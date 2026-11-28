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(서울=연합뉴스) 고은지 기자 = 이른바 '빚투'(빚내서 투자)의 지표인 신용거래융자 잔고가 약 1년 1개월 만에 최저로 떨어졌다.28일 금융투자협회에 따르면 지난 26일 기준 신용거래융자 잔고는 25조435억원으로, 지난해 10월 28일 24조8천230억원 이후 최저를 기록했다.하락장이 지속되는 데다가 이번 주(23~27일) 5거래일 중 4거래일 사이드카가 발동될 만큼 국내 주식시장의 변동성이 커지면서 투자자들도 섣불리 빚투에 나서기 어려워진 것으로 풀이된다.이와 연동해 증권사를 통해 주식을 매수한 뒤 결제일까지 이를 갚지 않아 강제 처분된 주식도 전주 대비 감소했다.지난 20~26일 위탁매매 미수금 대비 실제 반대매매 금액은 합산 446억원으로 집계됐다. 이는 전주 같은 기간(13~19일) 667억원 대비 33.1%가량 줄어든 액수다.증시 대기자금 성격의 투자자 예탁금은 26일 85조1천20억원으로, 전주(20일) 82조9천845억원보다 소폭 늘었다.변동성 장세로 인해 국내 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 상대적으로 위험을 헤지할 수 있는 커버드콜 상품에 대한 선호가 여전히 강했다.코스콤 ETF CHECK을 보면 한 주간(11월 20~26일) 'TIGER 배당커버드콜액티브'와 'KODEX 200커버드콜액티브'에 각각 1천532억원과 776억원이 순유입됐다. 국내 상장 ETF 중 각각 3번째와 9번째로 많은 금액이다.커버드콜 ETF는 주식이나 채권 등 기초자산에 투자하면서 콜옵션을 매도해 얻는 프리미엄을 분배 재원으로 활용하는 상품이다. 매월 분배금이 들어오기 때문에 정기적인 현금 흐름을 원하는 투자자나 은퇴자들에게 인기가 있다.'TIGER 미국나스닥100'(4위·1천313억원), 'TIGER 미국S&P500'(5위·1천272억원) 등 미국 대표지수에 투자하는 상품에도 많은 자금이 유입됐다.다만, 1, 2위는 'KODEX 코스닥150레버리지'(1천905억원)와 'KODEX 코스닥150'으(1천778억원)로, 저가 매수를 통해 반등을 기대하는 투자 수요 역시 여전함을 보여줬다.미국 주식시장에 투자하는 '서학개미' 역시 미 반도체 지수 3배 레버리지 ETF인 '속슬'(SOXL)에 뭉칫돈을 넣었다.한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로 집계 결과 지난 20~26일(조회일 기준) 국내 투자자의 속슬 순매수액은 7억5천28만달러(약 1조37억원)로 나타났다.지난 19일(현지시간) 상장한 앤트로픽 순매수액은 두 번째로 많은 2조7천965만달러(3천742억원)였다. 세이브로상 상장 당일 순결제액이 23일 조회되기 때문에 해당 순매수액은 총 나흘간의 합산액으로 볼 수 있다.젠슨 황 최고경영자(CEO)의 복귀로 국내외 증시를 들썩이게 했던 엔비디아는 8천622만달러(1천153억원) 순매수하며 상위 5위를 기록했다.eun@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>