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(서울=연합뉴스) 장재은 기자 = 미국의 인공지능(AI) 데이터센터 건설 붐 때문에 미국 방산업계가 생산에 심각한 차질을 빚는 것으로 전해졌다.데이터센터가 항공우주·방위산업과 인력, 원자재, 부품의 공급망을 대부분 공유하는 여건에서 나타난 'AI 구축효과'의 단적인 사례로 주목된다.27일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국항공우주산업협회(AIA) 에릭 패닝 최고경영자(CEO)는 빅테크의 공격적 AI 데이터센터 투자 때문에 비용이 급등하고 있다고 지적했다.패닝 CEO는 "하이퍼스케일링(초대형 데이터센터 확장)이 인력, 부지, 에너지 등 시장에서 모든 것을 빨아들이고 있다"며 "AI 산업이 우리 산업에 실질적인 경쟁 문제로 부상했다"고 말했다.그는 "빅테크의 화수분 같은 자금력 때문에 가뜩이나 항공 여행 급증과 국방비 지출 확대로 압박받던 업계의 부담이 커지고 있다"고 강조했다.실제로 미국 항공우주·방산 업계는 기록적 수주 잔고에도 생산 속도를 끌어올리는 데 어려움을 겪고 있다.보잉의 상업용 항공기 미인도 수주 잔고는 6천300여 대로 역대 최대 수준이다.주요 방산업체들도 우크라이나와 러시아의 전쟁, 미국과 이란의 전쟁에 따른 미국 국방부의 탄약 증산 요구를 맞추는 데 생산 차질을 빚고 있다.이 같은 병목 현상의 배경에는 그간 항공우주, 방산업체가 비용 절감을 위해 부품 수천개를 단일 공급업체에 의존해온 수십 년 관행이 있다.코로나19의 팬데믹 이후 심화한 인플레이션, 숙련공 부족, 미국의 생산기지 국내 복귀에 더해 AI 데이터센터 건설 붐이 결정타로 작용하고 있다.대형 신규 공장을 짓는 항공우주·방산 기업들은 철강부터 전자 스위치, 공조 시스템에 이르는 핵심 인프라 시공사와 공급업체를 확보하는 경쟁에서 데이터센터 건설사들에 밀려나는 것으로 전해진다.패닝 CEO는 "미국 항공우주·방산 업계는 2025년 거의 1조 달러에 달하는 매출을 올렸지만 생산 물량 자체가 적어 구매력이 떨어진다"며 "가전이나 데이터센터, 자동차 산업만큼 대량 구매를 하지 못해 시장을 주도할 수 없는 구조"라고 배경을 설명했다.그는 최근 AI 수요 때문에 가격이 급등한 메모리 반도체를 대표적 사례로 꼽으며 반도체 제조사들이 기존 항공우주·방산용 구형 칩을 만들던 공장라인마저 AI 등 첨단기술 분야로 돌리고 있다고 실태를 전했다.뱅크오브아메리카(BoA)의 론 엡스타인 애널리스트는 하이퍼스케일러(대형 클라우드 기업)들이 터빈 날개, 주물 같은 핵심 부품뿐만 아니라 회로기판처럼 눈에 띄지 않는 영역까지 항공우주·방산 업계와 공급망을 공유하고 있다고 지적했다.최근 산업계에는 AI가 생산성 향상을 통해 다른 산업의 성장을 촉진하기보다 자원과 인력을 선점해 오히려 성장을 제약한다는 우려가 제기되고 있다.이른바 'AI 구축효과'로, 막대한 자본을 앞세운 빅테크의 AI 인프라 투자가 자금뿐만 아니라 전력, 원자재, 숙련 노동자까지 싹쓸이하면서 여타 제조업의 생산과 투자를 밀어내는 리스크로 부상하고 있다는 얘기다.시장에서는 이 같은 과도한 자원 쏠림 현상 때문에 제조업 공급망에 병목현상이 생기고 비용이 증가해 실물경제 전반의 성장 기반이 약해질 수 있다는 지적이 나온다.jangje@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>