큰사진보기 ▲이주연 용인특례시의원이 대규모 개발사업에 따른 시민들의 교통·안전·생활 불편을 지적하며 용인시에 구체적인 실행계획과 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

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이주연 용인특례시의원이 대규모 개발사업에 따른 시민들의 교통·안전·생활 불편을 지적하며 용인시에 구체적인 실행계획과 대책 마련을 촉구했다.이 의원(더불어민주당·구성동·마북동·동백1동·동백3동)은 27일 열린 제308회 제2차 정례회 제4차 본회의 시정질문에서 언남 C2블록 장기 방치, 구성역 환승환경, 청덕동~동백동 통학로 안전, 원삼 반도체 산업단지 출퇴근 교통, 용인FC 홈경기 교통혼잡 등 5대 현안을 집중적으로 짚었다.이 의원은 20년 넘게 개발이 지연된 언남 C2블록과 관련해 사업계획 승인 취소에 따른 행정소송 결과만 기다려서는 안 된다고 지적했다.특히 쓰레기 무단투기 민원과 방치 건축물 안전관리 실적을 제출받았으나 모두 '해당 없음'으로 기재돼 있었다고 밝혔다.이 의원은 "주민이 매일 보는 현장이 행정 기록에는 없는 것"이라며 "소송이 진행된다고 주민의 일상까지 멈출 수는 없다"고 강조했다.이어 소송 결과에 따른 후속 계획을 마련하고 LH·GH·용인도시공사가 참여하는 공공개발 가능성도 검토할 것을 주문했다.개발이 이뤄지기 전까지 쓰레기 정비와 무단투기 단속, CCTV 설치, 방치 건축물 안전점검을 추진하고, 승인받지 않은 민간임대사업으로 인한 피해 예방을 위해 현장 안내와 상담 창구도 마련할 것을 요구했다.구성역의 부족한 환승시설과 안내체계도 도마 위에 올랐다. 이 의원은 구성역 안내표지가 일부 구간에만 설치돼 있고 버스 환승과 차량 승하차 공간도 충분하지 않다고 지적했다.철도 운영기관과 경기도, 용인시로 나뉜 시설 관리체계에 대해서도 "관리 경계가 시민 불편의 이유가 되어서는 안 된다"고 강조했다.복합환승센터 완공 전까지 승하차 구역 분리, 임시주차장 및 쉼터 확충, GTX와 버스 간 환승 대기시간 단축 등을 담은 임시 환승 운영계획을 마련할 것을 요청했다.플랫폼시티 광역교통대책에 대해서는 사업별 추진 단계와 착공·개통 목표를 시민들에게 정기적으로 공개할 것도 주문했다.청덕동과 동백동을 잇는 통학로의 안전 문제도 제기됐다. 이 의원은 청덕고등학교와 인근 중학교 학생들이 이용하는 '청덕담비 1통로'에 인도 구분이 없고 야간 조명도 부족해 학생들이 차량과 뒤섞여 통행하고 있다고 지적했다.동백IC 건설사업은 한국도로공사가 시행하지만 총사업비 1470억 원 가운데 70.5%를 용인시가 부담하는 만큼 시가 통학로 개선에 적극적으로 나서야 한다는 것이다.이 의원은 동백IC 설계가 마무리되기 전에 통학로 정비가 반영되도록 한국도로공사와 협의하고, 반영이 어렵다면 용인시 자체 사업으로 추진할 것을 요구했다. 조명과 CCTV, 보행자 알림시설 등 즉시 시행할 수 있는 안전대책도 주문했다.원삼 반도체 산업단지의 건설근로자가 내년 두 배 이상 늘어날 것으로 전망되면서 출퇴근 교통혼잡에 대한 우려도 제기됐다.이 의원에 따르면 산단 건설근로자는 올해 2만5000명에서 내년 5만1000명으로 증가할 전망이다.이 의원은 "산단 인근 주차장만 늘리면 주변 도로로 차량이 계속 집중될 수밖에 없다"며 기존 거점 주차장과 셔틀버스 중심의 대책만으로는 한계가 있다고 지적했다.대안으로 동백·죽전·수지·용인시청·미르스타디움·구성역 등 도심 거점에서 근로자 교대 시간에 맞춰 운행하는 통근버스를 제시했다.사업시행자와 입주기업에 통근버스 운영을 공식적으로 제안하고, 내년 초 교통혼잡이 심해지기 전에 거점 승차장 선정과 관계기관 협의를 마무리할 것을 주문했다.용인FC 홈경기 때 발생하는 미르스타디움 주변 교통혼잡에 대해서도 개선을 요구했다. 이 의원은 "관중 수가 대책 수립 기준에 못 미쳐도 주민이 겪는 정체는 현실"이라고 지적했다.모든 홈경기에 도로안내전광판을 활용해 경기 시간과 예상 정체 구간, 우회경로를 안내하고 내년 개막 전까지 셔틀버스 운영과 노선버스 증편, 임시주차장 확보, 인근 아파트 불법주차 대책을 마련할 것을 요청했다.이 의원은 "플랫폼시티와 반도체 산단, 프로축구는 용인의 미래이자 자랑이다. 하지만 그 과정에서 시민이 겪는 오늘의 불편도 함께 해결해야 한다"고 강조했다.이어 "개발의 미래를 약속하는 만큼, 그때까지의 일상을 책임지는 것이 행정의 몫"이라며 "'검토하겠다'는 답변을 넘어 실행계획과 일정이 담긴 시장님의 책임 있는 답변을 기대한다"고 밝혔다.