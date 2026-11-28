▲2023년 서산시 갈산동 유해발굴 현장 방관식 관련영상보기

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큰사진보기 ▲28일 충남교육청 강당에서 ‘제76주기 한국전쟁 전후 민간인 희생자 합동 추모제’가 열렸다. ⓒ 충남도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

28일 충남교육청 강당에서 '제76주기 한국전쟁 전후 민간인 희생자 합동 추모제'가 열렸다.억울하게 희생된 민간인의 명예 회복을 위해 한국전쟁 전후 민간인 희생자 충남유족연합회가 주관한 행사에는 박수현 충남도지사, 조철기 도의회 의장, 이병도 도교육감, 송상교 진실·화해를위한과거사정리위원회 위원장, 유족 등 200여 명이 자리를 함께했다.한국전쟁 당시 충남도에서는 개전 초기 보도연맹원 및 형무소 재소자 예비검속 학살, 수복기 부역 혐의자 보복 학살, 미군 오폭 사건 등이 발생했다.대전 산내 골령골 사건(당시 충남 대덕군 산내면), 공주 왕촌 살구쟁이 사건, 충남 전역 보도연맹 사건, 아산 부역 혐의 희생 사건, 서산·태안 부역 혐의 희생 사건 등이 대표적이다.미군 오폭은 1950년 7월~9월 사이 인민군 보급로 차단과 후퇴 저지를 위해 미 공군이 충남 주요 철도역과 시가지를 폭격하면서 다수의 민간인이 희생된 사건이다. 대표적인 사례로 서천 판교장터, 당진 합덕 장터, 논산 연산·강경 일대 폭격, 천안·조치원 일대 폭격 등이 진실·화해를위한과거사정리위원회를 통해 규명됐다.박수현 지사는 추모사를 통해 억울하게 희생된 민간인들의 명복을 빈 뒤, "6.25전쟁이 일어난 지 76년이 지났지만, 충남의 산과 들에는 아직도 아물지 못한 역사의 상처가 남아 있다"며 "국민보도연맹 희생 사건, 부역 혐의 희생 사건, 형무소 재소자 희생 사건 등 인간의 존엄과 생명을 짓밟은 역사가 곳곳에 새겨져 있다"고 말했다.그러면서 "충남은 진실 규명 신청부터 조사 협조, 유해 발굴 등 희생자 명예 회복 지원에 최대한 노력하겠다"며 "한국전쟁 전후 억울하게 희생되신 모든 분들의 영원한 안식을 기원하며 진실 규명과 명예 회복을 위해 끝까지 책임을 다할 것"이라고 약속했다.2023년 3월 아산 성재산에서 국가 차원의 첫 부역 혐의 희생 사건 유해 발굴이 시작됐다. 이듬해까지 충남 여러 지역에서 발굴이 진행됐으나 아직 조사를 진행해야 할 부분이 많은 실정이다.2023년 5월 10일부터 20여 일간 서산시 갈산동 176-4번지 봉화산 교통호 인근 현장에서 진행된 유해발굴 현장에서는 집단학살 정황을 보여주는 완전한 형태의 유해(유골) 60구 이상과 유품 등이 발굴됐다.폭과 깊이가 각각 1미터 이하인 좁은 교통호를 따라 빽빽한 상태로 발굴된 유해들은 당시 희생자들에게 고개를 숙이게 한 후 머리 뒤를 쏘는 총살로 추정됐다.충남유족연합회는 10개 시군 유족회에 2160명의 회원이 활동 중이다.