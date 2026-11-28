큰사진보기 ▲지난 27일, 국회의사당역 5번 출구 앞에서 진행 중인 단식 농성 6일 차를 맞은 '우회파병 결사반대 대학생 단식 농성단'은 이날도 국회의 청해부대 파견 연장 수정동의안(동의안) 부결을 촉구하는 활동을 이어갔다. ⓒ 김수형 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 27일, 국회의사당역 5번 출구 앞에서 진행 중인 단식 농성 6일 차를 맞은 '우회파병 결사반대 대학생 단식 농성단'은 이날도 국회의 청해부대 파견 연장 수정동의안(동의안) 부결을 촉구하는 활동을 이어갔다. ⓒ 김수형 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 27일, 국회의사당역 5번 출구 앞에서 진행 중인 단식 농성 6일 차를 맞은 '우회파병 결사반대 대학생 단식 농성단'은 이날도 국회의 청해부대 파견 연장 수정동의안(동의안) 부결을 촉구하는 활동을 이어갔다. ⓒ 김수형 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 27일, 국회의사당역 5번 출구 앞에서 진행 중인 단식 농성 6일 차를 맞은 '우회파병 결사반대 대학생 단식 농성단'은 이날도 국회의 청해부대 파견 연장 수정동의안(동의안) 부결을 촉구하는 활동을 이어갔다. ⓒ 김수형 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울시립대 국제관계학과를 졸업한 양선경 씨는 "파병은 트럼프를 더 확실하게 도우라고 재촉하고 있는 국힘과 쿠데타 세력에 힘을 실어줄 것"이라고 지적했다. ⓒ 김수형 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대학생 농성단은 이날 오후 6시 30분 국화의사당역 2번 출구 앞으로 이동해 '우회 파병 반대 대학생 시민 문화제'를 진행했다. ⓒ 김수형 관련사진보기

큰사진보기 ▲대학생 농성단은 이날 오후 6시 30분 국화의사당역 2번 출구 앞으로 이동해 '우회 파병 반대 대학생 시민 문화제'를 진행했다. ⓒ 김수형 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대학생 농성단은 이날 오후 6시 30분 국화의사당역 2번 출구 앞으로 이동해 '우회 파병 반대 대학생 시민 문화제'를 진행했다. ⓒ 김수형 관련사진보기

큰사진보기 ▲대학생 농성단은 이날 오후 6시 30분 국화의사당역 2번 출구 앞으로 이동해 '우회 파병 반대 대학생 시민 문화제'를 진행했다. ⓒ 김수형 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 자주시보에도 실립니다.

'우회파병 결사반대 대학생 단식 농성단'은 국회의사당역 5번 출구 앞에서 단식 농성 6일 차를 맞은 지난 27일에도 국회에 청해부대 파견 연장 수정동의안(이하 동의안) 부결을 촉구하는 활동을 이어갔다.이날 오전 8시, 단원들은 국회 앞과 민주당사 앞에서 연속발언을 진행했다. 전날 국방위의 동의안 의결에 대한 규탄과 미국의 이란 침략 전쟁에 동조하는 파병의 부당함을 주장하며 동의안 부결을 촉구했다.이후 오후에는 국회 앞 선전 활동과 대학가 긴급행동을 병행했다. 서울시립대로 향한 단원들은 오후 1시 서울시립대 정문 앞에서 '청해부대 우회파병 반대 서울시립대학교 긴급행동'을 진행했다. 긴급행동에는 서울시립대 재학생들과 서울시립대 졸업생들이 함께 참여했다.사회를 맡은 김수형 단원(서울시립대 영어영문과)은 "국민적 반대 여론이 거세지자 새 파병안 대신 기존 파견 연장안을 내미는 꼼수를 쓴 것"이라며 "우리가 전범국의 돌격대가 되어야 할 이유는 없다"라고 질타했다.하명진 단원(서울시립대 토목공학과)은 "벼락같은 파병 소식이다. 그저 작전구역을 확대할 뿐 파병이 아니라고 말하지만, 그 내용은 너무나 기만적인 파병안"이라고 지적했다.안호진 단원(서울시립대 수학과)은 "미국은 이제 우리 국회 본회의에서 우회파병안이 가결되기를 기다리고 있을 것"이라면서 "어떤 형태든 미국이 일으킨 침략전쟁에 파병되는 것에 끝까지 단호하게 맞서 싸울 것"이라고 강조했다.서울시립대 국제관계학과를 졸업한 양선경 씨는 "파병은 트럼프를 더 확실하게 도우라고 재촉하는 국힘과 쿠데타 세력에 힘을 실어줄 것"이라고 지적했다.기자회견이 끝난 뒤 단원들은 서울시립대 교내에서 우회파병에 반대하는 1인 시위와 서명운동을 벌였다.대학생 농성단은 이날 오후 6시 30분 국회의사당역 2번 출구 앞으로 이동해 '우회 파병 반대 대학생 시민 문화제'를 열었다.오해연 단원은 "국회는 국민의 대변인이다. 대한민국 국민의 생명과 안전을 최우선으로 생각해야 한다"라며 "국회는 우리 청년들이 전쟁터가 아닌 평화로운 일상에서 살아갈 수 있도록 청해부대 파견연장 동의안을 반드시 부결하라"라고 촉구했다.황중현 대학생 농성단 단장은 "결국 국방위원회는 농성단을 비롯한 사회 각계각층의 비판을 듣고도 우회파병안을 통과시켰다. 그렇다면 저희는 더 세차게 투쟁하겠다"라고 밝혔다.대학생 농성단은 본회의에서 동의안이 부결될 때까지 단식 농성과 다양한 우회파병 반대 실천을 더 힘차게 이어갈 것을 다짐했다.