 국토교통위 법안소위 통과와 연내 본회의 의결을 위한 지원 활동을 지속할 방침이다.한편, 이번 행사에 이어 오는 12월 11일(목) 오후 4시에는 범대위 주관으로 세종시청 여민실에서 '김종민 국회의원 행정수도특별법 시민보고회'를 열고 입법 공감대를 넓혀갈 계획이다.