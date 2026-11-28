큰사진보기 ▲최종성 성남시의회 더불어민주당 대표의원은 27일 제315회 제2차 정례회 도시건설위원회 수정구청 행정사무감사에서 판교 제2테크노밸리 교통 문제에 대한 집행부의 대응이 미흡하다고 지적하며 실질적인 개선책 마련을 촉구했다. ⓒ 성남시의회 관련사진보기

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판교 제2테크노밸리 일대의 교통난 해소를 위해 불법주정차 단속 위주의 대응에서 벗어나 중장기적인 교통대책을 마련해야 한다는 지적이 성남시의회에서 나왔다.최종성 성남시의회 더불어민주당 대표의원은 27일 제315회 제2차 정례회 도시건설위원회 수정구청 행정사무감사에서 판교 제2테크노밸리 교통 문제에 대한 집행부의 대응이 미흡하다고 지적하며 실질적인 개선책 마련을 촉구했다.최 의원은 지난해 행정사무감사에서 판교 제2테크노밸리 일대의 교통난 해소를 위해 광역버스 노선 확충과 교통망 구축 등 종합적인 대책 마련을 요구한 바 있다.그러나 올해 행정사무감사 자료에 반영된 후속 조치는 불법주정차 순회 단속과 고정형 CCTV 시설물 인수인계 등에 그쳤다는 것이 최 의원의 지적이다.최 의원은 고정형 CCTV 시설물 인수인계가 지연되는 원인과 관계기관 간 협의 진행 상황을 집중적으로 질의했다. 반복되는 교통 민원에도 구체적인 해결방안이 마련되지 않고 있다는 점도 문제 삼았다.특히 불법주정차 단속의 필요성은 인정하면서도 근본적인 교통난 해소를 위해서는 중장기 교통계획 수립과 교통 인프라 확충이 병행돼야 한다고 강조했다.행정사무감사 지적사항에 대한 집행부의 사후관리 문제도 도마 위에 올랐다.최 의원은 담당 부서가 지난해 행정사무감사 지적사항의 이행 상황을 충분히 파악하지 못하고 있다고 지적했다.이어 소관 업무가 아니라는 이유로 소극적으로 대응할 것이 아니라 교통기획과와 대중교통과 등 관계 부서와 적극적으로 협의해 실질적인 해결방안을 마련할 것을 주문했다.최 의원은 "행정사무감사에서 제기되는 질의가 시민들의 불편과 민원을 대변하는 것인 만큼 일회성 답변에 그치지 않고 실질적인 행정 개선으로 이어질 수 있도록 철저한 사후관리와 책임 있는 행정을 해달라"고 당부했다.